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    Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor

    Yazılım devi aldığı kararla yıllardır süren tartışmayı sonlandıracak. Yama yakında herkese sunulmaya başlanacak.
    2 sa.
    1,8b
    82
    8
    Diğer Yazılım
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor
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    Kelimeler arasında bırakılan boşluğu tek mi bırakmalı yoksa çift mi bırakmalı tartışmasını bitirecek hamle Microsoft’tan nihayetinde geliyor. Teknoloji devi popüler sözcük işlemcisinde yakında önemli bir değişikliğe gidecek.

    Çift boşluk kullanımı azalacak

    Daktiloların kullanıldığı dönemden kalan çift boşluk kavgası Microsoft’un aldığı kararla son bulabilir. Firma Word için hazırladığı yeni yamayla tek boşluğu varsayılan haline getirecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çift boşluk kullanımı giderek azalacağa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Hileci Call of Duty oyuncuları aynı maçlara toplanacak"

    Bununla birlikte çift boşluk kullanmakta ısrarlı kullanıcılar öneriyi her seferinde yok sayma, tekrar düzeltme ya da yazı denetimini kapatmakta özgür olacak. Firma test ettiği özelliği önümüzdeki dönemde masaüstü Word sürümü için kullanılabilir hale getirecek.



    https://www.theverge.com/2020/4/24/21234170/microsoft-word-two-spaces-period-error-correction-great-space-debate Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    face1tr (Samet Aksuoğlu) 1 sa. en beğenilen
    boşluk boyu, öncesindeki harfin genişliği kadar olmalıdır.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    maximus8282 (maximus ) 1 sa.
    Valla iş hayatında gördüğüm kadarıyla, (benim karşılaştığım kısım için konuşuyorum) özel sektördekilerin %80’i ofis programlarını kullanmayı geçtim, Word’de imlâ kurallarıyla yazı yazmayı bilmiyorlar. Yöneticiler bile böyle.



    Eski devlet memuru ama emekli olunca özele geçmiş biriyle de çalışmıştım, bir tek o en ince ayrıntısına kadar biliyordu.



    Ben de mükemmeliyetçi olduğum için bana gelen her Word dosyasını düzeltmeden gönderemiyorum.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 sa. maximus8282
    Size kesinlikle katılıyorum. Ben stajyerken sürekli önemli yazışmaları bana yazdırırlardı. Durum gerçekten o tarafta çok vahim. 😂
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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 1 sa. en beğenilen
    boşluk boyu, öncesindeki harfin genişliği kadar olmalıdır.
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    opsisteknoloji 1 sa. yeni yorumcu
    Derde bak
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    mokoko_TR 2 sa. yeni yorumcu
    melekler dişimi,erkekmi ?
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