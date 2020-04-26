Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor

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Kelimeler arasında bırakılan boşluğu tek mi bırakmalı yoksa çift mi bırakmalı tartışmasını bitirecek hamle Microsoft’tan nihayetinde geliyor. Teknoloji devi popüler sözcük işlemcisinde yakında önemli bir değişikliğe gidecek.

Çift boşluk kullanımı azalacak

Daktiloların kullanıldığı dönemden kalan çift boşluk kavgası Microsoft’un aldığı kararla son bulabilir. Firma Word için hazırladığı yeni yamayla tek boşluğu varsayılan haline getirecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çift boşluk kullanımı giderek azalacağa benziyor.

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Bununla birlikte çift boşluk kullanmakta ısrarlı kullanıcılar öneriyi her seferinde yok sayma, tekrar düzeltme ya da yazı denetimini kapatmakta özgür olacak. Firma test ettiği özelliği önümüzdeki dönemde masaüstü Word sürümü için kullanılabilir hale getirecek.

https://www.theverge.com/2020/4/24/21234170/microsoft-word-two-spaces-period-error-correction-great-space-debate

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