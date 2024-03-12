Galaxy Gear tasarımı geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un modern akıllı saat dönemine ilk adımını attığı Galaxy Gear serisi, bir süre firmaya hizmet ettikten sonra yerini dairesel tasarıma bırakmıştı. Samsung bu köşegen tasarımı Galaxy Fit serisinde tercih etmişti.

Galaxy Gear geri mi dönüyor?

Gelen bilgilere göre Samsung eski tasarımına yeniden yer verme niyetinde. Şirket içerisinde dörtgen bir tasarımın çalışmaları yapılıyor. Kaynaklar dörtgen tasarımın hayata geçmesine kesin gözüyle bakıyor.

Samsung Galaxy S24 serisinden büyük başarı 15 sa. önce eklendi

Günümüzde de hem dairesel hem de dörtgen akıllı saat tasarımları mevcut. Bununla birlikte dörtgen tasarımların metinleri okumak için daha iyi ve metin yayılımı için alan kullanımı açısından daha başarılı olduğu sıkça gündeme geliyor. Samsung da muhtemelen Galaxy Watch serisine en azından bir tane dörtgen model eklemek istiyor ancak net bir tarih şu an için verilmedi.

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