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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni vaka sayısı 1000'in altına düştü (14 Temmuz)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz tarihili vaka tablosunu paylaştı. Bugünkü vaka tablosunda vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısı 1000'in altına düştü (14 Temmuz)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka tablosunu Twitter hesabından paylaştı. 14 Temmuz tarihli tabloya göre yeni vaka sayısı 992, yeni vefat sayısı 20 olarak belirlendi. Türkiye’de günlük vaka sayısı 12 Haziran’dan beri 1000’in üzerinde seyrediyordu. 33 günün sonunda ilk kez 1000'in altına düştü.

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    Bakan Koca, yaptığı paylaşımda,”Tekrar 1.000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım. ” dedi.

    Worldometers.info verilerine göre dünyadaki son duruma baktığımızda toplam vaka sayısının 13 milyon 338 bini, vefat sayısının 577 bini, iyileşen sayısının ise 7 milyon 786 bini aştığını görüyoruz.

    Geçmiş vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. en beğenilen
    Vaka sayisi 5000 ken yogun bakimdaki hasta sayisi 1600du. Su anda 900 ve yogun bakim 1200.. bilemiyorum Altan, bilemiyorum..
    Yanıtla +9
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    MR_ (emre sakiner) 2 sa.
    Yasaklar varken haftaiçi zirve yapan sayılar yasaklar yokken 1000 altına iniyor öyle mi , ayrıca tüm yurtlar ağzına kadar karantina hastaları ile dolu , zerre kadar inanan yok bu rakamlara , cidden pes 1000 altı olsun diye 6000 eksik test yapılıyor resmen komedi ve daha kötüsü erdoğan çıkıp alnımızın akı ile corona dan çıktık diyor
    Yasaklar varken haftaiçi zirve yapan sayılar yasaklar yokken 1000 altına iniyor öyle mi , ayrıca tüm yurtlar ağzına kadar karantina hastaları ile dolu , zerre k...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    mitokondrioglukadayi 49 dk.
    Enflasyon da %12, issizlik %12.8...Yerseniz...Gunlerdir 1000 civari gezmesinden belliydi zaten Herkes cok dikkatli, disarida maske takan kalmadi ama vaka sayilari dusuyor, tum dunyada artarken...He canim he!
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    Alqu 1 sa. yeni yorumcu
    garip sağdan bak akla tuhaf sorular soldan bak tuhaf sorular karşıdan bak tuhaf sorular yatay bak tuhaf sorular yatarken bak tuhaf sorular yemek yaparken bak tuhaf sorular hamakta uzanmış maskeli yatarken bak tuhaf sorular. En iyisi bakıp yorum yapmamak hmm ok diyip geçelim bence.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Antalyaya geldim kimsede maske yok poliste dahil.
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    ramazan_yıldız (Ramazan YILDIZ) 1 sa. Galatas4ray
    Antalya çoktan saldı işi. Merkezde otelde çalışıyorum hafta içi sonu farketmiyor insanlar tıklım tıklım dolduruyor mekanı, pazarlar desen maske takan çok az, pazarcılatsa hiç yok denetleyen de yok. Sonumuz hayır olsun...
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    smart1978 (X Y) 2 sa.
    Kurban Bayrami ve tatil hesaplari simdiden hazir gibi ;)
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    LoooooL (Alex De souza) 2 sa.
    İlk zamanlar sürekli 120 ölü vardı şimdi de 19-20 ölü var. Her gün aynı sayıda kişi ölüyor demek ki
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. LoooooL
    Yaz aylarında hız kesti işte kışın açık hava iptal olup herkes kapatınca camları eski haline dönecek.
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    freshwind 2 sa.
    Hiç önlem yokken vaka sayısı düşüyor, daha yasak falan demesin kimse gerek yok.
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    _Gmn_ (Berat ) 2 sa.
    Hayır yani benim anlamadığım camdan bakıyorum her yer ana baba günü resmen maskeyi takanlar sadece çenede tutuyor ve bu durumda vaka sayısı azalıyor.
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    LoooooL (Alex De souza) 2 sa.
    Bu sayılar artık kimsenin umrunda değil. Çıkın sokağa bir bakın virüsü takan yok. İnsanlar virüsü unuttular herkes tatil derdinde. Plajlar cafeler avmler sokaklar caddeler aşırı kalabalık. Maske yasağı kalktığı an kimse takmayacak bile.
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    lido 2 sa.
    43 bin değilde 53 bin test yapsalar 1000 in üzerinde kalırdı
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. en beğenilen
    Vaka sayisi 5000 ken yogun bakimdaki hasta sayisi 1600du. Su anda 900 ve yogun bakim 1200.. bilemiyorum Altan, bilemiyorum..
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    1833 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    Galeri, vaka tablosu ve
    7 etiket daha vaka sayısı 14 temmuz koronavirüs covid-19 Türkiye Haberleri fahrettin koca Bilim ve Teknoloji
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