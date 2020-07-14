Yeni vaka sayısı 1000'in altına düştü (14 Temmuz)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka tablosunu Twitter hesabından paylaştı. 14 Temmuz tarihli tabloya göre yeni vaka sayısı 992, yeni vefat sayısı 20 olarak belirlendi. Türkiye’de günlük vaka sayısı 12 Haziran’dan beri 1000’in üzerinde seyrediyordu. 33 günün sonunda ilk kez 1000'in altına düştü.

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Bugünkü yeni vaka sayısı 1003 (10 Temmuz)

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda,”Tekrar 1.000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım. ” dedi.

Worldometers.info verilerine göre dünyadaki son duruma baktığımızda toplam vaka sayısının 13 milyon 338 bini, vefat sayısının 577 bini, iyileşen sayısının ise 7 milyon 786 bini aştığını görüyoruz.

Geçmiş vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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