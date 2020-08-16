Yeni vaka sayısında düşüş var (16 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 16 Ağustos Pazar gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.192, vefat sayısı 19, ağır hasta sayısı 679 ve iyileşen hasta sayısı da 997.

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız. " dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 16 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 21.260.760 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 761.018. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 234.002 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.232 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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