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    Yeni vaka sayısında düşüş var (16 Ağustos)

    16 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 16 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka sayısında düşüş var (16 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 16 Ağustos Pazar gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.192, vefat sayısı 19, ağır hasta sayısı 679 ve iyileşen hasta sayısı da 997. 

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız. " dedi.

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    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 16 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 21.260.760 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 761.018. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 234.002 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.232 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    Logan Howlett (CHR ATL) 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Bu tabloya üniversitedeki çomar arkadaşım ve çomar babası inanır.
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    Barni Moloztaş (Eren ) 5 gün
    Kac yazalım cumhurbaskanım yaz 1100 küsür
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    Profeson (Ali ) 5 gün
    İnandık geçtik
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    mintnoss1 4 gün yeni yorumcu
    Küresel planlanan bir süreç ve algı yönetimi yapılıyor. Piyasaların çökmesinden korktuklarından sanırım ki artık vaka sayılarını tam olarak düzgün vermiyorlar. Bir kaç ay önce vaka sayısı bu kadarken biz evde karantinadaydık. Bayağı güzel bir alışma süreci oldu gerçekten
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    kokah (ahmet boşver) 4 gün
    nisan ayında 30 bin test yapanlar agustos ayında 70 bin test yapmaya başladı,dolar 7,5 olmuş uyut milleti uyut,kafalarına göre;vaka sayısı azaltılacak test sayısını düşür,dolar fırladı vaka sayısını artırmamız lazım test sayısını ikiye katlayın,komedi gibi ülke :))))
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    fractal design (Evren ) 4 gün
    Rakamlar hiç inandırıcı değil. Sadece Düzce'de fındık işçisi olarak gelen 95 kişide pozitif çıkmış. SADECE FINDIK İŞÇİLERİNDE 95. Bunun normal vatandaş tarafı da var. Hasta olduğunu öğrendiğim eş dostun konu komşusu da var artık. Sayılar hiç de düşük değil. Düzce/Türkiye düşünürsen o rakamı en az 10-15 ile çarpmak lazım.Bu rakamlara inananlar anca ahaber kitlesidir. İstifa eden doktor sayısını açıklasalar ya. İnanamazsınız rakamlara. İnsanlar memuriyetlerini yakıp istifa ediyorlar.
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    CleanCoders (Fatih ) 4 gün fractal design
    95 mi, buna kim inanır, sayılar daha yüksek, bunu onla çarp, yalan rakam verme millete
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    Erwin (Aykut ) 4 gün
    Bu forumdaki ve diğer mecralardaki troller bize küfür ediyordu zamanında rakamlara inanmıyoruz diyince.Simdi içlerinden kına yakmak isteyen olursa adresini versin kınasını yollayayım.
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    Akordiyon 4 gün (düzenlendi)
    Koca ulkenin saglik bakani test sayisini 5000 artirip azaltarak olusan vaka sayisini hergun" bugun artis var". "bugun azalis var" diye paylasim yapiyor.



    Malesef bu is masumca yapilan bir salgib yonetiminden ibaret degil, lutfen bu salgin kavraminin arkasinda baska ne planlar olabilecegini dusunun artik..



    Eylulde baslayacak olan sayilardaki ciddi artişi da ne bir mutasyona ne de insanlarin tedbirlere uymamasina yuklemelerine de LUTFEN İZİN VERMEYİNİZ
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    mitokondrioglukadayi 4 gün
    Kadir bile inanmiyor artik...
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    TTnetlover 5 gün
    Test sayısını artırıyorlar, vaka sayısı artıyor. Test sayısını azaltıyorlar, vaka sayısı azalıyor.Tabi tek değişken bu değil. Test yapılan şehir, mahalle, test yapılan yaş grubu vs bir çok etken var. Sadece rakamlardaki 3-5 değişikliğe bakarak Covid'in artışta veya düşüşte olduğunu anlamak pek mümkün değil.
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    amadeus99 5 gün
    batmansonsoz.net/...
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    Miui 5 gün
    Kamu nasıl bir güven yarattıysa artık doğru söylese inanmayacağız 😄
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    White Devil 5 gün
    gözleri kan çanağı olan bakanımızı size yedirmeyiz !!!!ezanlar inmez bayrak dinmez.
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