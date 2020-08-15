Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Music, üniversite öğrencilerine özel 6 ay ücretsiz oldu

    Apple, dijital müzik servisi Apple Music'in 3 aylık deneme süresini üniversite öğrencilerine özel 6 aya çıkardı. İşte ücretsiz Apple Music üyeliği için yapmanız gerekenler:
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    4,4b
    1
    38
    iPad
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple Music, üniversite öğrencilerine özel 6 ay ücretsiz oldu
    Tam Boyutta Gör

    Her yıl okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeşitli kampanyalar başlatan Apple, geçtiğimiz yıl sunduğu Apple Music genişletilmiş deneme teklifini tekrardan kullanıma sundu. 

    Apple Music'den üniversite öğrencilerine özel 6 aylık deneme fırsatı

    Bu teklifle birlikte; tüm planlar için geçerli olan üç aylık deneme süresi, Apple Music'e yeni abone olan üniversite öğrencilerine özel 6 aya çıkarıldı. Aynı tekliften, daha önce Apple Music üyeliği olup da ilk kez öğrenci planına geçiş yapacak olan üniversite öğrencileri de yararlanabiliyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan

    Ayrıca Bkz. "GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

    31 Ekim'e kadar geçerli olan kampanyadan faydalanabilmek için Apple Music hesabınızla birlikte, UNiDAYS üzerinden üniversite öğrencisi olduğunuzu doğrulamanız gerekmekte. Bunun için sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz:

    Apple Music öğrenci aboneliği edinmek için

    1. Apple Music veya iTunes uygulamasını açın.
    2. Apple Music uygulamasında veya iTunes'da yer alan sizin için bölümüne tıklayın.
    3. Deneme teklifine tıklayın (kişi ya da aile başına bir deneme), ardından öğrenciyi seçin. Daha sonra uygunluğu doğrula seçeneğine tıklayın.
    4. Bir tarayıcı penceresi açılır ve UNiDAYS web sitesine yönlendirilirsiniz. Ekrandaki istemleri izleyerek kaydınızı doğrulayın. UNiDAYS öğrenci olduğunuzu doğruladıktan sonra yeniden Apple Müzik uygulamasına veya iTunes'a yönlendirilirsiniz.
    5. Satın alma işlemleri için kullandığınız Apple Kimliği ve parolasıyla giriş yapın.
    6. İstenirse fatura bilgilerinizi onaylayın ve geçerli bir ödeme yöntemi ekleyin. Ardından katıl butonuna basarak, Apple Music öğrenci aboneliğiniz için 6 aylık deneme sürecinizi başlatabilirsiniz.

    6 aylık deneme süresinin sonunda aylık 6,99 TL ödeyerek, 4 yıl boyunca Apple Music öğrenci üyeliğinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak Apple Music öğrenci planının yalnızca 6 aylık deneme teklifinden yararlanmak isteyen kullanıcıların, deneme süresinin bitimine birkaç gün kala aboneliklerini sonlandırmayı unutmamaları gerekiyor. Zira deneme süresinin bitmesiyle birlikte, tanımlı olan ödeme yönteminden otomatik olarak 6,99 TL tahsil edilerek, Apple Music öğrenci üyeliği devam ettirilir. 

    Müzik Müzik Müzik Müzik Apple Distribution International Müzik Ücretsiz



    https://9to5mac.com/2020/08/14/apple-music-six-month-free-trial/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos)
    4 sa.
    Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza
    5 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Numenorian Man 6 gün en beğenilen vedkum
    Emek hırsızlığı kul hakkı denen bir şey var.Ayda 9.99’a hem reklamsız youtube hem de youtube music kullanıyorum. Ayda 10 lira sadece. Ayda 10. On. Şundan kaçıp bir de azıcık parasını ödeyenlere de enayilik demek nasıl bir düşüklük anlamadım Allah kimseyi bu seviyeye düşürmesin.
    Emek hırsızlığı kul hakkı denen bir şey var.Ayda 9.99’a hem reklamsız youtube hem de youtube music kullanıyorum. Ayda 10 lira sadece. Ayda 10. On. Şundan kaçıp ...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkarooner 5 gün vedkum
    Davullar gitarlar bedava, ses kayıt cihazları stüdyolar bedava, müzisyen insanlar kira ödemiyor yemek yemiyor ve çocukları okula gitmiyor. Bir akıllı sizsiniz diğer tüm insanlar gerizekalı zaten. Durumu olmayıp indiren insanı anlarım, fakat bunu bir akıllılık sanmak pek akıllıca değil. Faydasızaınız.
    Davullar gitarlar bedava, ses kayıt cihazları stüdyolar bedava, müzisyen insanlar kira ödemiyor yemek yemiyor ve çocukları okula gitmiyor. Bir akıllı sizsiniz d...
    Devamını Gör
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Periah (tugrul u) 6 gün
    Türkiyede bütün gençler üniversite öğrencisi olduğu için baya yararlanan olacaktır...
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    11
    drjacob (... ) 15 sa.
    tr'nin yarısı AÖF oluyor mu diye merak ediyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Smoch (Tanıl Sarıkaya) 1 gün
    aöf olmuyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    building07 3 gün
    yaşasın crack spotify
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün
    Bu tip servisler müzik piyasasını fabrikasyon hale getiriyor. Neredeyse bütün müzikler aynı fabrikadan çıkmış bir ürün gibi birbirine benziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Broon ( Ş.) 4 gün
    1 ay verdi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NEVERDIES (Gokhan ) 5 gün
    Daha önce deneme süresi kullanmamış, yeni üyelik olması şart sanırım. Mevcut hesabımda çıkmadı çünkü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 5 gün
    Aldık bakalım. 3 ay daha sonrasında 6 aya uzayacak herhalde. Detaylı okumadım. Ama kalsın bir kenarda.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    OzguR1992 5 gün
    Sadece üniverste öğrencileri mi kullanıyor neden onlara veriliyor ?SAÇMALIK
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün
    Banada 1 ay çıktı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KSK_istayfa 5 gün
    Ben daha önce standart aboneydim ve durdurmuştum. Şimdi ise başlatmak istediğimde direkt olarak 6.99'dan başlıyor. Öğrenciliğimi falan da doğruladım ama yapmam gereken farklı birşey mi var acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4449 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, apple music ve
    11 etiket daha apple music 6 ay bedava apple music öğrenci üyeliği apple music deneme apple music ücretsiz Apple iPhone Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uygulama Haber Video iOS / OS X / tvOS / watchOS uygulama
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Fortnite Raise the Cup turnuvası duyuruldu 5 gün Switchblade ile Nintendo Switch konsolu daha yetenekli 5 gün Razer Naga oyuncu faresi yenilendi 5 gün Crew Dragon Crew-1 görevi Ekim ayı sonuna ertelendi 6 gün Ubisoft, suistimal iddialarının ardından AC Valhalla’nın yaratıcı direktörünün işine son verdi 6 gün Microsoft Flight Simulator'un 40 yıllık müthiş değişimi (VİDEO) 6 gün Instagram mesajları Facebook Messenger'a taşınıyor 6 gün Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı 6 gün App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan 6 gün İntel Tiger Lake SoC’unu detaylandırdı: Superfin nodu, Willow Cove, artan önbellek ve Xe iGPU 6 gün Boom Overture ile süpersonik hava yolculuğu aynı zamanda karbon salınımsız olacak 6 gün Kompakt Google Asistan arayüzü daha çok kullanıcıya sunuldu 6 gün Vaka sayısında son 45 günün en yüksek rakamı 6 gün Ucuz amiral gemisi Redmi K30 Ultra, bir dakikada 100 bin adet sattı 6 gün Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu ortaya çıktı 6 gün Snapdragon 460 ile gelecek olan Vivo Y20'nin detayları sızdı 6 gün Starlink uydudan internet hizmetinin ilk hız testi sonuçları ortaya çıktı 6 gün Trump, TikTok'un satışı için verdiği süreyi 90 güne uzattı 6 gün Realme C12 tanıtıldı: 130 dolara 6.000 mAh pil ve üçlü arka kamera sistemi 6 gün Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple Music, üniversite öğrencilerine özel 6 ay ücretsiz oldu Sonraki Bursa'da Abdülhamid döneminden kalma saat restore edildi 6 gün AMD'nin gücü adına | Dell G5 SE kutu açılışı 6 gün Google, Duo ve Meet'i birleştirmek istiyor: 'Duet' 6 gün İkinci el araç satışlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı 6 gün Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı 6 gün Instagram, silinmiş fotoğrafları ve mesajları bir yıldan fazla bir süre boyunca sunucularında sakladı 6 gün Bu mini PC modelinde parmak izi okuyucu ve DeX benzeri özellik var 6 gün Haftaya A101 marketlerde Honor 9X, BİM marketlerde akıllı çocuk saati var 6 gün Zynga Türkiye ilk mobil oyununu yayınladı 1 hf. Epic Store'un ücretsiz 'Total War Saga: Troy' kampanyasına inanılmaz ilgi 1 hf. Origin Access ve EA Access'in ismi değişti: EA Play 1 hf. Piksellerin mucidi Russell Kirsch 91 yaşında hayata gözlerini yumdu 1 hf. Intel’in son ürünü özel bir işletim sistemi oldu 1 hf. Redmi G oyuncu dizüstü modeli duyuruldu 1 hf. Vaka sayısı 1200'lerde seyretmeye devam ediyor (14 Ağustos) 1 hf. Kia, servis hizmetinde temassız sürece başladı 1 hf. Google, Android 11 tabanlı Wear OS'u duyurdu 1 hf. Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu 1 hf. RTX 3080 PCB’si paylaşıldı: PSU’nuzu terletecek detay 1 hf. Facebook, platin üye olarak Linux Vakfı'na dahil oldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız