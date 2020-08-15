Apple Music, üniversite öğrencilerine özel 6 ay ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Her yıl okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeşitli kampanyalar başlatan Apple, geçtiğimiz yıl sunduğu Apple Music genişletilmiş deneme teklifini tekrardan kullanıma sundu.

Apple Music'den üniversite öğrencilerine özel 6 aylık deneme fırsatı

Bu teklifle birlikte; tüm planlar için geçerli olan üç aylık deneme süresi, Apple Music'e yeni abone olan üniversite öğrencilerine özel 6 aya çıkarıldı. Aynı tekliften, daha önce Apple Music üyeliği olup da ilk kez öğrenci planına geçiş yapacak olan üniversite öğrencileri de yararlanabiliyor.

İlginizi Çekebilir

App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan

Ayrıca Bkz. "GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

31 Ekim'e kadar geçerli olan kampanyadan faydalanabilmek için Apple Music hesabınızla birlikte, UNiDAYS üzerinden üniversite öğrencisi olduğunuzu doğrulamanız gerekmekte. Bunun için sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz:

Apple Music öğrenci aboneliği edinmek için

Apple Music veya iTunes uygulamasını açın. Apple Music uygulamasında veya iTunes'da yer alan sizin için bölümüne tıklayın. Deneme teklifine tıklayın (kişi ya da aile başına bir deneme), ardından öğrenciyi seçin. Daha sonra uygunluğu doğrula seçeneğine tıklayın. Bir tarayıcı penceresi açılır ve UNiDAYS web sitesine yönlendirilirsiniz. Ekrandaki istemleri izleyerek kaydınızı doğrulayın. UNiDAYS öğrenci olduğunuzu doğruladıktan sonra yeniden Apple Müzik uygulamasına veya iTunes'a yönlendirilirsiniz. Satın alma işlemleri için kullandığınız Apple Kimliği ve parolasıyla giriş yapın. İstenirse fatura bilgilerinizi onaylayın ve geçerli bir ödeme yöntemi ekleyin. Ardından katıl butonuna basarak, Apple Music öğrenci aboneliğiniz için 6 aylık deneme sürecinizi başlatabilirsiniz.

6 aylık deneme süresinin sonunda aylık 6,99 TL ödeyerek, 4 yıl boyunca Apple Music öğrenci üyeliğinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak Apple Music öğrenci planının yalnızca 6 aylık deneme teklifinden yararlanmak isteyen kullanıcıların, deneme süresinin bitimine birkaç gün kala aboneliklerini sonlandırmayı unutmamaları gerekiyor. Zira deneme süresinin bitmesiyle birlikte, tanımlı olan ödeme yönteminden otomatik olarak 6,99 TL tahsil edilerek, Apple Music öğrenci üyeliği devam ettirilir.

Müzik Apple Distribution International Müzik Ücretsiz

https://9to5mac.com/2020/08/14/apple-music-six-month-free-trial/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.