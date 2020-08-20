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    Yeni vaka sayısında korkunç artış: 1400'ü geçti (20 Ağustos)

    20 Ağustos tarihli koronavirüs (Covid-19) vaka tablosu paylaşıldı. Günlük vaka sayısı 1400'ü geçti.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısında korkunç artış: 1400'ü geçti (20 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1412, yeni vefat sayısı ise 19 oldu.

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    Dün yeni vaka sayısı 1300’ün üzerine çıkmıştı. Bugün de 1400'ü aştığı görülüyor. Son günlerde sürekli artan günlük test sayısı bugün de arttı. Bakan Koca, birkaç gün içerisinde test sayısının 100 bini geçeceğini açıklamıştı.

    Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.“ dedi.



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    Bacardi36 (Baran Kaya) 1 gün en beğenilen
    Test sayısı arttıkça vaka sayısının da artması normal bir şey. Dışarı çıkıp şöyle bir etrafa göz gezdirince bu sayılar az bile. Kimsenin umrumda değil bu virüs. Avmler, kafeler hınca hınç dolu.
    Test sayısı arttıkça vaka sayısının da artması normal bir şey. Dışarı çıkıp şöyle bir etrafa göz gezdirince bu sayılar az bile. Kimsenin umrumda değil bu virüs....
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    2 Yanıt Yanıtla +58
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    deniz1532 1 gün yeni yorumcu
    Yeni vaka sayısının 10.000’i geçtiğini iddia edebilirim. Ama kanıtlayamam.
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    XanthiN (Ozan ) 1 gün
    Rakamlar doğru değil goygoyu var. Öyleyse alıştıra alıştıra artırıyor olabilirler. 1300'dü 1400 oldu, ivme fena.
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    kwap 10 sa. yeni yorumcu
    kapatın düğün salonlarını, kafeleri, barları, spor salonlarını ne zaman aklınız başınıza gelecek
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    bjkpath (xxx ) 10 sa.
    Genjler bodrumlarda kujak kujaa devam haydeeeeeee.......
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    suayib46_ 13 sa.
    Benden size tavsiye kendinizi kötü hissettiğiniz anda süzme bal +sıcaksu+limon bunları bi bardağa bırakıp için hiçbirşeyiniz kalmaz hep yaparım bunu çok faydalı tavsiye ederim
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 14 sa.
    herkes niye bu kadar negatif la herkes yok yalan söylüyorlar yalan söylüyorlar bi zeki sadece onlar zaten hükümet bizden niye saklasın böyle zorlu günlerde
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    gun (Gün Oksay) 12 sa. yunusozbekx1
    Hayır birde nasıl saklayacak testi yapan Labaratuvar’lar var toplayan memurlar şunlar bunlar yazılımcılar vs kimse mi ötmeyecek konuşmayacak yanlış bulduğu için söylemeyecek.



    Bu kadar çok kişinin olduğu komplo teorisi filan olmaz. Zannediyor ki insanlar memurların hepsi AKP’li alakası yok anca Türkiye gibi yarısı öyledir sınavı kazanan giriyor.
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    acura07 (Okan Yüksel) 14 sa.
    belli bir kesımde aptal olma sendromu var sanırım. ben ne soylerseler ınanıyorum sendromu da denılebılır.2012 de yerlı ucagımız ılk yolcusunu tasıdı dolar alan yaya kaldı egonomıde subat ocaktan nısan marttan ıyı gıdıyor 6 lıradan dolar alanlar vardı noldu onlara hepsı battı mıllı gelırımız 20 bın dolar olacak gezi olaylarında artan dolar ulkeyı batırdı 500, kez akdenızde petrol karadenızde dogal gaz bulduk 4 mılyar agaç ektık isteyen saysın yap ıslet devretı bılmez bu cahıller bız yaptırdık onlar ısletıyor (normalde onların yaptırıp ısletmesı ve zarar kar kendılerıne aıt olması gerekıyor )
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 15 sa. (düzenlendi)
    Sanırım "inanmama sendromu" diye bir şey var insanlarda, özellikle belli bir kesimde. Allah, kitap, iman... Yok ben inanmıyorum. Türkiye uçak yapacak, araba yapacak. Yok oy toplamak için kandırıyorlar ben inanmıyorum. Hasta sayısı şu kadar. Yok yalan, çok daha fazladır. İspat edemem ama ben inanmıyorum.İşin komiği de inanmıyorum dediklerinin hepsi bir bir oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    gun (Gün Oksay) 12 sa. ilkerinanç
    Kendi aşımızı geliştireceğiz kendimiz üretip kullanacağız. Bir sene önce söyleseler inanmazdım ama şimdi deliller inanmaya yönelik ilerliyor.
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    onur1301 15 sa.
    Ekim ayından sonra görün siz.
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    suayib46_ 13 sa. onur1301
    Nolacak ki ekimden sonra???
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    Sabriye Baaas (Kadıköy Boğası) 15 sa.
    Almanya, Fransa, Italya, Ispanya gibi bi ton ülkede bu hastalık inişli çıkışlı ilerliyor.Yani birgün 800 vaka ertesi gün 100 vaka diğer gün 1500 vaka gibi.Hatta beğenmediniz Iran'da bile böyle



    Fakat bizim ülkemizde sanki seriye bağlanmış gibi +100/-100 gidiyor, inanilmaz.Ve uzun süredir böyle.Matematiksel olarak böyle bir durumun olma olasılığı %0.006.Her ne hikmetse o da burada, bizim ülkemizde gerçekleşiyor



    Hadi hasta sayısını bir şekilde kontrol altına aldın, be mübarek sormazlar mı ölü sayısı nasıl bu kadar dar aralıkta kalabildi diye? Ya Azrail'e ortak oldular ya da Rusya'dan önce tedaviyi buldular
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    Erwin (Aykut ) 16 sa.
    İlk dalga hiçbir zaman bitmedi ki 2.dalga gelsin.Test sayılarının yalan olduğunu artık cümle alem biliyor. Günlük 5.000'lerde gezerken de yalandı, halen yalan.80 milyon, rahat, hiçbir şeye dikkat etmeden yaşayan %80'lik bir kesime sahip ülkede günde 1000 vaka çıkıyor.Yiyenlere afiyet olsun.
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    LeonEyes (Mesut Ey) 16 sa. Erwin
    size göre soluduğumuz hava da yalan zaten. ne yapsa yaranamıyor devlet, size ancak sosyal değil kominist devlet lazım ki hergün 3 posta dayak atarak yaransın :D ah atalarımızın sözleri ne güzel cuk oturuyor bazılarına deveye diken insana s.ken yaranır die :)
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 17 sa.
    Ekonomi her zaman ağır basar , bunun ne demek olduğunu hep birlikte gördük zaten.Avm , cafe vs açınca olur mu öyle şey herkes yan yana oturacak hastalık artacak diyenler , ayasofya açılırken neredeyse aralarında 1cm bile mesafe yokken sesleri çıkmıyordu.Bu yüzden kimsenin konuşmaya hakkı yok , herkes kendinden mesuldur.Vaka sayısı ne 1400 ü ben inanmıyorum en az 14.000 bin dir bunu ispatlamak mümkün değil fakat gerçek bence bu. İnsanları galeyana getirmemek için söylemiyorlar.Birde matematiksel olarak zaten test sayısı ne kadar çok olursa vaka sayısıda o kadar çok çıkar.Böyle yaşamaya alışmalıyız en azından aşı faaliyete geçene kadar. Zaten hasta olan bağışıklık kazandığı için mantıken 12 ay içinde %90 bitmesi lazım bu hastalığın.Hayat devam ediyor , tadını çıkartın :)
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