Yeni vaka sayısında korkunç artış: 1400'ü geçti (20 Ağustos)

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1412, yeni vefat sayısı ise 19 oldu.İlginizi Çekebilir Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos)
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Dün yeni vaka sayısı 1300’ün üzerine çıkmıştı. Bugün de 1400'ü aştığı görülüyor. Son günlerde sürekli artan günlük test sayısı bugün de arttı. Bakan Koca, birkaç gün içerisinde test sayısının 100 bini geçeceğini açıklamıştı.
Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.“ dedi.
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Bu kadar çok kişinin olduğu komplo teorisi filan olmaz. Zannediyor ki insanlar memurların hepsi AKP’li alakası yok anca Türkiye gibi yarısı öyledir sınavı kazanan giriyor.
Fakat bizim ülkemizde sanki seriye bağlanmış gibi +100/-100 gidiyor, inanilmaz.Ve uzun süredir böyle.Matematiksel olarak böyle bir durumun olma olasılığı %0.006.Her ne hikmetse o da burada, bizim ülkemizde gerçekleşiyor
Hadi hasta sayısını bir şekilde kontrol altına aldın, be mübarek sormazlar mı ölü sayısı nasıl bu kadar dar aralıkta kalabildi diye? Ya Azrail'e ortak oldular ya da Rusya'dan önce tedaviyi buldular
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