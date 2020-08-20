Yeni vaka sayısında korkunç artış: 1400'ü geçti (20 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1412, yeni vefat sayısı ise 19 oldu.

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Dün yeni vaka sayısı 1300’ün üzerine çıkmıştı. Bugün de 1400'ü aştığı görülüyor. Son günlerde sürekli artan günlük test sayısı bugün de arttı. Bakan Koca, birkaç gün içerisinde test sayısının 100 bini geçeceğini açıklamıştı.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.“ dedi.

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