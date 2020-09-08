Yeni vaka sayısında son 4 ayın rekoru (8 Eylül)

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T.C. Sağlık Bakanlığı, bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı. Son 24 saatteki yeni vaka sayısı 1761, yeni vefat sayısı 52 olarak duyuruldu.

8 Mayıs'tan beri en yüksek yeni vaka sayısına ulaşıldı. Yeni vaka sayısı son günlerde endişelendirici seviyede. Vakalardaki artışlar nedeniyle ülke genelini etkileyen yasaklar gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın bugün yayınlanan genelgesine göre Türkiye genelinde ev hariç her yerde maske takmak zorunlu oldu. Toplu taşımada ayakta yolcu taşımak ve eğlence yerlerinde 24.00’ten sonra müzik çalmak yasak. Vaka sayısı arttıkça hayatımıza yeni yasaklar girecek.

07.08.2020 tarihli yeni vakaların bölgelere göre dağılımı

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Sağlık Bakanlığı, dün tespit edilen vakaların bölgelere göre dağılımını açıkladı. Haritaya baktığımızda Ankara’nın içinde bulunduğu Batı Anadolu bölgesinin birinci olduğu görülüyor. Ayrıca İstanbul’un önceki günlere göre artışa geçtiği fark ediliyor. 7 Eylül tarihinde önceki güne kıyasla İstanbul’daki yeni vaka sayısı 61, Batı Anadolu bölgesinde yeni vaka sayısı 15 kişi daha arttı.

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