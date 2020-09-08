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    Yeni vaka sayısında son 4 ayın rekoru (8 Eylül)

    Sağlık Bakanlığı, 8 Eylül 2020 tarihli koronavirüs vaka tablosunu yayınladı. 8 Eylül vaka tablosu verileri haberimizde.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısında son 4 ayın rekoru (8 Eylül)
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    T.C. Sağlık Bakanlığı, bugünkü koronavirüs verilerini açıkladı. Son 24 saatteki yeni vaka sayısı 1761, yeni vefat sayısı 52 olarak duyuruldu.

    8 Mayıs'tan beri en yüksek yeni vaka sayısına ulaşıldı. Yeni vaka sayısı son günlerde endişelendirici seviyede. Vakalardaki artışlar nedeniyle ülke genelini etkileyen yasaklar gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın bugün yayınlanan genelgesine göre Türkiye genelinde ev hariç her yerde maske takmak zorunlu oldu. Toplu taşımada ayakta yolcu taşımak ve eğlence yerlerinde 24.00’ten sonra müzik çalmak yasak. Vaka sayısı arttıkça hayatımıza yeni yasaklar girecek.

    07.08.2020 tarihli yeni vakaların bölgelere göre dağılımı

    Yeni vaka sayısında son 4 ayın rekoru (8 Eylül)
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    Sağlık Bakanlığı, dün tespit edilen vakaların bölgelere göre dağılımını açıkladı. Haritaya baktığımızda Ankara’nın içinde bulunduğu Batı Anadolu bölgesinin birinci olduğu görülüyor. Ayrıca İstanbul’un önceki günlere göre artışa geçtiği fark ediliyor. 7 Eylül tarihinde önceki güne kıyasla İstanbul’daki yeni vaka sayısı 61, Batı Anadolu bölgesinde yeni vaka sayısı 15 kişi daha arttı.



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    Frknsa (Night King) 3 gün en beğenilen
    Buna inanan benide inandırsın ankaradayım etimesgut filyasyon ekibinden bir arkadaş sadece etimesgutta bugün 550 vaka olduğu söyledi buyrun cenaze namazına
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    mito1172 (mito ) 3 gün
    4 ay önce alttakini yazan çok bilmiş sosyal eleman nerede yazdığına cevap bekliyorum @Rakanoth

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    4 ay önce alttakini yazan çok bilmiş sosyal eleman nerede yazdığına cevap bekliyorum @Rakanoth ...
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    3 Yanıt Yanıtla +20
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 3 gün Backalive is gay
    İstatistikler kısmen doğru, devletin bir çok şeyi sakladığı bilinen bir gerçek, ölüm bedduanıza gelince, dönüp dolaşıp sizi bulabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    goodbyeeverybody 1 gün
    Hmm bizim bölgedeki tüm vakalar sadece bizim ilden demek ki... Filyasyondan selamlar.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 gün
    Arkadaşlar maske çok önemli herşeyi geçin. Yanınızda 100 tane pozitif adam olsun sizde maske varsa ve onlarda da maske varsa bulaşma ihtimali %1
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    aslında yapılan test oranına göre değerlendirilmesi gerek az olduğu anlaşılır oranın
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    Chagotta 2 gün
    Zamanında açıklayamadıkları vakaların kaçıncı taksit açıklaması acaba bu ?
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    Eng. 2 gün
    Benim anlayamadığım bir nokta var. Söylenenlere göre test sadece belli kriterleri taşıyan kişilere yapıldığı için birçok kişiye hastanelerde test yapılmıyor. Ama pozitif vaka sayısı test yapılan kişi sayısının %1,5'i seviyelerinde görünüyor netteki istatistik tablolarında. Sadece kriterleri sağlayan kişilere test yapılıyorsa pozitif vaka oranının %1,5 den yüksek olması gerekmez mi? Ya da tam tersi düşünülürse, tüm kriterleri taşıyanlarda bile test pozitif çıkmıyorsa testte mi gariplik var?
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 gün Eng.
    Çok var öyle ağır geçiren hastalar akciğer buzlucam tüm belirtiler var ama 3 kere test yaptılar hepsi negatif
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    Apache40 2 gün
    Yapılacak tek bilimsel şey var. Her yerde 30 gün ara vermeksizin bütün sektörleri kapatma.
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    volga tuygun (tuygun habora) 2 gün
    "Eğlence yerlerinde 24.00’ten sonra müzik çalmak yasak."
    Mekanlar açık ama müzik yasak... Burası Türkiye, böyle olur bizim ülkenin yasakları...
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    231407 (Barış Özdemir) 2 gün
    Aklınız yenimi başınıza geldi en başta tüm Türkiye'de maske getirecektiniz
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    sokra.tetus (SOKRA TETUS) 2 gün yeni yorumcu
    Tüik açıklasın şu sayıları bak nasıl düşüyor :D
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    ama test sayısı da arttı ona göre oranlarsak aslında sağlıklı bir yorum yapmış olabiliriz
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6436 kez okundu.
    26 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

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