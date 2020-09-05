Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Eylül Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.673, vefat sayısı 56, ağır hasta sayısı 1.091 ve iyileşen hasta sayısı da 984.

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Rakamlar yeni normal öncesi dönemdeki tabloları hatırlatırken, bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 Eylül verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 26.468.031 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 871.166. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 296.032 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.027 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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