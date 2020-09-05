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    Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül)

    5 Eylül tarihli Türkiye günlük korona tablosu paylaşıldı. Rakamlarda 1 Haziran önceki tabloya geri dönüldü. İşte 5 Eylül korona tablosuna göre yeni vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    3,2b
    1
    47
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Eylül Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.673, vefat sayısı 56, ağır hasta sayısı 1.091 ve iyileşen hasta sayısı da 984.

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    Rakamlar yeni normal öncesi dönemdeki tabloları hatırlatırken, bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." dedi.

    Ayrıca Bkz. "THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 Eylül verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 26.468.031 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 871.166. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 296.032 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.027 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    iamburak (Burak ) 6 gün en beğenilen
    Önce düzgün veri yayınlasınlar sonra ciddiye alırım
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    vs-fb (Vn S) 6 gün
    Farklı birşey yapmadan, farklı sonuçlar beklemek, sanırım bize has. Dünden farklı ne yaptık ki bugün artış olmasın.
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    .AFK. (Fatih ) 6 gün
    Ben de su an hastanede tedavi görüyorum 3. günüm. Çok dikkatli olun arkadaşlar bir şey olmaz deyip geçmeyin. Bu mesajlari yazarken hep ' ben ölürüm haberlerde de insanlari böyle uyarmıştı genç yaşında vefat etti' derler mi acaba diye korkuyorum. Tehlikeli kronik rahatsızlığım olmamasına rahmen ( ülser var sadece) nefes yüzünden son bir kac saattir ağır geçiyor. Ve yaşım da sadece 24. Öyle zırt pırt hasta da olmam çok şükür. Ama durum bu
    Ben de su an hastanede tedavi görüyorum 3. günüm. Çok dikkatli olun arkadaşlar bir şey olmaz deyip geçmeyin. Bu mesajlari yazarken hep ' ben ölürüm haberlerde d...
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    4 Yanıt Yanıtla +17
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    Wazuu54 5 gün
    İlkel kindarlık yapan sensin dostum. Ben ikisinin de yanlış olduğunu zaten belirtiyorum. Sen ise ilk mesajında. sadece cami açılışının konusunu yapmışsın ve ortada bir gerekçe yokken. Birinin sana gerçekleri göstermesi gerekiyordu. Onu da ben gösterdim. Aslında en son yazdığın mesaj ile zaten kendi kendini haksız çıkarmışsın. Yanlışa yanlış denmeli ama sadece bir olayı ileri çıkartarak değil.
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    Brother ToLGa 5 gün
    Eylül 6 geldik artık kışa giriyoruz hastalıklar gripler vs başlama ayları bakalım Corona azacak mı
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    Alqu 5 gün
    yoh yav korkutan artışmış gerçek rakamı duysak demek ki buralar sidik kokacak.
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    x2yk (x y) 5 gün
    İnanmıyorum diyenler var, siz insansanız ne olur inanmasaniz ne olur tam komedi böyle yazanlar. Yeter ki evinizde oturun siz, dört duvar arasından haber okuyun durun hatta nasılsa akp yine iktidar olacak diye oy bile kullanmaya gitmeyin. İnanmıyorum diyor. Ahahahah yine güldürduler. ;)
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    cohibar (cohibar cohibar) 5 gün
    Hocam zaten çoğu yerde aynı fikirdeyiz, benim sitemim başkaydı sen beni yanlış anladın
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    Guaire (Tayfun ) 5 gün cohibar
    O zaman sıkıntı yok.Covid-19'u grip ile kıyaslayıp aslında çok tehlikeli olmadığını söyleyenler ile insan hayatını önemsemeyip maddi kaygılarla konuyu sulandırmak isteyenlerin kullandığı söylemlere benzettim.
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    CeyKalDa 5 gün cohibar
    ne mutlu size
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    monacomen 5 gün (düzenlendi)
    Arkadaşlar sonbahara doğru vakalar artacak bu bizde değil tüm dünyada beklenen bir durum gelişmiş ve örnek aldığımız Almanyada bile vakalar arttı, ABD yi söylemiyorum bile. Brezilya ve Hindistan vaka artışında yarışa girdi bile. Umudumuz artık hangi ülkeden ise bir an önce aşının bulunması. Yoksa maske tak çıkar, evde otur veya çocukları evde okut, turisti kov, kimse işe gitmesin para bas herkese dağıt ekonomiyi kurtar ile aşılacak bir durum değil bu.
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    Deae (Ahmet Eroğlu) 5 gün
    Kimsenin korktuğu yok asker uğurlayan denyolari gördük akşam haberlerinde. Umurlarinda değil korona vs.
    Yanıtla +1
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    cohibar (cohibar cohibar) 5 gün
    Gazeteler, tv programları zaten her konuda insanları korkutma amacında hareket ediyor. Bari siz atmayın şu başlıkları.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Guaire (Tayfun ) 5 gün cohibar
    Ya arkadaş sizi sayıyla mı veriyorlar? Korkmak mı daha kötü ölmek mi daha kötü?Korku denen şey insanın hayatta kalma şansını arttıran bir mekanizmadır.İlk baştan gerçek rakamları açıklasalar şu anda hayatını kaybetmiş pek çok kişi hayatta olurdu.Sizin kafanızla millet korkmasın diye zaten sürekli sahte rakamlar yayınlıyorlar.Günde 30 ölümden kimse korkmayacağı için 900TL ceza yemeyeyim diye belli yerlerde maske takmaktan öteye gidemiyor önlemler.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    .Eray. (ERAY ) 5 gün
    kpss den sonra tablo kim bilir ne olur
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    deoks 6 gün
    Yahu tamam rakamlar yanlış anladık. Her mesajın altına yazıp durmayın artık.
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