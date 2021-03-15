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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Volkswagen Golf sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

    Yepyeni tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve motor gamıyla dikkat çeken 2021 model Volkswagen Golf 8 Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Golf 8 fiyatı ve özellikleri:
    15 Mart 2021, 15:07 (Güncellendi, 10 sa.)
    12,2b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    14

    Yeni Volkswagen Golf sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri
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    2019'un sonuna doğru örtüsü kaldırılan yeni nesil Volkswagen Golf (Mk8) sonunda Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken 2021 model Volkswagen Golf 8 fiyatı 223.500 TL'den başlıyor.

    Yeni Volkswagen Golf, MQB Evo adı verilen platformun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Popüler hatchback’in uzunluğu 4284 mm, yüksekliği 1456 mmaks mesafesi ise 2636 mm olarak ölçülüyor. Bu da aks mesafesinin selefine göre biraz da olsa uzadığı anlamına geliyor. Ayrıca Golf 8'in selefine göre hafiflediğini ve 0.275'e çekilen hava sürtünme katsayısıyla daha aerodinamik olduğunu da belirtelim.

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    Yeni Volkswagen Golf 8'de, sürücünün hemen önünde üç kollu yeni direksiyon ve kokpitin en solundan ortasına kadar Innovision kokpit siyah bir panel bulunuyor. Bu panelin sol tarafında far düğmeleri, ortasında 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli, konsolun merkezine gelen bölümünde ise 8.25 inç yeni bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Ortadaki ince hava menfezlerinin altında iki adet USB girişi ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca otomatik versiyonlarda vites topuzunun yerini daha şık ve küçük bir parçanın aldığını görüyoruz.

    Yeni Volkswagen Golf sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Ön cama yansıtılan head-up display ile sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan Golf 8'in teknolojileri arasında Car2X özelliği dikkat çekiyor. Trafik altyapısıyla ve 800 metreye kadar uzaklıktaki diğer araçlarla iletişim halinde olan bu sistem, sürücüyü gösterge ekranı vasıtasıyla uyarıyor. Bunun yanı sıra 210 km/s hıza kadar çalışan, sürücüden direksiyon, gaz ve fren fonksiyonlarını devralan Travel Assist sistemi de dikkat çekiyor.

    Yeni Volkswagen Golf 8 Türkiye'de Impression, Life, Style ve R Line donanım seviyeleriyle satılıyor. Motor seçenekleri ise 1.0 litre TSI, 1.0 litre eTSI ve 1.5 litre eTSI motorlardan oluşuyor. eTSI motorlarda hafif hibrit sistem bulunuyor. Yalnızca TSI motorda 6 ileri manuel şanzıman mevcut. Diğer seçeneklerde 7 ileri DSG kombinasyonu görüyoruz.

    Yeni Volkswagen Golf fiyat listesi şöyle:

    Model Fiyat Lansmana Özel Fiyat
    Yeni Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Manuel 223.500 TL 196.900 TL (300 adetle sınırlı)
    Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Life DSG 314.000 TL -
    Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Style DSG 346.000 TL -
    Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS R-Line DSG 365.000 TL -
    Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS Style DSG 379.500 TL -
    Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS R-Line DSG 398.500 TL -



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    B by__metallica (SATX ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2016 da bayiden dizel otomatik comfortline 80.000₺ alınmıştı notunu düşelimde kayıtlara geçsin. %475 zamlamış efenim. Ömö başganlık sistemi ile 2023 te dünya lideri olacağız ses etmeyin.
    2016 da bayiden dizel otomatik comfortline 80.000₺ alınmıştı notunu düşelimde kayıtlara geçsin. %475 zamlamış efenim. Ömö başganlık sistemi ile 2023 te dünya li...
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    _Saint_ (Ugur K) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    300 tane içinde koşturmayın boşuna. Hepsi Serdar beylere Ahmet beylere opsiyonlanmıştır.
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    escanor_ (Aykut YILMAZ) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    231e otomatik Leon varken kim ne yapsın 314den otomatik Golfü. Arada asla 83bin liralık bir fark yok.



    Ya o Golfü satamayacaklar, ya da Leonu TRye sokmayacaklar. Bakalım ne olacak.
    231e otomatik Leon varken kim ne yapsın 314den otomatik Golfü. Arada asla 83bin liralık bir fark yok. Ya o Golfü satamayacaklar, ya da Leonu...
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    2 Yanıt Yanıtla +44
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    Yorumlar (54) Yorum Yaz Forumda Gör
    NosWagen (Hakan Ycs) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Azına kadar dolu cam tavan 2019 sıfır kondüsyonda dizel otomatik audi a3 ilanlar varken bunlar 350 ye benzinli tavansız golfü nasış satacak
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    reset45 (ilker ulgentay) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Akp destekçisi değilim Ama herkez pahalı demiş Arabayı parkedecek yer bulamıyorum O arabalar satılmıştır Beyler bu ülkede parası olmayan yok ben size diyim herkezin işi düzgün her ailede araba var kimseninde vergileri pahalılığı taktığı yok memlekette Değil 300 3000 araba gelsin bu memleket 1 saatte süpürür hepsini
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    B bluefour 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    190 küsür diye bi konu var 3 ay sonra o araç 240 bin, 3 ay sonra var galericiler vay al satcilar diye havlayacak olanlar kaçırmasın bence
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    medizinischen Labor 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    almanların ciguli markası vw'nin Türkiye'de bu fiyatlara araba satabilmesine şaşırıyorum. Tamamen bizim halkın cahilliği ve vw+doğuşun çakallığı :)) millete iyi kilitliyorlar valla helal olsun. Tam fanatik akpli markası zaten dünyada hiçbir geçerliliği yok.
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    Mr StEaLtH (onur çay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kıçı kırık Golf'ün taban fiyatı olmuş 200 küsür bin TL. Ama ehonomimiz çohhh eyü nazar değmesün...
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    hevdidik 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dandik hondadan pejo ctroenden kat ve kat iyidir
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    O orkunkurun (Orkun Kurun) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar VW Golf 8 alacağım ama çok kararsızım. 3 tane kalem pil ile kaç km gider? Bir de fayanstaki ve halıdaki ulaşabildiği maximum hız ne kadardır? Bilenler beni de bilgilendirsin. Bütçem 80 TL. Mümkünse Golf R modeli tercihimdir. Sunroof şart.
    Yanıtla +5
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    fyilmaz (F. Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peynir ekmek gibi satar yine bide ekonomi kötü derler
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    M mrmansonn 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    250 bine kısa süre önce aldığım bmw 750li 2007 model tertemiz aracımın özelliklerinin yarısı arteonda bile yok. Şu zavallı arabaya 400bine yakın para veren adamın aklına şaşarım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    B beyinsis 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mrmansonn
    Şahsen 2007 model 750i almanın mantığını anlayamıyorum ben de
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    muratkaya (Murat KAYA) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Galeri, yeni volkswagen golf ve
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