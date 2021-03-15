Yeni Volkswagen Golf sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

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2019'un sonuna doğru örtüsü kaldırılan yeni nesil Volkswagen Golf (Mk8) sonunda Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken 2021 model Volkswagen Golf 8 fiyatı 223.500 TL'den başlıyor.

Yeni Volkswagen Golf, MQB Evo adı verilen platformun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Popüler hatchback’in uzunluğu 4284 mm, yüksekliği 1456 mm, aks mesafesi ise 2636 mm olarak ölçülüyor. Bu da aks mesafesinin selefine göre biraz da olsa uzadığı anlamına geliyor. Ayrıca Golf 8'in selefine göre hafiflediğini ve 0.275'e çekilen hava sürtünme katsayısıyla daha aerodinamik olduğunu da belirtelim.

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Yeni Volkswagen Golf 8'de, sürücünün hemen önünde üç kollu yeni direksiyon ve kokpitin en solundan ortasına kadar Innovision kokpit siyah bir panel bulunuyor. Bu panelin sol tarafında far düğmeleri, ortasında 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli, konsolun merkezine gelen bölümünde ise 8.25 inç yeni bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Ortadaki ince hava menfezlerinin altında iki adet USB girişi ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca otomatik versiyonlarda vites topuzunun yerini daha şık ve küçük bir parçanın aldığını görüyoruz.

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Ön cama yansıtılan head-up display ile sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan Golf 8'in teknolojileri arasında Car2X özelliği dikkat çekiyor. Trafik altyapısıyla ve 800 metreye kadar uzaklıktaki diğer araçlarla iletişim halinde olan bu sistem, sürücüyü gösterge ekranı vasıtasıyla uyarıyor. Bunun yanı sıra 210 km/s hıza kadar çalışan, sürücüden direksiyon, gaz ve fren fonksiyonlarını devralan Travel Assist sistemi de dikkat çekiyor.

Yeni Volkswagen Golf 8 Türkiye'de Impression, Life, Style ve R Line donanım seviyeleriyle satılıyor. Motor seçenekleri ise 1.0 litre TSI, 1.0 litre eTSI ve 1.5 litre eTSI motorlardan oluşuyor. eTSI motorlarda hafif hibrit sistem bulunuyor. Yalnızca TSI motorda 6 ileri manuel şanzıman mevcut. Diğer seçeneklerde 7 ileri DSG kombinasyonu görüyoruz.

Yeni Volkswagen Golf fiyat listesi şöyle:

Model Fiyat Lansmana Özel Fiyat Yeni Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Manuel 223.500 TL 196.900 TL (300 adetle sınırlı) Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Life DSG 314.000 TL - Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Style DSG 346.000 TL - Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS R-Line DSG 365.000 TL - Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS Style DSG 379.500 TL - Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS R-Line DSG 398.500 TL -

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