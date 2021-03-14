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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rakiplerin çoğalması, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini zayıflattı

    Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin elektrikli araç üretimine öncelik vermeye başlaması, Tesla'nın bu pazardaki gücünü etkilemeye başamış durumda.
    14 Mart 2021, 18:00 (1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Rakiplerin çoğalması, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini zayıflattı
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    The Wall Street Journal'ın yayınladığı yeni raporda, Tesla'nın kilit pazarlardaki hakimiyetinin, tanınmış otomobil üreticilerinin şirketin elektrikli araçlarıyla rekabet edebilecek modeller sunmaya başlamasıyla birlikte zayıflamanın ilk işaretlerini gösterdiğini belirtildi.

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    ABD'de, Ford Motor'un tamamen elektrikli Mustang Mach-E crossover'ı, Tesla'nın pazar payını devralmaya başladı ve dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Avrupa'da Volkswagen AG, geçen yıl Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi oldu. Ancak, Asya gibi diğer pazarlarda Tesla'nın pazar payını koruduğu ve hatta artırdığı belirtilmiş.

    Araştırma şirketi Motor Intelligence'a göre, Mustang Mach-E, geçen ay ABD'deki toplam elektrikli araç sevkiyatının %12'sini oluşturdu. Tesla'nın pazar payı geçen yılki % 79'dan, Şubat ayında yaklaşık % 69'a düştü. Ancak Tesla, özel araç şarj istasyonları ağı da dahil olmak üzere rakiplerine göre bazı stratejik avantajlarını hala koruyor.

    Rakiplerin çoğalması, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini zayıflattı
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    Tesla büyümeye devam ediyor

    Rakiplerin sunduğu tekliflerin genişlemesine rağmen Tesla, üretimi artırmaya devam ediyor. Şirket, geçen yıl dünya çapında yaklaşık yarım milyon araç teslim ederek 2019 sevkiyatını aştı ve 2021'de daha hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyor. Tesla'nın uzun vadeli büyümesi kısmen, bu yıl açmayı planladığı iki yeni otomobil fabrikasından kaynaklanacak: biri Austin, Texas yakınlarında ve diğeri ise Almanya, Berlin yakınlarında kuruldu.

    Şirket ayrıca Fremont'taki üretim tesislerini ve Şangay, Çin'deki yeni fabrikasını genişletti. New Street Research analistleri, bu hafta yatırımcılara gönderdikleri bir notta, yerel üretimin Tesla'nın Avrupa'da Model 3 fiyatlarını büyük ölçüde nakliye, sigorta ve gümrük vergilerindeki kesintiler sayesinde %20 oranında azaltmasına izin vereceğini belirttiler.



    https://www.wsj.com/articles/tesla-faces-new-reality-of-tough-competition-11615478406
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Acaba halk arasında yakında şöyle bir slogan mı olacak;

    - Ama bir Tesla değil.
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    E Elektrikliarabasever 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tesla büyüyen pazarda %5 pay alsa bile şuankinden katlarca fazla kazanacak pazar payının azalması normal bir şey çünkü pazar büyüyor yeni rakipler giriyor. Bu sene en basitinden 1 milyon araç üretecekler Mercedes, BMW, Audi falan 2.5-3 milyon araç üretiyor zaten büyümeyi buradan anlayabilirsiniz halka hitap eden araç firmaları ucuza elektrikli araba ürettikleri zaman onlar 6-7 milyon satarken Tesla'da yine 2-3 milyon satacaktır o yıllara kadar.
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    A aysensS 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rekabet iyidir her zaman
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    Bob Kelso 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Payı azalmış olabilir ama satışları artıyor. Bu nazıl zayıflama.
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    K kakarikikiri (jean paul Sartre) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Bob Kelso
    pazar büyüdüğü zaman senin satışların artar ama pazar payın düşebilir.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Acaba halk arasında yakında şöyle bir slogan mı olacak;

    - Ama bir Tesla değil.
    Yanıtla +4
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    A Apsny 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarımın değişmesi gerekli ve almanların en iyi yaptığı şey konfor, konfor konusuna ağırlık vermeli ayrıca Tesla Rooster 2 halen çıkmadı Tesla Model Y ve Semi de ortalıkta yok
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    C Clusive 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarım konusuna ağırlık verdiği zaman azalış duracaktır.
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