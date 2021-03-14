Rakiplerin çoğalması, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini zayıflattı

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The Wall Street Journal'ın yayınladığı yeni raporda, Tesla'nın kilit pazarlardaki hakimiyetinin, tanınmış otomobil üreticilerinin şirketin elektrikli araçlarıyla rekabet edebilecek modeller sunmaya başlamasıyla birlikte zayıflamanın ilk işaretlerini gösterdiğini belirtildi.

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ABD'de, Ford Motor'un tamamen elektrikli Mustang Mach-E crossover'ı, Tesla'nın pazar payını devralmaya başladı ve dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Avrupa'da Volkswagen AG, geçen yıl Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi oldu. Ancak, Asya gibi diğer pazarlarda Tesla'nın pazar payını koruduğu ve hatta artırdığı belirtilmiş.

Araştırma şirketi Motor Intelligence'a göre, Mustang Mach-E, geçen ay ABD'deki toplam elektrikli araç sevkiyatının %12'sini oluşturdu. Tesla'nın pazar payı geçen yılki % 79'dan, Şubat ayında yaklaşık % 69'a düştü. Ancak Tesla, özel araç şarj istasyonları ağı da dahil olmak üzere rakiplerine göre bazı stratejik avantajlarını hala koruyor.

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Tesla büyümeye devam ediyor

Rakiplerin sunduğu tekliflerin genişlemesine rağmen Tesla, üretimi artırmaya devam ediyor. Şirket, geçen yıl dünya çapında yaklaşık yarım milyon araç teslim ederek 2019 sevkiyatını aştı ve 2021'de daha hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyor. Tesla'nın uzun vadeli büyümesi kısmen, bu yıl açmayı planladığı iki yeni otomobil fabrikasından kaynaklanacak: biri Austin, Texas yakınlarında ve diğeri ise Almanya, Berlin yakınlarında kuruldu.

Şirket ayrıca Fremont'taki üretim tesislerini ve Şangay, Çin'deki yeni fabrikasını genişletti. New Street Research analistleri, bu hafta yatırımcılara gönderdikleri bir notta, yerel üretimin Tesla'nın Avrupa'da Model 3 fiyatlarını büyük ölçüde nakliye, sigorta ve gümrük vergilerindeki kesintiler sayesinde %20 oranında azaltmasına izin vereceğini belirttiler.

https://www.wsj.com/articles/tesla-faces-new-reality-of-tough-competition-11615478406

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