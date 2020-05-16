TSMC, ABD'de fabrika inşa etme planını açıkladı

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Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, ABD'de yeni bir fabrika kurma planlarını resmi olarak açıkladı. Arizona bölgesinde kurulması planlanan üretim tesisi gelişmiş 5nm yonga setleri üretmeye odaklanacak.

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Şirketin açıklamalarına göre fabrikanın yapımına 2021 yılında başlanacak ve üretimin ise 2024 yılında başlatılması hedefleniyor. TSMC'nin ABD fabrikasında 5nm fabrikasyon süreci ile birlikte ayda yaklaşık olarak yirmi bin yonga seti teslim edilebilecek.

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12 milyar dolarlık yatırım

TSMC, iPhone 7 modellerindeki 16 nm A10 yongasından, iPhone 11'deki 7nm'lik A13 yongasına kadar yıllar içinde üretim sürecini yavaş yavaş "minyatür" hale getiriyor. Şirketin, iPhone 12 modellerinde ise 5nm A14 çip kullanması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

TSMC, yatırım harcamaları da dahil olmak üzere bu projeye yaptığı toplam harcamaların 2021-2029 yılları arasında yaklaşık 12 milyar dolar olacağını ve tesisin doğrudan 1.600'ün üzerinde yüksek teknoloji uzmanı için iş imkanı yaratacağını da açıkladı. Ayrıca şirket halihazırda, Washington'da bir fabrika ve hem Teksas hem de San Jose'de tasarım merkezleri işletiyor. Bu nedenle Arizona tesisi ABD'deki ikinci üretim tesisi olacak. Şirketin ana fabrikaları ise Tayvan'da bulunuyor.

https://www.tomshardware.com/news/TSMC-to-open-American-factory

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