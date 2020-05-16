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    TSMC, ABD'de fabrika inşa etme planını açıkladı

    Teknoloji devi Apple'ın çip üreticilerinden biri olan TSMC, ABD'de üretim tesisi kurma planlarını duyurdu. Arizona'ya yatırım yapacak olan şirket 2024 yılına kadar üretime başlamayı hedefliyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC, ABD'de fabrika inşa etme planını açıkladı
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    Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, ABD'de yeni bir fabrika kurma planlarını resmi olarak açıkladı. Arizona bölgesinde kurulması planlanan üretim tesisi gelişmiş 5nm yonga setleri üretmeye odaklanacak.

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    Şirketin açıklamalarına göre fabrikanın yapımına 2021 yılında başlanacak ve üretimin ise 2024 yılında başlatılması hedefleniyor. TSMC'nin ABD fabrikasında 5nm fabrikasyon süreci ile birlikte ayda yaklaşık olarak yirmi bin yonga seti teslim edilebilecek.

    TSMC, ABD'de fabrika inşa etme planını açıkladı
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    12 milyar dolarlık yatırım

    TSMC, iPhone 7 modellerindeki 16 nm A10 yongasından, iPhone 11'deki 7nm'lik A13 yongasına kadar yıllar içinde üretim sürecini yavaş yavaş "minyatür" hale getiriyor. Şirketin, iPhone 12 modellerinde ise 5nm A14 çip kullanması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

    TSMC, yatırım harcamaları da dahil olmak üzere bu projeye yaptığı toplam harcamaların 2021-2029 yılları arasında yaklaşık 12 milyar dolar olacağını ve tesisin doğrudan 1.600'ün üzerinde yüksek teknoloji uzmanı için iş imkanı yaratacağını da açıkladı. Ayrıca şirket halihazırda, Washington'da bir fabrika ve hem Teksas hem de San Jose'de tasarım merkezleri işletiyor. Bu nedenle Arizona tesisi ABD'deki ikinci üretim tesisi olacak. Şirketin ana fabrikaları ise Tayvan'da bulunuyor.



    https://www.tomshardware.com/news/TSMC-to-open-American-factory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 21 sa. en beğenilen
    Trumpin zoruyla



    Trump zorlamasa gelmezdi
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    bozok_53_45 (n k) 17 sa.
    ayda yirmi bin işlemci çok az değil mi bi yanlışlık var herhalde
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    joven 20 sa.
    Uzak doğulular Trump diyet ödüyor yalnız Trump aç gözlü öyle kolay kolay bu diyet bitmez daha çok diyet öderler
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    smart1978 (X Y) 21 sa.
    Intel in mobil islemcilerini uretirler de ... Dokum isi onemlidir.
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    Jon_Kar 21 sa. en beğenilen
    Trumpin zoruyla



    Trump zorlamasa gelmezdi
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