Yenilenebilir enerjide kilometre taşı: Hidrojen doğrudan denizden çekilebilir

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji, yeşil ve karbondan arındırılmış bir dünya için gidilecek tek yönlü bir yol. Neredeyse tüm ülkeler bu yola girmiş bulunuyor ve yapılan araştırmalarla maliyetler düşürülerek süreç hızlandırılıyor. Bu bağlamda Adelaide Üniversitesi'ndeki araştırmacılar deniz suyundan ön işlem görmeden temiz hidrojen yakıtı yaptıklarını duyurarak önemli bir kilometre taşına ulaştılar.

Doğrudan deniz suyundan elde ediliyor

Alternatif yakıt olarak hidrojen, karbon ve sülfür içermediği için yandığında CO, CO2 ve HC salınımı yapmaz. Teknik olarak hidrojen yandığı zaman sadece su oluşur. Ancak hidrojen yakıtı elde etmek bazı ön süreçleri gerekli kılıyordu. Yeni yapılan araştırma ise ön işlem gerekmeden denizden hidrojen elde etmeyi mümkün kılıyor. Dolayısıyla artık kıyı bölgelerine daha ucuz yeşil enerji üretimi sağlayabilir.

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Ekibin liderlerinden Profesör Shizhang Qiao, "Doğal deniz suyunu, ticari bir elektrolizörde değerli olmayan ve ucuz bir katalizör kullanarak elektroliz yoluyla yeşil hidrojen üretmek için yaklaşık yüzde 100 verimlilikle oksijen ve hidrojene ayırdık" dedi. Deniz suyunu oksijene ve hidrojene ayırmadan önce saflaştırılması gerekiyor. Bu saflaştırma işlemi için ise ön arıtma süreci gerekiyor. Yeni bulgular, buna gerek olmadığını ortaya koyuyor.

Adelaide Üniversitesi'nden Doçent Yao Zheng, Çalışmamız, mevcut metal bazlı olgun saf su elektrolizörününkine benzer performans gösteren, ön arıtma sistemleri ve alkali ilavesi olmadan deniz suyunu doğrudan hammadde olarak kullanmak için bir çözüm sunmaktadır.

Hidrojen yakıt üretimi tatlı su kaynaklarını tüketebilir

Tam Boyutta Gör Şimdi olayın pembe tarafı şu; Hidrojen, hiçbir atık üretmeyen verimli bir enerji kaynağı. Ancak Mevcut elektrolizörler yüksek oranda saflaştırılmış su elektroliti ile çalıştırılıyor. Fosil yakıtlar tarafından üretilen enerjinin kısmen veya tamamen yerini alacak hidrojene yönelik artan talep, giderek sınırlı olan tatlı su kaynaklarının kıtlığını önemli ölçüde arttırabilir. Dolayısıyla bu araştırmanın önemi çok büyük.

Tatlı su kaynağına nazaran deniz suyu neredeyse sonsuz bir kaynak olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, başarılı bir şekilde ölçeklense bile, muhtemelen yalnızca bol miktarda deniz suyu olan kıyı toplulukları için pratik olacaktır. Yani Türkiye, bu yüksek potansiyel alanına giriyor diyebiliriz. Bununla birlikte araştırma ekibi, daha büyük bir elektrolizör ile sistemi büyütmeye çalışacağını açıkladı.

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