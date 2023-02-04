Yenilenebilir enerjide kilometre taşı: Hidrojen doğrudan denizden çekilebilir

- Doğrudan deniz suyundan elde ediliyor
- Hidrojen yakıt üretimi tatlı su kaynaklarını tüketebilir
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Doğrudan deniz suyundan elde ediliyor
Alternatif yakıt olarak hidrojen, karbon ve sülfür içermediği için yandığında CO, CO2 ve HC salınımı yapmaz. Teknik olarak hidrojen yandığı zaman sadece su oluşur. Ancak hidrojen yakıtı elde etmek bazı ön süreçleri gerekli kılıyordu. Yeni yapılan araştırma ise ön işlem gerekmeden denizden hidrojen elde etmeyi mümkün kılıyor. Dolayısıyla artık kıyı bölgelerine daha ucuz yeşil enerji üretimi sağlayabilir.
Ekibin liderlerinden Profesör Shizhang Qiao, "Doğal deniz suyunu, ticari bir elektrolizörde değerli olmayan ve ucuz bir katalizör kullanarak elektroliz yoluyla yeşil hidrojen üretmek için yaklaşık yüzde 100 verimlilikle oksijen ve hidrojene ayırdık" dedi. Deniz suyunu oksijene ve hidrojene ayırmadan önce saflaştırılması gerekiyor. Bu saflaştırma işlemi için ise ön arıtma süreci gerekiyor. Yeni bulgular, buna gerek olmadığını ortaya koyuyor.
Adelaide Üniversitesi'nden Doçent Yao Zheng, Çalışmamız, mevcut metal bazlı olgun saf su elektrolizörününkine benzer performans gösteren, ön arıtma sistemleri ve alkali ilavesi olmadan deniz suyunu doğrudan hammadde olarak kullanmak için bir çözüm sunmaktadır.
Hidrojen yakıt üretimi tatlı su kaynaklarını tüketebilir
Tatlı su kaynağına nazaran deniz suyu neredeyse sonsuz bir kaynak olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, başarılı bir şekilde ölçeklense bile, muhtemelen yalnızca bol miktarda deniz suyu olan kıyı toplulukları için pratik olacaktır. Yani Türkiye, bu yüksek potansiyel alanına giriyor diyebiliriz. Bununla birlikte araştırma ekibi, daha büyük bir elektrolizör ile sistemi büyütmeye çalışacağını açıkladı.Kaynakça https://www.engadget.com/clean-hydrogen-fuel-split-seawater-214042411.html https://www.adelaide.edu.au/newsroom/news/list/2023/01/30/seawater-split-to-produce-green-hydrogen https://www.nature.com/articles/s41560-023-01195-x Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?