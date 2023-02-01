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    Avrupa, Rus gazına olan bağlılığını bitirdi: Rüzgar ve güneş enerjisi ilk defa doğal gazı geçti

    Rus gazından mahrum kalan Avrupa, rekor bir hızda yenilenebilir enerjiye geçti. Bu bağlamda rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik ilk defa doğal gazı geride bırakmayı başardı.
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    Rüzgar ve güneş enerjisi Avrupa’da ilk defa doğal gazı geçti Tam Boyutta Gör
    Avrupa’nın hedefi çok net bir şekilde görülebiliyor. Kıta, enerji konusunda Rusya’ya olan bağımlığından kurtulmak için rekor hızda yenilenebilir enerjiye geçiş yapıyor. Son verilere göre güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen enerjinin Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl ilk kez doğal gazı geride bıraktığı bildiriliyor.

    Rüzgar ve güneş enerjisi, 2022 yılında Avrupa Birliği'nde üretilen elektriğin yüzde 22’sini kapsadı. Fosil gazdan elektrik üretimi ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Enerji düşünce kuruluşu Ember'in “European Electricity Review” analizi, kömür enerjisi payının sadece 1,5 puan artarak 2022'de AB elektriğinin yüzde 16'sını ürettiğini ve 2022'nin son dört ayında yıllık bazda düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor.

    Avrupa rekor hızda yenilenebilir enerjiye geçiyor

    Rüzgar ve güneş enerjisi Avrupa’da ilk defa doğal gazı geçti Tam Boyutta Gör
    Ember'e göre Avrupa, 2022'de elektrik sektöründe üçlü bir krizle karşı karşıya kaldı. Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından en büyük fosil gaz tedarikçisi olan Rusya ile bağlarını kopardı. Bunun yanında Avrupa son 20 yılın en düşük hidro ve nükleer enerji seviyesiyle de karşı karşıya kaldı.

    Ancak rekor düzeyde rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarıyla kıtanın ihtiyaç duyduğu enerji üretimi gerçekleştirildi. 2022 yılında Avrupa, güneş enerjisi kapasitesini 39 TWh (yüzde 24) kadar artırmayı başararak önceki rekorunu ikiye katladı. 20 AB ülkesi 2022'de yeni güneş enerjisi rekorları kırdı ve 10 milyar euro’luk gaz maliyetinden kaçındı.

    Şaşırtıcı bir şekilde fosil gaz üretimi, rekor seviyedeki fiyatlara rağmen 2022'de 2021'e kıyasla neredeyse hiç değişmedi. Gaz, bir önceki yıl yüzde 19'dan 2022'de AB elektriğinin yüzde 20'sinin üretilmesinde kullanıldı. Ancak bunun 2023'te büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. Ember'e göre fosil yakıt üretimi 2023'te yüzde 20 kadar düşecek. Buradaki düşüşün en büyük yansıması fosil gaz üretiminde olacak. Kömür gidi diğer fosil yakıtlar kademeli olarak azaltılacak. 2023’te Avrupa’nın güneş ve rüzgar enerjisine yatırımlarını daha da artırması bekleniyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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