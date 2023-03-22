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    Yenilenebilir enerjide yüzde 10’luk rekor büyüme: Türkiye, Avrupa'nın öncü ülkelerinden

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan açıklamada küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yıl yüzde 9,6 artarak rekor kırdığını duyurdu.
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    Yenilenebilir enerji Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yıl yüzde 9,6 oranında arttığını ancak küresel ısınmayı sınırlamak için kaydedilen bu dev büyüme oranının neredeyse üç katına çıkması gerektiğini duyurdu.

    IRENA'nın yenilenebilir enerji istatistiklerine ilişkin yıllık raporunda, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yılın sonunda 3.372 gigawatt'a (GW) ulaştığı ve bunun bir önceki yıla göre 295 GW veya yüzde 9,6 daha yüksek olduğu belirtildi.

    Rekor hızda yenilenebilir enerjiye geçiliyor

    Yenilenebilir enerjide yüzde 10’luk dev büyüme: Türkiye öncü ülke Tam Boyutta Gör
    Daha da önemli olan ise geçen yıl eklenen tüm yeni enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 83'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, "Devam eden bu rekor büyüme, süregelen enerji krizinin ortasında yenilenebilir enerjinin direncini gösteriyor" dedi. La Camera’ya göre eğer küresel ısınmayı 1.5C ile sınırlamak istiyorsak, yenilenebilir enerji kapasitesine yapılan yıllık ilavelerin 2030 yılına kadar mevcut seviyenin üç katına çıkması gerekiyor.

     

    Yenilenebilir enerjide yüzde 10’luk dev büyüme: Türkiye öncü ülke Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan raporda yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgar enerjisinin itici güç olduğu vurgulanıyor. Sadece bu iki kaynak 2022'deki tüm net yenilenebilir enerji ilavelerinin yüzde 90’ını karşılıyor. Öte yandan yeni eklenen kapasitenin neredeyse yarısı Asya'ya kuruldu. Çin, Asya'nın yeni kapasitesine 141 GW ekleyerek en büyük katkıyı yapan ülke oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki yenilenebilir enerji kaynakları sırasıyla 57,3 GW ve 29,1 GW artarken, Orta Doğu 2022 yılında devreye alınan 3,2 GW'lık yeni kapasite ile bir önceki yıla göre yüzde 12,8’lik artışla yenilenebilir enerji kaynaklarındaki en yüksek artışı kaydetti.

    BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından hazırlanan bir raporda, dünyanın sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlama şansına sahip olması için emisyonların 2030'ların ortalarına kadar yarıya indirilmesi gerektiği belirtildi. Bu, Paris İklim Anlaşması’nda yer alan en önemli hedef konumunda.

    Yenilenebilir enerjide Türkiye

    türkiye yenilenebilir enerji Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 2022 sonunda 56 GW seviyesine ulaştı. Bunun 31.5 GW'lık kısmı hidroelektrik enerjisinden, 11,3 GW'lık kısmı rüzgar enerjisinden, 9.4 GW'lık kısmı ise güneş enerjisinden geldi. IRENA'nın raporuna göre Türkiye, toplam yenilenebilir enerji kapasitesinde Avrupa’nın öncü ülkelerinde. Türkiye sadece, Almanya (148.3 GW), İspanya (67.9 GW), Fransa (65.3 GW) ve İtalya’nın (59.9 GW) gerisinde.

    Hidroelektrik enerjisinde Türkiye, Norveç’in (34.1 GW) arkasında Avrupa’da ikinci sırada. Rüzgar enerjisinde ise Türkiye, Almanya (66.3 GW), İspanya (29.3 GW), İngiltere (28.5 GW), Fransa (21.1 GW) ve İtalya’nın (11.7 GW) ardından Avrupa’da 6. sırada. Güneş enerjisinde ise Türkiye, Almanya (66.5 GW), İtalya (25 GW), Hollanda (22.6 GW), İspanya (20.5 GW), Fransa (17.4 GW), İngiltere (14.4 GW), Polonya’nın (11.1 GW) ardından Avrupa’da 8. sırada.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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