Yenilenebilir enerjide yüzde 10’luk rekor büyüme: Türkiye, Avrupa'nın öncü ülkelerinden

IRENA'nın yenilenebilir enerji istatistiklerine ilişkin yıllık raporunda, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yılın sonunda 3.372 gigawatt'a (GW) ulaştığı ve bunun bir önceki yıla göre 295 GW veya yüzde 9,6 daha yüksek olduğu belirtildi.
Rekor hızda yenilenebilir enerjiye geçiliyor
BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından hazırlanan bir raporda, dünyanın sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlama şansına sahip olması için emisyonların 2030'ların ortalarına kadar yarıya indirilmesi gerektiği belirtildi. Bu, Paris İklim Anlaşması’nda yer alan en önemli hedef konumunda.
Yenilenebilir enerjide Türkiye
Hidroelektrik enerjisinde Türkiye, Norveç’in (34.1 GW) arkasında Avrupa’da ikinci sırada. Rüzgar enerjisinde ise Türkiye, Almanya (66.3 GW), İspanya (29.3 GW), İngiltere (28.5 GW), Fransa (21.1 GW) ve İtalya’nın (11.7 GW) ardından Avrupa’da 6. sırada. Güneş enerjisinde ise Türkiye, Almanya (66.5 GW), İtalya (25 GW), Hollanda (22.6 GW), İspanya (20.5 GW), Fransa (17.4 GW), İngiltere (14.4 GW), Polonya’nın (11.1 GW) ardından Avrupa’da 8. sırada.
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)