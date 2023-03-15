Yüzen güneş panelleri Türkiye’nin su, kuraklık ve enerji kıtlığını çözebilir

Tam Boyutta Gör İnsan kaynaklı küresel ısınmayı engellemek için elektrik üretiminde fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakların kapasitesinin artırılması büyük öneme sahip. Güneş enerjisi veya fotovoltaik (PV-güneş panelleri) sistemler artık ekonomik olması nedeniyle neredeyse her alana rahatlıkla kurulabiliyor. Nature Sustainability dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, yüzer güneş panelleri, Türkiye dahil onlarca ülkenin karşılaştığı kuraklık ve enerji krizlerinin anahtarı olabilir.

Baraj ve su rezervuarlarında yüzer güneş panelleri

Güneş enerjisinin yaygınlaşmasının en büyük dezavantajları arasında ekilebilir, düz arazilerin güneş panelleri nedeniyle kapatılması, verimlilik düşüşünü engellemek için rutin temizlik ve ısıyla bağlı voltaj kaybını engellemek için soğutmanın gerekmesi sayılabilir. Ancak yüzer güneş panelleri bu temel sorunları tek başına çözüyor. İstanbul gibi birçok mega şehrin yakınlarında barajlar veya büyük su rezervuarları bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu dev su kütlelerin üzerine kurulan yüzer güneş panellerinden üretilen enerjinin şebekeye bağlanması hem daha kolay hem de pasif soğutma ile verimlilik düşüşü minimum seviyede olması avantajları katlıyor. Bir diğer büyük avantaj ise özellikle Türkiye’nin yaşadığı şiddetli kuraklık konusunda. Güneş panelleri ile kaplanan suyun buharlaşması da engelleniyor veya ciddi oranda azaltılıyor. Bu da İstanbul’da ve Türkiye’de ciddi bir şekilde yaşanan kuraklık sorununun etkilerini sınırlayabilir.

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Araştırmacılar, 124 ülkedeki 6.256 şehrin teorik olarak tüm elektrik talebini yakındaki su rezervuarlarına yerleştirilen güneş panellerinden karşılayabildiğini buldu. Yapılan çalışmalar su rezervuarlarının yüzde 30’u yüzer panellerle kaplandığı takdirde rezervuar başına buharlaşmanın yüzde 46 azalacağını gösteriyor.

Türkiye, ciddi potansiyele sahip

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde kurulu yüzer güneş paneli kapasitesi 2018 sonunda 1.3 GW seviyesinden 2026 yılına kadar 4.8 GW’a ulaşması bekleniyor. Öte yandan yapılan çalışmada ülkelerin bu alandaki potansiyeline de değiniliyor. Araştırmaya göre yüzer güneş panellerinden elektrik üretim kapasitesi en yüksek 20 ülke arasında Türkiye, 9. sırada yer alıyor ve yıllık 171 TWh üretim potansiyelinin olduğu belirtiliyor. En yüksek potansiyele sahip ülkeler şu şekilde:

Amerika – 1911 TWh/yıl Çin – 1107 TWh/yıl Brezilya – 865 TWh/yıl Hindistan – 766 TWh/yıl Kanada – 506 TWh/yıl Rusya – 236 TWh/yıl Meksika – 228 TWh/yıl Avustralya – 210 TWh/yıl Türkiye – 171 TWh/yıl Güney Afrika – 144 TWh/yıl

Makalede Türkiye’nin yıllık elektrik talebinden daha yüksek bir yüzer güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunun altı çiziliyor. Bununla birlikte Türkiye dahil bahsi geçen diğer tüm ülkelerin politika, planlama, finansman, düzenleme, teknolojik destek ve inşaat / bakım sorunlarını çözmelerinin gerekli olduğu belirtiliyor.

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