Yüzen güneş panelleri Türkiye’nin su, kuraklık ve enerji kıtlığını çözebilir

Baraj ve su rezervuarlarında yüzer güneş panelleri
Güneş enerjisinin yaygınlaşmasının en büyük dezavantajları arasında ekilebilir, düz arazilerin güneş panelleri nedeniyle kapatılması, verimlilik düşüşünü engellemek için rutin temizlik ve ısıyla bağlı voltaj kaybını engellemek için soğutmanın gerekmesi sayılabilir. Ancak yüzer güneş panelleri bu temel sorunları tek başına çözüyor. İstanbul gibi birçok mega şehrin yakınlarında barajlar veya büyük su rezervuarları bulunuyor.
Araştırmacılar, 124 ülkedeki 6.256 şehrin teorik olarak tüm elektrik talebini yakındaki su rezervuarlarına yerleştirilen güneş panellerinden karşılayabildiğini buldu. Yapılan çalışmalar su rezervuarlarının yüzde 30’u yüzer panellerle kaplandığı takdirde rezervuar başına buharlaşmanın yüzde 46 azalacağını gösteriyor.
Türkiye, ciddi potansiyele sahip
Amerika – 1911 TWh/yıl
Çin – 1107 TWh/yıl
Brezilya – 865 TWh/yıl
Hindistan – 766 TWh/yıl
Kanada – 506 TWh/yıl
Rusya – 236 TWh/yıl
Meksika – 228 TWh/yıl
Avustralya – 210 TWh/yıl
Türkiye – 171 TWh/yıl
Güney Afrika – 144 TWh/yıl
Makalede Türkiye’nin yıllık elektrik talebinden daha yüksek bir yüzer güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunun altı çiziliyor. Bununla birlikte Türkiye dahil bahsi geçen diğer tüm ülkelerin politika, planlama, finansman, düzenleme, teknolojik destek ve inşaat / bakım sorunlarını çözmelerinin gerekli olduğu belirtiliyor.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)