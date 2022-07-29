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    Apple, iPhone mini stoklarını eritiyor: Yenilenmiş iPhone 12 mini satışta

    Apple, indirimli olarak sattığı yenilenmiş (refurbished) iPhone’lara bir yenisini ekledi. Yenilenmiş iPhone 12 mini, siyah renk seçeneğiyle Apple online mağazasında satışa çıktı.

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    yenilenmiş iphone 12 mini

    Apple’ın iPhone 14 serisi ile 5.4 inç iPhone mini modeline veda etmesi bekleniyor. iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini modellerinin satışları beklentilerin altında kaldığından, iPhone 14 mini çıkmayacak. Cupertinolu teknoloji şirketi, sürpriz şekilde yenilenmiş iPhone 12 mini’yi stoklara aldı.

    Yenilenmiş 12 mini, yanıltıcı fiyatıyla satışta

    Yenilenmiş iPhone 12 mini, şu anda Apple Online Store’da sadece siyah renk ve 128GB depolama alanı seçeneğiyle satışta. Refurbished iPhone 12 mini, SIM kilitsiz olarak 579 dolar fiyat etiketiyle mağazada stoklarda.

    Apple'ın yenilenmiş iPhone sayfasına göre 100 dolar indirim yapılmış gibi gözüküyor ancak Apple online mağazasına girildiğinde aradaki farkın 70 dolar olduğu görülüyor. Sıfır iPhone 12 mini 128GB, 649 dolar fiyat etiketiyle mağazada satışta.

    Kasım 2020’de satışa çıkan iPhone 12 mini modeli, iPhone 12 ile hemen hemen aynı donanıma sahip. 12 mini, 5.4 inç OLED ekranıyla daha kompakt yapıda. iOS 15 yüklü gelen telefon, iOS 16 güncellemesini alacak iPhone'lar arasında.

    Yenilenmiş iPhone nedir?

    Apple sertifikalı yenilenmiş cihazlar, satışa sunulmadan Apple’ın sıkı yenileme sürecinden geçen 2. el Apple ürünleri. Yenilenmiş telefon, orijinal aksesuarlarla ve 12 ay sınırlı garantiyle birlikte özel kutusunda geliyor.

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