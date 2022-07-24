Apple, yenilenmiş iPhone 12 Pro satışına başladı

Apple’ın online yenilenmiş cihaz mağazasında şu anda yenilenmiş iPhone 12 Pro satışta. Altın, gümüş, grafit ve pasifik mavi renk seçenekleri mevcut. Depolama kapasitesi olarak 128 GB, 256 GB ve 512GB seçeneği mevcut.

Bugün sipariş veren kullanıcıların cihazlarını önümüzdeki hafta alacağı tahmin ediliyor, mağazadan alma seçeneği belirli Apple Store’larda geçerli.

Apple, iPhone 14 üretimi için tedarikçi sayısını arttırıyor 1 gün önce eklendi

Yenilenmiş iPhone 12 Pro, %15 indirimle satışta

iPhone 12 Pro, hatırlayacağınız üzere Amerika’da Ekim 2020’de satışa çıkmıştı, 999 dolar başlangıç fiyatına sahipti. Şu anda satışta olan yenilenmiş iPhone 12 Pro, %15 indirimli.

Yenilenmiş iPhone ne demek?

Yenilenmiş iPhone 12 Pro modellerinin tümü SIM kilitsiz. Yenilenmiş iPhone’u satın aldığınızda, bataryası değiştirildiğinden pil sağlığı %100, jelatininde, kutulu ve USB-C Lightning kablosuyla geliyor. Yenilenmiş tüm iPhone’lar Apple’ın 1 yıllık garantisi kapsamında ve genişletilmiş AppleCare+ kapsamında. Ayrıca yenilenmiş iPhone’lar kapsamlı şekilde test edilip temizleniyor; yepyeni iPhone’dan ayırt etmek neredeyse imkansız.

iPhone 12 Pro, A14 Bionic çip, 5G desteği, MagSafe, Apple’ın Ceramic Shield olarak adlandırdığı daha dayanıklı ekran, LiDAR tarayıcı ve kamera iyileştirmeleriyle geliyor.

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Yenilenmiş iPhone 12 Pro, Apple Online Store'da stoklara girdi