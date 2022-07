iPhone 14 nasıl olacak? Muhtemel iPhone 14 Pro Max özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Apple, her sonbaharda yeni iPhone modellerini tanıtıyor, 2022’de de bu değişmeyecek. 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarında dört yeni iPhone bekliyoruz.

2022 iPhone’lardan iPhone 14 ve iPhone 14 Max daha uygun fiyatlı modeller olurken, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üst düzey pro modeller olacak. İşte merakla beklenen iPhone 14 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi:

iPhone 14 özellikleri

2022 iPhone 14 modellerinde ekran boyutları değişti; 5.4 inç ekranlı iPhone Mini modeli de iPhone 14 serisinde olmayacak. Diğer bir deyişle 5.4 inç iPhone 14 Mini olmayacak. Anlaşılan o ki Apple reklamlarla öne çıkarmaya çalışsa da iPhone Mini modeli son kullanıcının fazla ilgisini çekmemiş. 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max modellerinin tanıtılmasını bekliyoruz.

2017’den beri Face ID’li iPhone’ların ön tarafında yüz tarama için gerekli tüm donanımları barındıran bir çentik bulunuyor; bu, iPhone 14 ile değişecek. iPhone 13 serisinde çentikte küçülme görmüştük, iPhone 14 serisinde Apple, çentiği kaldırıyor ve yeni bir tasarıma geçiyor. Hole-punch olarak geçen, Android telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz tek noktayla birlikte hap şeklinde çentik, iPhone 14’ün ekranında karşımıza çıkacak. Ancak bu özellik ne yazık ki iPhone 14 Pro ve Pro Max ile sınırlı kalacak; iPhone 14 ve iPhone 14 Max ekranında standart çentik yer almaya devam edecek.

Bu yıl önemli tasarım değişikliği olmayacak gibi. Kamera çıkıntısı daha belirgin olabilir, bu daha kalın iPhone’la karşılaşacağımız anlamına geliyor. Yeni iPhone’lar her zaman kamera geliştirmeleri sunuyor, iPhone 14’te de bu değişmeyecek. Ultra geniş kamerada iyileştirmeler olacak, Apple’ın çok daha fazla optik yakınlaştırmaya izin veren periskop lens, muhtemelen iPhone 14 serisinde bulunmayacak, iPhone 15’in dikkat çeken kamera özellikleri arasında göreceğiz gibi. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in 48MP kamera ve 8K video kayıt özelliğine sahip olması bekleniyor. Üzücü bir detay olarak bu özellikler düz iPhone 14 modellerinde olmayacak. iPhone 14 Pro modellerinde paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum çerçeve bulunabilir.

Tam Boyutta Gör

Bu yıl ilk kez tüm iPhone modelleri aynı işlemciyi paylaşmayacak. iPhone 14 ve 14 Max, iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic çipi kullanmaya devam edecek, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, Apple’ın en yeni işlemcisi A16 Bionic çipten güç alacak. Apple’ın maliyetleri azaltmak amacıyla mı yoksa tedarik sorunları nedeniyle mi bu yola girdiği belirsiz.

Apple’ın daha hızlı bağlantı hızları, bağlantı iyileştirmesi yanında uydu bağlantısı sağlayacak dünyanın ilk 10 gigabit 5G modemi Qualcomm Snapdragon X65 işlemciyi kullanacağı tahmin ediliyor. X65 ile birlikte Apple, acil durumlarda kullanıcıların mesaj göndermelerini ve internet olmadan kazaları bildirmelerini sağlayacak uydu tabanlı acil durum özelliklerini de tanıtması bekleniyor.

Apple, 2022 iPhone ve Apple Watch modelleri için araba kazalarını algılama özelliği üzerinde çalışıyor. Araba kazasını tespit etmek için ivmeölçer gibi sensörleri kullanacak. Araba kazası durumunda iPhone veya Apple Watch, otomatik olarak acil servisi arayacak. Bu, 2022 yılı için planlanan bir özellik; iPhone 14 serisi ve Apple Watch Series 8 için tasarlanmış bir özellik olabilir.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14

iPhone 14 ekran özellikleri nasıl olacak? Pro serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olacağı aşikar olan düz iPhone 14, 6.1 inç ekrana sahip olacak. Başka bir deyişle önden bakıldığında iPhone 13 ile ayırt edilmesi güç olacak. iPhone 13 ile aynı boyutta, aynı çentiğe, muhtemelen aynı çözünürlüğe sahip ekran. Farkı kullanışta hissedeceğiz gibi çünkü 6.1 inç iPhone 14’ün Apple’ın ProMotion 120Hz yenileme hızını destekleyeceği tahmin ediliyor. Ancak 120Hz'a kadar yenileme hızı Pro modellere özel olabilir. iPhone 14 ve 14 Max, 60Hz'a kadar ekran yenileme hızını destekleyebilir.

iPhone 14 işlemci özelliklerine geçecek olursak; iPhone 14, yeni işlemciyle gelmeyecek. iPhone 13’e güç veren Apple A15 Bionic çip kullanılacak. Peki, iPhone 14 kaç GB RAM’e sahip olacak? iPhone’ların RAM miktarı Apple tarafından açıklanmıyor olsa da iPhone 14’ün 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Bellek tarafında da Pro’larla ayrım olacak; düz iPhone 14’teki 6GB RAM LPDDR4X olacak.

Depolama açısından, standart iPhone 13 modelleri 128GB, 256GB ve 512GB seçenekleriyle geliyor. iPhone 14 modelleri de aynı depolama alanı seçenekleriyle gelecek ancak Apple’ın 64GB depolamayı iPhone 14 ile birlikte geri getirebileceği söylentileri var. Umarız, 2022 iPhone 14 modelinde 64GB gibi çağ dışı bir depolama alanı seçeneğiyle karşılaşmayız.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 batarya kaç mAh olacak? Batarya tarafında tahmin edeceğiniz üzere bir iyileştirme beklenmiyor. iPhone 14 serisi içinde en az pil ömrü sunacak 6.1 inç iPhone 14’ün batarya kapasitesinin 3279 mAh olması bekleniyor. iPhone 14 batarya özelliklerini etkinlik sonrasında detaylı olarak öğreneceğiz.

iPhone 14 kamera özelliklerine geçelim. iPhone 14 kamerasına ilişkin çok fazla söylenti yok ancak önceki modellerde olduğu gibi çift arka kamera kurulumu ile gelmesi kuvvetle muhtemel. iPhone 13 Mini ve iPhone 13’te ana kamera ve ultra geniş kamera bulunuyor ancak Pro modellerindeki telefoto lens özelliklerinin yanı sıra birkaç özellikten yoksunlar. iPhone 14’te de yüksek ihtimali ana ve ultra geniş sensör olacak, telefoto sensöre yer verilmeyecek. iPhone 14 kamerasının hiç geliştirilmeyeceğini söyleyemeyiz. iPhone 14 ön kamerasının otomatik odaklama ve f/1.7 diyafram aralığı ile iyileştirildiği iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Max

iPhone 14 Max ekran özellikleri nasıl olacak? iPhone Mini’nin yerini alacak model, iPhone 14 Pro Max ile aynı ekran boyutuna; 6.7 inç ekrana sahip olacak ve Face ID bileşenlerini taşıyan çentikle karşılaşacağız. iPhone 14 Max işlemci özellikleri iPhone 14 ile aynı olacak. 2021 iPhone’lara güç veren Apple A15 Bionic chip, iPhone 14 Max modeline de güç verecek. Şu anda piyasada olan iPhone 13 modeli en hızlı telefonlar arasında; iPhone 14 ve 14 Max da hız tarafında sorun yaşatmayacak ancak en yeni işlemcinin Pro'ya özel olması üzücü.

iPhone 14 Max kaç GB RAM’e sahip olacak? iPhone Max RAM miktarı 6 GB ve daha yavaş LPDDR4X bellek kullanılacağı tahmin ediliyor. Peki, bataryada bir iyileştirme söz konusu mu, iPhone 14 Max kaç mAh batarya ile gelecek? iPhone 14 Max’in pil kapasitesinin 4325 mAh olacağı söylentisi var.

iPhone 14 Max kamera özelliklerinden bahsedelim. Dört iPhone modelinin de ön kamerasının geliştirildiği söylentileri umarız doğru çıkar. Analist Ming-Chio Kuo’ya göre, iPhone 14 Max ve diğer yeni iPhone’lardaki selfie kamera otomatik odaklama sunacak; bu daha keskin fotoğraflar anlamına geliyor. Ayrıca fotoğraflardaki bozulmaları ve yapaylığı en aza indirmek için ön kamerada 5 parçalı lens yerine 6 parçalı lensin kullanılması bekleniyor. iPhone 14 Max de yeni 48 megapiksel ana kameraya sahip olacak; geniş ve ultra geniş lens 12 megapikselde kalacak.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro ekran özelliklerinden başlamamız gerekirse; 14 Pro modeli, 6.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak ve 10Hz - 120Hz arasında değişen ekran yenileme hızını destekleyecek. Evet, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde kullanılan ProMotion teknolojisinden bahsediyoruz. Ayrıca her zaman açık ekran (always-on display) özelliğini Pro modellerinde görebiliriz. iOS 16’da kilit ekranı widget özelliğiyle çalışacak always-on display, iPhone’un ekranını uyandırmak zorunda kalmadan hava durumu, fitness, anımsatıcı, takvim, etkinlikler ve fazlasını görmemizi sağlayacak.

iPhone 14 Pro, ekran tasarımlarıyla da farkını belli edecek. Artık Android telefonlarda bir standart olan hole-punch (delik çentik) tasarımını göreceğiz ancak yanında ön kamera, Face ID kızılötesi kamera ve diğer bileşenleri barındıran hap şeklinde bir çentikle beraber. Apple, Face ID donanımından birkaçını ekran altına koymayı planlıyor.

iPhone 14 Pro kamera özelliklerine geçelim. 14 Pro’lar geniş açılı kamerada önemli iyileştirmeler, telefoto lenste güncellemeler alacak. Apple, 2022 iPhone 14 Pro modellerinde 12 megapiksel kamerayı bırakıp 48 megapiksel geniş açılı kameraya geçiş yapıyor ve 8K video kayıt özelliği ekliyor. Bu çözünürlük, iPhone’un Apple’ın şu anda geliştirme aşamasında olan AR/VR gözlüğü gibi artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik için daha uygun videolar ve görüntüler oluşturmasına olanak sağlayacak. Ön kamera teknolojisine gelince, bu yıl tüm iPhone 14 modelleri daha geniş f/1.9 diyafram ve otomatik odaklama özelliğine sahip geliştirilmiş FaceTime kamerayla gelecek. Daha geniş diyafram açıklığı sensöre daha fazla ışığın girmesi demek; bu da iPhone 14 Pro’nun ön kamerasının daha keskin, daha net fotoğraflar çekeceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro işlemci özellikleri çok konuşulacak çünkü Apple’ın muhtemelen şimdiye kadar bir telefondaki en hızlı işlemci olarak tanıtacağı A16 Bionic çip, 14 Pro modellerine özel olacak. A16 çip, A15 yongası gibi N5P üretim sürecinden geçen bir işlemci; dolayısıyla işlemci tarafında ufak bir iyileştirme söz konusu olacak. Yeni nesil N3 ve N4P üretim sürecinden geçen Apple işlemcilerin 2023 yılına kadar seri üretime geçmeyeceği tahmin ediliyor.

Peki, iPhone 14 Pro kaç GB RAM’e sahip olacak? iPhone 14 Pro, 6GB RAM ile gelecek ancak düz iPhone 14 modellerinin aksine daha hızlı bellekten (LPDDR5X) güç alacak. Akıllı telefonlar için dünyanın ilk 10 gigabit 5G modemi ve anten sistemi olan Qualcomm Snapdragon X65 modem sayesinde iPhone 14 Pro’nun uydu bağlantı özelliklerine sahip olacağı, kullanıcıların doğal afetler gibi telefon çekmediği durumlarda uydu üzerinden acil durum çağrısı yapabileceği söylentiler arasında. 2.4GHz, 5GHz badına ek olarak 6GHz bandının avantajlarını kullanan WiFi 6E bağlantısına sahip olacak modelde fiziksel SIM yuvası bulunmayacak. SIM kart girişi olmayan ilk iPhone modeli olacak. eSIM, Apple Watch Series 7 Cellular modelleriyle Türkiye’ye de geldi ancak saat için şu anda sadece Turkcell aboneleri faydalanabiliyor.

Tam Boyutta Gör

eSIM destekli Apple Watch modelleri ön satışta! İşte fiyatlar 1 ay önce eklendi

iPhone 14 Pro kaç mAh bataryadan güç alacak? iPhone 14 Pro batarya kapasitesinin de 3200 mAh olması bekleniyor. Tabii ki, iPhone 14 Pro’nun gerçek pil kapasitesini iPhone 14 etkinliğinden sonraki birkaç gün içerisinde öğreneceğiz.

Unutmadan, 14 Pro’nun titanyum gövdeye sahip olması bekleniyor. Apple Watch’larda titanyum kasa görmüştük; iPhone 14 Pro serisi titanyum kasaya sahip ilk iPhone olabilir. Titanyum çizilmeye karşı daha dayanıklı ve hem çelik hem de alüminyumdan daha güçlü, ayrıca korozyona karşı daha dayanıklı ancak titanyum sürüm hakkında çok fazla bir şey duymadık; hiç gelmeme ihtimali de var.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro Max

Serinin en üst dolayısıyla da en pahalı modeli olacak iPhone 14 Pro Max ekran özellikleri ile başlayalım. Tepe model, giriş modelle aynı boyutta ekrana (6.7 inç) sahip olacak. 14 Pro gibi iOS 16’da gördüğümüz kilit ekranı widget özelliği ile çalışan always on display (her zaman açık ekran) ile gelecek. Sonunda iPhone’lara da gelen özellik, ekran kilidini açmadan hava durumu bilgisi alma, takvim etkinliklerine bakma, antrenman takibi ve fazlasını yapmanıza imkan tanıyacak. Always on display özelliği Apple Watch’daki sürekli açık ekran özelliğiyle benzer çalışacak; saat, tarih, okunmamış bildirimleri de gösterecek.

Üst seviye, dayanıklılığı kadar cihazı ne kadar ağırlaştıracağını da merak ettiğimiz titanyum kasayla geleceği söylenen iPhone 14 Pro Max, 14 Pro ile aynı ön ve arka kamerayı paylaşacak, aynı RAM miktarına (6GB LPDDR5), aynı işlemciyi (A6 Bionic chip) kullanacak, aynı dikkat çekici özelliklere (uydu bağlantısı, WiFi 6E, 2TB depolama, eSIM) sahip olacak.

Apple’ın bu yılın başlarından beri test ettiği söylenen buhar odalı termal sistemi iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanması bekleniyor. VC termal sistem, daha güçlü bilgi işlem gücü ve daha hızlı 5G bağlantı hızları nedeniyle üst düzey iPhone’lar için gerekli olacak. Halihazırda birçok Android telefon üreticisi, cihazlarında bu soğutma teknolojisini kullanıyor.

Peki, iPhone 14 Pro Max kaç mAh bataryadan güç alacak? iPhone 14 Pro Max bataryasının 4323 mAh kapasitede olması bekleniyor. Apple, her zaman olduğu gibi yeni iPhone’ların ne kadar uzun süre dayanacağını açıklayacak, diğer modellerle karşılaştırmasını yapacak ancak pil kapasitelerini söylemeyecek. Doğru pil değerini yüksek ihtimal iPhone 14 lansmanından sonra birkaç gün sonrasında öğreneceğiz.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 vs iPhone 14 Max vs iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max: Teknik Özellikler - iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Ekran 6.1 inç, OLED,60Hz 6.7 inç, OLED, 60Hz 6.1 inç, OLED, 120Hz 6.7 inç, OLED, 120Hz İşlemci Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic RAM 6GB (DDR4X) 6GB(DDR4X) 6GB (DDR5X) 6GB (DDR5X) Depolama 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Kamera Çift Çift Üçlü Üçlü Batarya 3279 mAh 4325 mAh 3200 mAh 4323 mAh

iPhone 14 mini

5.4 inç iPhone mini modeli 2022 iPhone’ları arasında olmayacak. Apple’ın küçük, ergonomik, tek elle rahatça kullanılabilen iPhone 13 mini modelinin beklenen yoğun ilgiyi görmemesi sebebiyle, iPhone 14 mini modelini çıkarmayacağı tahmin ediliyor. iPhone mini modelinin yerini bu sene daha büyük 6.7 inç ekranlı iPhone Max alacak.

iPhone 13 mini (5.4 inç) - iPhone 14 (6.1 inç)

iPhone 13 (6.1 inç) - iPhone 14 Max (6.7 inç)

iPhone 13 Pro (6.1 inç) - iPhone 14 Pro (6.1 inç)

iPhone 13 Pro Max (6.7 inç) - iPhone 14 Pro Max (6.7 inç)

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 tasarımı

iPhone 14 tasarımı nasıl olacak? iPhone 14 modellerinin aynı düz kenarlı tasarıma sahip iPhone 13 modellerine benzemesi bekleniyor. iPhone 14 modellerini gösterdiği iddia edilen görseller Mart ayında ortaya çıktı, standart iPhone 14 modellerinde tasarım değişikliği olmayacağını, iPhone 13 modelleriyle aynı görünüme sahip olacağını bizlere gösterdi. Arkada çapraz kamera düzeni ile kamera çıkıntısı ve standart çentik vardı.

Nisan ayında iPhone 14 modellerinin kalıplarını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf, ortaya çıktı ve gelecek iPhone’ların boyutlarına dair merakımızı giderdi. Kalıplar muhtemelen kılıf üretiminde kullanılmak üzere tasarlandı ancak şu ana kadar iPhone hakkında duyduğumuz söylentilerle uyuşuyor.

iPhone 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. önce eklendi

Apple, iki adet 6.1 inç iPhone, iki adet 6.7 inç iPhone tanıtacak, iPhone mini modeli görmeyeceğiz. Söylendiği gibi, kamera çıkıntısı yaklaşık yüzde beş daha fazla olacak; bu da iPhone 13 kılıfınızı iPhone 14’te kullanamayacağınız anlamına geliyor. iPhone 14 modelleri için bir dizi kılıf, modeller arasındaki boyut farklılıklarına ve kamera kesimlerine daha yakından bakmamızı sağlıyor. Pro modeller, 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarında ve üç lensli kamera kurulumu ile gelecek.

Tam Boyutta Gör

2022 iPhone’ları arasında 5.4 inç iPhone görmeyeceğiz. Bunun nedeni tahmin edeceğiniz üzere satış rakamlarının beklentinin altında kalması. iPhone 13 mini, mini serisinin sonuncusu olacak ve bundan sonra Apple’ın daha büyük boyutlu iPhone’lara odaklanması bekleniyor. 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro, 6.7 inç iPhone 14 Max ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max sahne alacak.

Henüz doğrulanmamış olsa da, mor renk seçeneği (aydınlatma koşullarına göre tonu değişecek) iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’ya özel olacak. iPhone 14 ve 14 Max renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve mor olacak. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max de grafit, altın, gümüş ve mor renk seçeneleriyle satışa sunulacak.

Pro modelleri için çentik, kamera ve Face ID donanımı için delik ve hap şekliyle değiştirilecek. Delik (hole) ve hap (pill) tasarımı çentikten çok farklı değil ancak biraz daha fazla görüş alanı sunacak. Standart iPhone 14 modellerinde çentik bulunmaya devam edecek. Cihazların boyutlarında bazı küçük değişiklikler olacağını biliyoruz.

Apple’ın eklediği 48MP kamerayı barındıran Pro modellerinde kamera çıkıntısı biraz daha fazla olacak ve kameranın kapladığı alan da genişleyecek. Düz iPhone 14 modellerinde çok fazla tasarım değişikliği görmeyeceğiz gibi.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 fiyatı

iPhone 14 özellikleri ve tasarımı kadar fiyatı da merak konusu. iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını Apple Amerika için vermek çok daha kolay. iPhone 13 serisi fiyatlarına bakarak az çok tahminde bulunabiliriz. iPhone 14 fiyatı 799 dolardanbaşlayabilir, iPhone 14 Pro modelinde 1000 dolar seviyesini çok az aşabilir.

Şu anda iPhone 13 mini fiyatı 699 dolar iPhone 13 fiyatı 799 dolar, iPhone 13 Pro fiyatı 999 dolar, iPhone 13 Pro Max fiyatı 1099 dolar. Ancak iPhone 14 modellerinin fiyatlandırması 5.4 inç mini model yerine 6.7 inçlik max modeli geleceğinden biraz farklı olacak. LeaksApple Pro, Apple’ın Pro modellerinde fiyatı 100 dolar yukarı çekeceğini söylüyor. iPhone 14 Pro fiyatı 1099 dolar, iPhone 14 Pro Max fiyatı 1199 dolar olarak karşımıza çıkabilir.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Türkiye fiyatını tahmin etmek çok daha zor. iPhone 14 kaç TL olacak? sorusunun yanıtını vermek güç. Apple Türkiye, birden mağazayı kapatıp güncellenmiş iPhone fiyatlarını karşımıza çıkarabiliyor. Şu anda iPhone 13 mini fiyatı 20.999 TL, iPhone 13 fiyatı 22.499 TL, iPhone 13 Pro fiyatı 29.999 TL, iPhone 13 Pro Max fiyatı 32.999 TL’den başlıyor. iPhone 13 Türkiye fiyatı ilk çıkış zamanında 10.999 TL idi. iPhone 13 Türkiye fiyatı da 11.999 TL’den başlıyordu. Dolayısıyla iPhone 14 Türkiye fiyatını tahmin etmek güç.

Apple Türkiye, yeni modelleri tanıttığında mevcut modellerde indirim de yapmıyor. Şu anki iPhone fiyatlarına bakarak tepe model iPhone 14 Pro Max Türkiye fiyatının 40.000 TL’ye varacağını söyleyebiliriz. “Eski iPhone’u getir yenisini al” vb. iPhone 14 kampanyaları ile biraz indirim sağlanacaktır. Ancak çoğu kullanıcı yeni modeli satın almak yerine elindeki modelle devam edecektir. Yenilenmiş iPhone’lar da değerlendirilebilir. Bu noktada iOS 16 güncellemesinin iPhone 8’e bile verildiğini hatırlatalım.

Yenilenmiş (Refurbished) telefon ne demek, nereden alınır? 1 gün önce eklendi

iPhone 14 vs iPhone 14 Max vs iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max: Fiyat iPhone modeli 128GB depolama 256GB depolama 512GB depolama 1TB depolama iPhone 14 799 dolar 899 dolar 999 dolar - iPhone 14 Max 899 dolar 999 dolar 1099 dolar - iPhone 14 Pro 1099 dolar 1199 dolar 1399 dolar 1599 dolar iPhone 14 Pro Max 1199 dolar 1299 dolar 1499 dolar 1699 dolar

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 ne zaman çıkacak?

iPhone 14 çıkış tarihi ne zaman? iPhone 14’ün Eylül ayı ortasında duyurulmasını, yaklaşık bir hafta sonra da mağazalara ulaşmasını bekliyoruz. Apple, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı hariç her yıl Eylül ayında yeni iPhone’ları piyasaya sürüyor. Bu yıl Covid-19 etkisini azaltsa da sürüyor. Benzer gecikme yaşanabilir veya tam beklediğimiz zamanda çıkış yapabilir. iPhone 14 şu anda test üretiminde.

iPhone 13, 24 Eylül 2021’de; iPhone 12, 23 Ekim 2020’de; iPhone 11, 20 Eylül 2019’da satışa çıkmıştı. Etkinlik sonrası çok geçmeden Apple Amerika’da ön siparişe açılmıştı. Bu sene de iPhone 14’e ilk Amerika’daki kullanıcılar sahip olacak. Peki, iPhone 14 ne zaman Türkiye’ye gelecek? iPhone 13, Türkiye’de 24 Eylül 2021’de ön siparişe sunulmuş, 1 Ekim’de de mağazalara gelmişti. iPhone 14’ün Türkiye’ye gelmesi yine Ekim ayı gibi olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14 serisi nasıl olacak?