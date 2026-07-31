Yenilenmiş Cep Telefonlarında Peşin Fiyatına 12 Taksit İmkânı!

Cep telefonu fiyatları her yeni modelle birlikte yükselmeye devam ediyor ve sıfır cihaz satın almak zorlaşıyor. Son dönemlerde hızla popülerleşen 12 ay garantiyle satılan yenilenmiş cep telefonu, ikinci el cihazlara kıyasla çok daha güvenilir bir seçenek sunuyor. Güvenilir olmanın yanı sıra Getmobil’in sunduğu vade farksız 12 taksit imkânı, aydan aya daha rahat bir ödeme planıyla alışverişi kolaylaştırıyor.



Tam Boyutta Gör

Vade Farksız 12 Taksitle Yenilenmiş Akıllı Telefon

Yenilenmiş cep telefonu, önceki sahibinden alınan bir cihazın yetkili yenileme merkezinde tüm detaylarıyla incelenip yeniden satışa sunulması anlamına geliyor. Kapsamlı teknik testlerde sorun tespit edilirse onarılıyor, tüm veriler siliniyor ve cihaz detaylı temizlikten geçiriliyor. Kontrol süreçleri tamamlanan yenilenmiş telefon modelleri, Getmobil'de peşin fiyatına 12 taksit imkânıyla satılıyor. Tüm yenilenmiş telefon modelleri bu kapsamda yer alıyor:

Apple iPhone 11 64 GB

Apple iPhone 12 128 GB

Apple iPhone 13 128 GB

Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB

Apple iPhone 15 Pro 128 GB

Apple iPhone 16 256 GB

Apple iPhone 16 Pro Max 1 TB

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S23

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Getmobil'den satın alınacak yenilenmiş modellerde taksitlere vade farkı eklenmediği için ödeme planı sonunda ödenecek ücret değişmiyor. Örneğin etiket fiyatı 30.000 TL olan bir cihazın aylık ödemesi 2.500 TL oluyor. Bu da tüketicilerin bütçelerini tek seferde zorlamadan, aydan aya daha rahat bir ödeme planıyla istedikleri cihaza ulaşmalarını sağlıyor.

Yenilenmiş Cep Telefonu Alışverişinde Getmobil Güvencesi!

Bir satıcının yenilenmiş cihaz satışı yapabilmesi için öncelikle Ticaret Bakanlığı’ndan yenileme yetki belgesi sahibi olması gerekiyor. Bu belgeye sahip olan Getmobil, yenileme merkezindeki cihaz inceleme süreçlerini TSE standartlarına uygun bir şekilde ilerletiyor. Bakanlık onaylı yenileme merkezinde yapılan kontrol işlemleri sonrasında satışa sunulan her yenilenmiş akıllı telefon modeli 12 ay garanti kapsamında oluyor.



Getmobil web sitesinde satılan yenilenmiş cep telefonları Mükemmel, Çok İyi, İyi ve Outlet olmak üzere dört farklı kozmetik segmente ayrılıyor. Kozmetik segmentleri cihazların dış görünüşüyle ilgili olup fonksiyonlar her segmentte sorunsuz çalışıyor. Mükemmel kozmetik segmentindeki cihazlar sıfıra yakın görünümdeyken diğer segmentlerde hafif çizikler veya gövde izleri bulunabiliyor. Kozmetik seçenekleri, ürün sayfasında tüm detaylarıyla belirtiliyor.

Yenilenmiş Cihazlar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yenilenmiş bir cihazda garanti süresi ne kadardır?

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca yenilenmiş ürünlerde asgari bir yıllık garanti zorunludur. Bu süre içerisinde garanti kapsamında yer alan olası sorunlar ücretsiz onarılmaktadır.

Cihazın hangi parçalarının değiştirildiği öğrenilebilir mi?

Evet, her cihaz için hazırlanan yenilenmiş ürün sertifikası sayesinde hangi parçaların değiştiği öğrenilebilir.

Yenilenmiş üründe cayma hakkı bulunuyor mu?

Tüketiciler, yenilenmiş cihaz satın aldıktan sonra 14 gün içinde gerekçe göstermeden cihazı iade edebilir.

Yenilenmiş telefon satın almak artık ne belirsiz ne de zorlayıcı bir tercih. Getmobil için mantıklı seçim; en pahalı telefonu almak değil, ihtiyaç duyulan özellikleri güvence ve uygun ödeme koşullarıyla bir arada sunan telefonu seçmek anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Yenilenmiş Cep Telefonlarında Peşin Fiyatına 12 Taksit İmkânı!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: