ABD’den ilginç talep: Güney Koreli çip devlerinin kârından pay istiyor

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ABD'nin yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebi gerekçe göstererek Samsung Electronics ve SK hynix'in elde ettiği yüksek kârlardan pay talep ettiği öne sürüldü. Korea Times'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Washington, Amerikan şirketlerinin Koreli üreticilerin gelir artışına önemli katkı sağladığını savunuyor.

ABD: Amerikan şirketleri bu kârlara katkı sağladı

İddiaya göre geçen ay yapılan bir görüşmede ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Başkan Yardımcısı Rick Switzer, Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-koo'ya Samsung ve SK hynix'in yüksek kârlarında ABD tarafının da payı olması gerektiğini iletti.

Bunun gerekçesi ise Amerikan şirketlerinin Güney Kore'den büyük miktarda yarı iletken satın alarak bu şirketlerin kârlılığına katkıda bulunması. Üst düzey bir Güney Koreli hükümet yetkilisi de ABD'nin böyle bir talepte bulunduğunu doğrularken ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Güney Kore'de de son dönemde yapay zeka çiplerinden elde edilen "fazla kârın" taşeronlar, tedarikçiler veya kamu yararına paylaştırılması gerektiğine yönelik tartışmalar yaşanıyor.

ABD üretim baskısını sürdürüyor

Resmi verilere göre Güney Kore'nin yılın ilk yarısındaki yarı iletken ihracatı yüzde 162,5 artışla 73,31 milyar dolardan 192,43 milyar dolara yükseldi. ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 91,3 artarak 26,4 milyar dolara çıktı.

Haziran ayında da yarı iletken ihracatı yüzde 199,2 artışla 44,82 milyar dolara, ABD'ye yapılan sevkiyatlar ise yüzde 377,2 artışla 6,49 milyar dolara ulaştı.

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ABD bugüne kadar kamuoyu önünde ağırlıklı olarak Samsung ve SK hynix'in ABD'de bellek çipi üretim tesisi kurmasını talep ediyordu. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick geçen hafta iki şirkete bu yönde çağrı yaptı. Her iki şirket ABD'de önemli yatırımlar açıklamış olsa da ileri seviye DRAM veya NAND üretim fabrikası kurma planları bulunmuyor.

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ABD, Güney Koreli çip devlerinin karından pay istiyor

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