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    Çin'de, yerleşik bir akvaryuma sahip bilgisayar kasası piyasaya sürüldü

    Çinli üretici MetalFish, son derece dışı bir PC kasası tanıttı. Y2 Fish Tank Chassis adlı ürün, yerleşik akvaryumu ile dikkat çekiyor.                           
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    Yerleşik bir akvaryuma sahip bilgisayar kasası piyasaya sürüldü
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    Çinli MetalFish şirketi, oldukça farklı bir bilgisayar kasası olan Y2 Fish Tank Chassis modelini tanıttı. Ürün, altta bulunan bir Micro-ATX kasasının yanı sıra üstte balıklar için gerçek bir akvaryumu birleştiriyor.

    Y2 Fish Tank Chassis, 370 × 250 ×290mm ölçülerinde, toplam hacmi 27 litre olup, yaklaşık 13'ü balık akvaryumu için ayrılmış. Akvaryumun duvar kalınlığı 5 mm. ve USB konektörü tarafından desteklenen bir filtre içeriyor. Ayrıca akvaryum sakinleri için üretici, uzaktan kumanda kullanılarak kontrol edilebilen ve kapatılabilen bir RGB ışık da eklemiş. Bilgisayar bileşen bölmesinin ise kendi RGB aydınlatması mevcut ve akvaryum kısmı ile senkronize değil.

    Yerleşik bir akvaryuma sahip bilgisayar kasası piyasaya sürüldü
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    Üretici, akvaryumun PC'nin soğutulmasını nasıl etkilediği (ve etkileyip etkilemediği) hakkında hiçbir şey açıklamadı. Ancak, bilgisayar bileşenlerinin aşağıdan çok etkili olmayan bir şekilde soğutulması durumunda, akvaryum sakninlerinin oldukça ısınacak olması olası görünüyor.

    Kasanın balıklara etkisi soru işareti

    Y2 Fish Tank Chassis, Micro-ATX ve Mini-ITX anakartlarını takmanıza izin veriyor. Tasarımı 1,5 mm alüminyum alaşımlı duvarlara sahip. İçeride ise bir adet 2,5 inçlik sürücü, iki adet 90 mm'lik soğutma fanı ve 90 mm yüksekliğe kadar bir CPU soğutucusu takmak için yeterli alan var. 220 mm uzunluğa kadar video kartı ve kompakt 1U veya FlexATX güç kaynağı da takılabiliyor.

    Yerleşik bir akvaryuma sahip bilgisayar kasası piyasaya sürüldü
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    Kullanıcılar açısından rahatlatıcı gibi görünse bile bilgisayar çalışırken balıklar ve diğer sakinlerin suda ne kadar rahat olacağı ise muamma. Son olarak yerleşik akvaryumlu Y2 Fish Tank Chassis'in 75 dolardan satışa çıktığını da belirtmiş olalım.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 6 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

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    ccguven 9 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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