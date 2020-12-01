Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi

    Antalya'da Türk Silahlı Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) ve drone tehditlerine karşı KALKA isimli yerli mobil erken uyarı hava savunma sistemini üreten firma Rusya'ya ihracata hazırlanıyor.
    2 hf.
    1,8b
    1
    6
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi
    Tam Boyutta Gör

    Milli Savunma Bakanlığınca verilen "NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" bulunan Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, kötü amaçlı drone ve İHA uçuşlarını önlemek amacıyla mobil erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdi.

    Türk mühendislerce tasarlanan ve TSK envanterine giren 'KALKA' isimli mobil dronesavar, kısa sürede birçok ülkenin de dikkatini çekti. Milli Savunma Bakanlığının bilgisi dahilinde ihracata açılan ürüne Rusya'dan özel bir firma talip oldu. İmzalanan anlaşma gereği ürünün ihracatı için üretime başlandı. Yaklaşık bir ay içinde ürünlerin teslimi öngörülüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Milli Turbojet Motor'la uçan füzeler 2021'de envanterdeki yerini almış olacak

    Ayrıca Bkz. "Murat Reis denizaltısı için geliştirilen "denizaltının beyni" komuta kontrol sistemi teslim edildi"

    Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, "araç üzerine konumlanan dronesavar" olarak nitelenirdiği sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini dile getirdi. Yalçın, sistemin uyuşturucu, bomba, yasaklanmış madde gibi faydasız yük taşıma ve terör amaçlı uçuşları engellemek amacıyla üretildiğini söyledi.

    Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi
    Tam Boyutta Gör

    Manuel veya otonom olarak çalışabilme ve işlem kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip KALKA'nın Türkiye'de ilk defa üretilen erken uyarı hava savunma sistemi olduğunu anlatan Yalçın seri üretim için gerekli izinlerin alındığını belirtti. Yalçın, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şu ana kadar Rusya, Sri Lanka, Bangladeş, Malezya, Katar, Pakistan, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de talep var. Hatta ilk talep Rusya'dan bir firmadan geldi, anlaşma sağlandı ve üretimine başlandı. Muhtemelen yıl sonuna doğru bir teslimat gerçekleştirilecek. Diğer ülkelerdeki firmaların bazıları ile anlaşma aşamasındayız, bazılarıyla da görüşmeler devam ediyor. Çok güzel günler savunma sanayimizi bekliyor diyebiliriz."

    Ürünü satın alan firmanın, sistemi kendi tesislerini korumak için kullanacağına değinen Yalçın, ilk etapta tek cihaz ihraç edeceklerini ancak ilerleyen süreçte farklı sektörlerde faaliyeti olan aynı firmaya ihraç edilen cihaz sayısının artmasını öngördüklerini kaydetti.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yerli-mobil-dronesavarda-ilk-ihracat-rusyaya/2061426 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel
    55 dk.
    Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu
    18 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rusya inceleme/tersine mühendislik için alıyor olabilir.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maxpeck 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    "A takımı" ekranlara geri dönüyor sandım.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    KALKAN olaymış bari ismi ya, daha anlamlı olurmuş...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mrxy81 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    dronesavar diyor da dronu nasıl savıyor onu yazmamış. Üzerinde ateş edip etkisiz hale getiricek bir düzenek görünmüyor. Kontrolünü ektisiz hale getiren bir düzenek mi var , varsa bu nasıl yapılıyor nasıl çalışıyor. Kontrolünü araç içinden mi sağlıyorsun yoksa kontrol kaybıyla direk yere mi düşüyor . Yoksa kim almış kaç tane almış kimin umurunda .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evet 20 onceki teknolojilerini asabildi dronlarimiz..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilk siparişin Rusya'dan gelmesi çok normal, adamların hava savunma sistemlerini bizim SİHA'larla haşat ettik askdsjkdhaldjsa
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rusya inceleme/tersine mühendislik için alıyor olabilir.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maxpeck 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    "A takımı" ekranlara geri dönüyor sandım.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Xbox'ın özel oyunu Forza Horizon 5 önümüzdeki yıl çıkabilir 2 hf. Oldukça düşük sıcaklıkları ölçebilen termometre geliştirildi 2 hf. Amazfit GTS 2 Mini akıllı saati tanıtıldı 2 hf. Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak 2 hf. Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor 2 hf. Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 2 hf. BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak 2 hf. Bugatti motoru ile donatılmış 1.9 milyon TL'lik kol saati 2 hf. Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti 2 hf. Eğlence dünyasının Top 20'si belli oldu: Avengers 2.sırada 2 hf. Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu 2 hf. Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu 2 hf. Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi 2 hf. Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı 2 hf. WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz 2 hf. Seat Tarraco e-Hybrid Wolfsburg'da üretim bandına çıkıyor 2 hf. Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları 2 hf. Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar 2 hf. Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda? 2 hf. YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi Sonraki Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var 2 hf. GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı! 2 hf. Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? 2 hf. Google yönlendiricileri Zoom ve Meet uygulamalarını öncelikli hale getirecek 2 hf. Kawasaki, motosikletler için yenilikçi hibrit motor üzerinde çalışıyor 2 hf. The Walking Dead World Beyond dizisinin 2. sezonundan ilk video yayınlandı 2 hf. Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak? 2 hf. Samsung kendi takip cihazı üzerinde çalışıyor 2 hf. eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı 2 hf. PS Plus Aralık 2020 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Karşınızda 2020 yılının en iyi Google Play uygulamaları 2 hf. Google Play yılın en iyi oyunları belli oldu 3 hf. Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi? 3 hf. ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera 3 hf. Uygun fiyatlı Moto G 5G tanıtıldı 3 hf. Black Mirror'ın yaratıcısı Netflix için 2020 hakkında sahte belgesel (mockumentary) hazırlıyor 3 hf. ZTE tüm markalarını birleştiriyor 3 hf. Uygun fiyatlı iRobot Roomba 671'i denedik 3 hf. Utah'ta bulunan gizemli monolitin ardından şimdi de Romanya'da başka bir monolit bulundu 3 hf. The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız