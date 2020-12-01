Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi

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Milli Savunma Bakanlığınca verilen "NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" bulunan Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, kötü amaçlı drone ve İHA uçuşlarını önlemek amacıyla mobil erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdi.

Türk mühendislerce tasarlanan ve TSK envanterine giren 'KALKA' isimli mobil dronesavar, kısa sürede birçok ülkenin de dikkatini çekti. Milli Savunma Bakanlığının bilgisi dahilinde ihracata açılan ürüne Rusya'dan özel bir firma talip oldu. İmzalanan anlaşma gereği ürünün ihracatı için üretime başlandı. Yaklaşık bir ay içinde ürünlerin teslimi öngörülüyor.

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Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, "araç üzerine konumlanan dronesavar" olarak nitelenirdiği sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini dile getirdi. Yalçın, sistemin uyuşturucu, bomba, yasaklanmış madde gibi faydasız yük taşıma ve terör amaçlı uçuşları engellemek amacıyla üretildiğini söyledi.

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Manuel veya otonom olarak çalışabilme ve işlem kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip KALKA'nın Türkiye'de ilk defa üretilen erken uyarı hava savunma sistemi olduğunu anlatan Yalçın seri üretim için gerekli izinlerin alındığını belirtti. Yalçın, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar Rusya, Sri Lanka, Bangladeş, Malezya, Katar, Pakistan, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de talep var. Hatta ilk talep Rusya'dan bir firmadan geldi, anlaşma sağlandı ve üretimine başlandı. Muhtemelen yıl sonuna doğru bir teslimat gerçekleştirilecek. Diğer ülkelerdeki firmaların bazıları ile anlaşma aşamasındayız, bazılarıyla da görüşmeler devam ediyor. Çok güzel günler savunma sanayimizi bekliyor diyebiliriz."

Ürünü satın alan firmanın, sistemi kendi tesislerini korumak için kullanacağına değinen Yalçın, ilk etapta tek cihaz ihraç edeceklerini ancak ilerleyen süreçte farklı sektörlerde faaliyeti olan aynı firmaya ihraç edilen cihaz sayısının artmasını öngördüklerini kaydetti.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yerli-mobil-dronesavarda-ilk-ihracat-rusyaya/2061426

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