Güçlü kozmik patlama yıldızların ölümü için yepyeni bir yolun varlığını kanıtladı

Güçlü bir kozmik patlama gözlemlendi
Radboud Üniversitesi'nden çalışmanın başyazarı Andrew Levan yaptığı açıklamada, "Bu yeni sonuçlar, yıldızların evrenin en yoğun bölgelerinden bazılarında sonlarıyla karşılaşabileceklerini ve burada çarpışmaya sürüklenebileceklerini gösteriyor" dedi. Gama ışını patlamaları evrendeki en güçlü patlamalar olup, sadece birkaç saniye içinde Güneş'in tüm yaşamı boyunca üreteceğinden daha fazla enerji yayarlar.
Bilinen iki tür GRB var: iki saniye veya daha kısa süren kısa GRB'ler ve birkaç dakika sürebilen uzun GRB'ler. Gökbilimciler kısa GRB'lerin genellikle nötron yıldızları arasındaki birleşmelerden kaynaklandığını, uzun olanların ise genellikle Güneş'ten en az 10 kat daha büyük yıldızların süpernova patlamasıyla ortaya çıktığını düşünüyor.
Yıldızların yok oluşunda yeni bir yol
Levan, "Takip gözlemimiz bize, patlamanın büyük bir yıldızın çökmesinden ziyade, büyük olasılıkla iki kompakt nesnenin birleşmesinden kaynaklandığını söyledi" dedi. Bu gözlem yıldız ölümüne bir yeni yol daha ekliyor: İki yıldız arasındaki rastgele bir çarpışma.
Esasında iki yıldızın ya da nötron veya kara deliğin çarpıştığı daha önceden de bilinen ve gözlemlenen bir şey. Ancak bu gözlemlenen bu çarpışmalar, bir zamanlar ikili bir çift oluşturan nesneler arasındaki birleşmelerden oluşuyor. Yani “rastgele” gibi bir durum yok. GRB 191019A'nın arkasındaki varsayılan olay daha rastgele ve kaotik bir şey. Çalışma ekibi böyle bir olayın olmasında yıldızların galaksinin kalbindeki kara deliğe yakın olmalarından kaynaklanabileceğini de söylüyor. Araştırma ekibi, GRB 191019A gibi daha fazla olayı bulmak ve karakterize etmek istiyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41550-023-01998-8.epdf https://www.space.com/gamma-ray-burst-demolition-derby-star-death Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D