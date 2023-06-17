Yeni mürettebat kapsülleri ve yapay yerçekimi: İşte NASA'nın son teknoloji girişimi

Tam Boyutta Gör NASA, Ticari Uzay Yetenekleri için İşbirlikleri-2 (CCSC-2) girişiminin bir parçası olarak yedi ABD şirketini seçti. Uzay ajansı, bu şirketlerin alçak Dünya yörüngesi için önerdikleri fikirlerin geliştirilmesini denetleyecek. Ticari işbirliğinin ikinci turunda yer alan şirketler Blue Origin, SpaceX, Sierra Space, ThinkOrbital, Vast Space, Space Exploration Technologies ve Northrop Grumman şeklinde. Bu şirketlerin hiçbiri bu finanse edilmemiş Uzay Yasası Anlaşmaları kapsamında NASA'dan herhangi bir para almayacak, ancak uzay ajansının uzmanlığından yararlanabilecekler.

Uygun fiyatlı bir ticari uzay taşımacılığı

Yeni girişimin bir parçası olarak Blue Origin, mürettebatı yüksek frekanslarda alçak Dünya yörüngesine taşımak için uygun fiyatlı bir ticari uzay taşımacılığı kabiliyeti geliştirecek. Amazon milyarderi Jeff Bezos tarafından kurulan şirket, daha önce NASA tarafından ajansın ticari mürettebat programı için bir uzay aracı geliştirmek üzere finanse edilen bir anlaşma imzalamıştı. Blue Origin 2012 yılında yeni nesil uzay aracının tasarımını test etmeye başladı, ancak uzay aracı hiçbir zaman gün ışığına çıkmadı.

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Mürettebatlı Dragon kapsülü

NASA'nın açıklamasına göre, Elon Musk'ın SpaceX şirketi, NASA'nın ulaşım için Starship roketini ve "uzayda alçak Dünya yörüngesi hedef unsuru" için mürettebatlı Dragon kapsülünü kullanacak bir "entegre alçak Dünya yörüngesi mimarisi" geliştirmeye yönelik yeni ticari girişiminde yer alan bir başka şirket.

NASA Genel Merkezi Ticari Uzay Uçuşları Direktörü Phil McAlister yaptığı açıklamada, "Şirketlerin kendi sermayelerini yenilikçi ticari uzay yeteneklerine yatırdıklarını görmek harika ve bu tür ortaklıkların hem özel sektöre hem de NASA'ya nasıl fayda sağladığını gördük." dedi.

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