YMTC 128 katmanlı 3D NAND’lerini duyurdu

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Çin merkezli yarı iletken üreticisi YMTC kendi mimarisi ile ürettiği 3D NAND Flash yongalarını duyurdu. Kümeler firma için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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XTracking 2.0

Geçtiğimiz eylül ayında kendi XTracking 1.0 teknolojisiyle tasarladığı 64 katmanlı NAND Flash belleklerinin hacimli üretimine başlayan YMTC, XTracking 2.0 tekniğiyle üreteceği 128 katmanlı hafıza kümelerini lanse etti. 1.33 Tb kapasiteli yongalar QLC tipinde olmakla birlikte piyasadaki en yüksek I/O performansı iddiasında.

Samsung, SK Hynix ve Micron gibi dev oyuncuların 96 katmanlı çözümlerinin hacimli üretimine başlayıp 128 katmanlı çözümlerini tanıttığı dönemde 64 katmana geçen firma için bu durum bir eksi ancak kendi klasmanında önemli bir başarı kabul ediliyor.

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Çin devleti destekli Tsinghua Unigroup’un bir parçası olan YMTC’nin yol haritasına göre yongalar son kullanıcı pazarına sunulmasının ardından 5G ve AI alanlarında kullanılmak üzere kurumsal tarafa kaydırılacak.

https://www.techpowerup.com/265699/ymtc-launches-128-layer-3d-nand-flash-memory-chip

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