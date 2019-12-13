Yosundan yerli uçak yakıtı, gıda ve enerji elde edilecek

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Boğaziçi Üniversitesinin İstanbul Kilyos’taki Sarıtepe Kampüsü’nde yosun laboratuvarı bulunuyor. 2017’de kurulan laboratuvar yosunlardan besin kaynağı ve alternatif enerji elde etme çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Yosun laboratuvarındaki çalışmalar üç ana başlıkta yürütülüyor: Gıda kaynağı, enerji kaynağı ve su kalitesinin arttırılması. Yosundan gıda elde edilmesi ile doğal afetlerde gıda yardımı olarak yosun dağıtılabilecek.

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Yosunlar, insanların gıda tüketimine uygun ürünler sentezliyor ve başlı başına besin kaynağı olarak tüketilebiliyor. Yağ, protein ve karbonhidrat olmak üzere tüm besin grupları bulunuyor. Omega 3 ve Omega 6 faydalı yağ asitleri üretiyor. Doymamış yağ asitleri çocuklarda zihinsel, yetişkinlerde de kalp-damar sağlığı açısından oldukça önemli. Yosun laboratuvarında, yosun tabanlı bir tam gıda ürün geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Uçaklarda yosun tabanlı biyojet yakıt kullanılacak

Yosundan biyojet üretme çalışmaları sonuçlanmak üzere. TÜBİTAK projesi olarak desteklenen bu projeyle THY'nin bir iç hat uçuşunda normal aldığı yakıtın bir kısmı mikro yosun tabanlı biyojet yakıtı olacak. İç hat uçuşlarında test edilecek.

Bunlara ek olarak yosunlar su kalitesini arttırmak için de kullanılabiliyor. Şebeke kaynak sularının arıtılması için projeler hazırlanıyor. Yurt dışında yosundan pek çok ürün elde ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi, yosundan 13 farklı biyoteknolojik ürün elde etmeye çalışıyor.