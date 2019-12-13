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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yosundan yerli uçak yakıtı, gıda ve enerji elde edilecek

    Boğaziçi Üniversitesi, yosunu biyoteknolojik ürünlere dönüştürüyor. Üniversite bünyesinde kurulan yosun laboratuvarında gıda, uçak yakıtı gibi çeşitli ürünlerin geliştirilmesi yapılıyor.
    22 sa.
    1,3b
    3
    17
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yosundan yerli uçak yakıtı, gıda ve enerji elde edilecek
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    Boğaziçi Üniversitesinin İstanbul Kilyos’taki Sarıtepe Kampüsü’nde yosun laboratuvarı bulunuyor. 2017’de kurulan laboratuvar yosunlardan besin kaynağı ve alternatif enerji elde etme çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

    Yosun laboratuvarındaki çalışmalar üç ana başlıkta yürütülüyor: Gıda kaynağı, enerji kaynağı ve su kalitesinin arttırılması. Yosundan gıda elde edilmesi ile doğal afetlerde gıda yardımı olarak yosun dağıtılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama"

    Yosunlar, insanların gıda tüketimine uygun ürünler sentezliyor ve başlı başına besin kaynağı olarak tüketilebiliyor. Yağ, protein ve karbonhidrat olmak üzere tüm besin grupları bulunuyor. Omega 3 ve Omega 6 faydalı yağ asitleri üretiyor. Doymamış yağ asitleri çocuklarda zihinsel, yetişkinlerde de kalp-damar sağlığı açısından oldukça önemli. Yosun laboratuvarında, yosun tabanlı bir tam gıda ürün geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

    Uçaklarda yosun tabanlı biyojet yakıt kullanılacak

    Yosundan biyojet üretme çalışmaları sonuçlanmak üzere. TÜBİTAK projesi olarak desteklenen bu projeyle THY'nin bir iç hat uçuşunda normal aldığı yakıtın bir kısmı mikro yosun tabanlı biyojet yakıtı olacak. İç hat uçuşlarında test edilecek.

    Bunlara ek olarak yosunlar su kalitesini arttırmak için de kullanılabiliyor. Şebeke kaynak sularının arıtılması için projeler hazırlanıyor. Yurt dışında yosundan pek çok ürün elde ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi, yosundan 13 farklı biyoteknolojik ürün elde etmeye çalışıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smart1978 21 sa. en beğenilen
    Esasli arastirmadim ama yabanci ulkeler de yillar once arastirma surecini gecmis ticari son hallerinden ornekleri de vardir iste 2013 yilindan bir bilgi :
    onurenerji.com.tr/...







    Ucak yakitinda ise yabanci ulkeler daha eski tarihlerden beri arastirma yapmaktadir elbette sadece uzak yakininda yosunun kullanilmasina ek olarak baska kullanim alanlarinda da yosun kullanimi zaten arastirilmaktadir : Iste bir baska kaynak :
    milliyet.com.tr/...





    Yani haber icerigi YANILTICI. Bogazici Universitesi bu islere arastirma olarak baslamis ve icraati de yok ve sanki dunyada ilkmis gibi de ALGI olusturulmaktadir DH editorleri ve belki de baska yerli basin mensuplarinca ! ..

    Bogazici Universiti sadece bu islere cok cok gec akil edip baslama faslinda olmasi da cok ACI ...

    Neyse akademik kaynak wiki den birakayim engelli degil :
    tr.qwertyu.wiki/...
    Esasli arastirmadim ama yabanci ulkeler de yillar once arastirma surecini gecmis ticari son hallerinden ornekleri de vardir iste 2013 yilindan bir bilgi :
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    TITAN 21 sa.
    Yerli arabamız göklerde hedef 2073
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    İAmSterdam06 14 sa.
    Maşallah
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    fuckulteli 14 sa.
    Yapılsın desteklensin, güzel şeyler ama yerli kelimesi artık pis bir kelime olarak geliyor kulağıma.. Anlam olarak, taşıdığı değer olarak çok kıymetli fakat kelime anlamının ötesinde tüketilerek hiç edildi. Yerli kelimesi bir şey ifade etmiyor bana.. Görünce haberin değerini bile düşürüyor bende..
    Yanıtla +2
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    Portraitclub 16 sa.
    Yerli kelimesini dünyada başka hangi ülke kullanıyor merak ettim? Herşeyin başına yerli ibaresini yerleştirmenin anlamı ne? Kimin umrumda yerli ya da ithal olması? Günün sonunda insanlar yapılan şeyin kullanabilir olmasına bakıyor. Yerli mili olmasının benim açımdan bir önemi yok! Bir çok kişinin de umrunda olduğunu sanmıyorum. Fazla kasmaya gerek yok editör arkadaş
    Yanıtla +1
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    Leipold 17 sa.
    Yosunlar yerli mi o cok onemli, yunanistandan italya sahillerinden yuzup gelen yosunlarsa yerli olmaz
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    RaptorFX 17 sa.
    Hay yerli kadar başınıza...
    Yanıtla +1
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    interwap 18 sa.
    Bill Gates 10-15 yıl önce bu işe yatırım yapmıştı.
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    berk768 18 sa.
    Ne gerek var böyle şeylere, uçan heykel yapılsaydı ülke çağ atlardı.
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    kuruwa 21 sa.
    Pahalılıktan et yiyemiyen halka alternatifmi oluyor o zaman. Mangalı oluyormu acaba.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Gt95 20 sa. kuruwa
    git et lokantalarına tıka basa dolu git nusret git tıka basa dolu nankörlük yapma
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    TITAN 21 sa.
    Yerli arabamız göklerde hedef 2073
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Gt95 20 sa. TITAN
    hee ucan taksi tanıtıldı dalga gecerken araştır siz hala ucan heykel yapamadınız
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    smart1978 21 sa. en beğenilen
    Esasli arastirmadim ama yabanci ulkeler de yillar once arastirma surecini gecmis ticari son hallerinden ornekleri de vardir iste 2013 yilindan bir bilgi :
    onurenerji.com.tr/...







    Ucak yakitinda ise yabanci ulkeler daha eski tarihlerden beri arastirma yapmaktadir elbette sadece uzak yakininda yosunun kullanilmasina ek olarak baska kullanim alanlarinda da yosun kullanimi zaten arastirilmaktadir : Iste bir baska kaynak :
    milliyet.com.tr/...





    Yani haber icerigi YANILTICI. Bogazici Universitesi bu islere arastirma olarak baslamis ve icraati de yok ve sanki dunyada ilkmis gibi de ALGI olusturulmaktadir DH editorleri ve belki de baska yerli basin mensuplarinca ! ..

    Bogazici Universiti sadece bu islere cok cok gec akil edip baslama faslinda olmasi da cok ACI ...

    Neyse akademik kaynak wiki den birakayim engelli degil :
    tr.qwertyu.wiki/...
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MustafaC53 21 sa. smart1978
    ee yani ?. Aklın sıra bu gelişmeyi küçük düşürmeye mi çalışıyosun ?
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    theJuDGe_41 16 sa. smart1978
    Haberin hiçbir yerinde "ilk", "tek", "Dünyada yok" gibi ifadeler yazmıyor. Dünyada bu tip çalışmalar olduğunu da özellikle belirttim. Algı oluşturduğumu söylemişsiniz. İthamda bulunmadan önce haberi dikkatlice okumanızı rica ediyorum
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