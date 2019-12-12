Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama

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Dün ZDNet tarafından yapılan haberde, 460 bini aşkın Türk kullanıcıya ait kredi kartı bilgilerinin çalınıp bir kart mağazasında satışa sunulduğu belirtilmişti. 2019’un en büyük veri skandallarından biri olan haberle ilgili Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) açıklama geldi.

BKM’den yapılan açıklamada, Türkiye’de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberlerin, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edildiği ifade edildi. BKM’den yapılan açıklamanın devamı şöyle:

Ayrıca Bkz. "460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı!"

"Gerekli önlemler alınmaktadır"

“Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye www.bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”