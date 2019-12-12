Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 460 bini aşkın Türk'ün kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili haberlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz dedi.
    16 sa.
    5,5b
    2
    30
    Güvenlik
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama
    Tam Boyutta Gör

    Dün ZDNet tarafından yapılan haberde, 460 bini aşkın Türk kullanıcıya ait kredi kartı bilgilerinin çalınıp bir kart mağazasında satışa sunulduğu belirtilmişti. 2019’un en büyük veri skandallarından biri olan haberle ilgili Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) açıklama geldi.

    BKM’den yapılan açıklamada, Türkiye’de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberlerin, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edildiği ifade edildi. BKM’den yapılan açıklamanın devamı şöyle:

    Ayrıca Bkz. "460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı!"

    "Gerekli önlemler alınmaktadır"

    Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

    Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

    Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye www.bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ceqa 16 sa. en beğenilen
    Kurumlarımız yine düşmana güven dosta korku salmıştır.

    Haberi yabancı kaynaklardan öğrendikten sonra gerisi fasafiso
    Yanıtla +63
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yimmasabi 16 sa.
    Hey gidi hey ... Yıl oldu 2020... Herkes birşey tırtıklama derdinde kartlardan.. Hala daha bir şey yapılamıyor. Refleksler çok zayıf, önlemler sistematik değil.

    Facebook vs. Sosyal Medya da BDDK aidat talep sistemi adı altında e-devlet miş gibi birşey dolanıyordu, muhtemelen ondandır.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Onca uyardım insanları. Bana devlet kurumlarından ya da bankalardan bununla ilgili ne uyarı geldi, ne de bu site bloklandı.
    Ben hiç rastlamadım.

    Zaten uyarı yapılması da saçma, anında iptal edilmesi ve bloklanması azım böyle olayların.
    Hey gidi hey ... Yıl oldu 2020... Herkes birşey tırtıklama derdinde kartlardan.. Hala daha bir şey yapılamıyor. Refleksler çok zayıf, önlemler sistematik değil....
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TncyKrmn 15 sa. ShapeD-WuSSy
    Sözcünün neyine güveneceğiz. Chp yalakası yayın gurubu. Ahaberin de güvenin demiyorum. Sonra ak troll yok ak koyun diyecek akılsızlar çıkabilir :) malum kendisinin tarafında olmayan herkese bir takı takma adeti var halkımızda.
    Sözcünün neyine güveneceğiz. Chp yalakası yayın gurubu. Ahaberin de güvenin demiyorum. Sonra ak troll yok ak koyun diyecek akılsızlar çıkabilir :) malum kendisi...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ToisAndro 5 sa.
    Beşiktaş Kültür Merkezi? (BKM)







    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    KorayKorkmaz 10 sa.
    460 bin kişiden biri olarak konuşuyorum: Bu açıklamayla içim rahatladı iyiki varsınız BKM :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 11 sa.
    Bu milletten bir cacık olmaz ben kendimce güvenlik önlemi alarak kartımı internet alışverişine kapadım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TansuSoykıran95 13 sa.
    Bu yüzden kredi kartı kullanmayı sevmiyorum hiç güven vermiyorlar. İninal kartın ismini çok duyuyorum ön ödemeli kartmış alacağım rahat edeceğim
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ozan solak 13 sa. yeni yorumcu TansuSoykıran95
    İninal kullanıyorum ben öneririm öyle bilgi çalınması filan olmaz hayatta telefon numaran mail adresinle kart sahibi oluyorsun hemen.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Teknolojikadam07 13 sa.
    Vakti zamanında türkiye iş bankasının mobil bankacılık işlemlerinde ağ açığını bulmuştum ve sözde güvenlik departmanından biriyle görüştüm adam birşeyler anlattı anlattı sonra döndüm dedim ki şuan karşımda bile olsanız ve konuşsanız yinede güvenmem demiştim.



    Demem şudur ki adamlar kaale bile almadı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    firat_kilic 14 sa.
    daha öncede milletin kimlik bilgileri gitmişti... tank palette katarlılara gidiyor... adam yurtdışından tarihi bitmiş ucuzdan alınan 3ay kalan ilaçları TR ye satıyor sonra bu adama güven tank palet fab. f16 için optikler bile üretiyor....

    !!! Hükümet değişmeli acilen !!!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    j.sahin 14 sa.
    Bu nasıl bir ahmak açıklamadır anlamadım ki. Bilgiler ne yolla çalınmış, bunu bilelim de biz de o yolda kartı kullandıkysak kartları kapattıralım ya da kimlerin bilgileri çalındıysa kişiler biliniyor mu biliniyorsa bu kişilere haber verildi mi? ne yapmamız gerekiyor bir bilgi içermeyen açıklamalarına insanın hakaret edesi geliyor. Laf olsun torba dolsun diye yazı yazmışlar amaç ne neye çözüm oldu bu açıklama bakıyorsun bir hiç.

    Kartların hepsini internet posta telefon yolu alışverişlerine kapadım da otomatik ödemedeki faturalar ne olacak ya da ne zamana kadar böyle tutacağız bell mi bilgisi olan var mı acaba
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ProfXavier 15 sa.
    Açıklamadan sonra Kredi kartımı Türkiyeye kapattım yurtdışına açtım. Bunlar çalmasında kim çalarsa çalsın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    labtek38 16 sa.
    Ben de iş bankası kartımı her türlü online işleme kapattım. Fakat otomatik ödeme olan diğer kartımı kapatmadım. Tedirginlikle yaşıyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hepsinerede 16 sa.
    gencecik kız aydın doğanın karşısına çıkarsa yerler kuzum yerler.

    ali baba nın bile gücü yetmiyor bazı şeylere :)))

    güvenin basına güvenin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Üye, 1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    5509 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    kredi kartı bilgileri, çalındı ve
    9 etiket daha türk kullanıcılar kredi kartı bkm açıklama Türkiye Gündemi kredi kartı bilgileri çalındı mı Güvenlik Internet Barış Cankı MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı 8 sa. Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak 8 sa. Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı 9 sa. Yeni Kia logosu ortaya çıktı 9 sa. Rick and Morty 4. sezonun Netflix Türkiye’ye ekleneceği tarih 10 sa. 2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı 10 sa. Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı 11 sa. Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı 11 sa. BMW modellerine Android Auto desteği geliyor 12 sa. Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu 12 sa. PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti 13 sa. Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor 13 sa. Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu 13 sa. The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı 14 sa. Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz 14 sa. AMD Radeon Pro W5700X ekran kartı Mac Pro için opsiyon olacak 15 sa. Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor 15 sa. Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı 16 sa. Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera 16 sa. Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama Sonraki Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz 17 sa. LPDDR5 RAM bellekli Xiaomi telefonlar yolda 18 sa. Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı 18 sa. WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak 19 sa. Huawei FreeBuds 3 hakkında her şey 20 sa. Tablet satışlarında ciddi düşüş var 21 sa. Giriş seviyesinde daha iyi WD Blue SN550 SSD modeli duyuruldu 1 gün Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı! 1 gün The Flash solo filminin vizyon tarihi belli oldu 1 gün Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir 1 gün Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor 1 gün Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek 1 gün Detroit: Become Human sistem gereksinimleri açıklandı 1 gün Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı 1 gün Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor 1 gün XRP işlemleri, Binance ve Ripple arasındaki yeni ortaklık söylentilerini tetikledi 1 gün Apple Pro Display XDR için Logitech webcam 1 gün SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz! 1 gün Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar 1 gün Uygun Fiyatlı RUSH VOODOO RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Nohut Vatandaşa: 6.5 TL, dışarıya: 2.3 TL!!
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim