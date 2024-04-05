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    Anlık Bildirim

    YouTube, devrimsel OpenAI Sora yapay zekasının eğitimi için açıklama yaptı

    Yapay zeka şirketi OpenAI, son yapay zeka modellerinde eğitim verilerini açıklamayı bıraktı. Bu durum görünüşe göre Google’a ait YouTube CEO’sunun da dikkatini çekmiş durumda.
    YouTube, devrimsel OpenAI Sora yapay zekası için açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Google (Alphabet) bünyesinde yer alanda YouTube’un CEO’su Neal Mohan, yayınlandığında ses getiren OpenAI’ın metinden videoya yapay zekası Sora hakkında konuştu. Mohan, Sora’yı eğitmek için YouTube videoları kullanıldıysa bunun platform kurallarının ihlal edildiği anlamına geleceğini söyledi. OpenAI, bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak ilerleyen dönemlerde konunun gündemde yer kaplaması muhtemel görünüyor.

    OpenAI, eğitim verilerinde YouTube’u kullandıysa başı ağrıyabilir

    YouTube’un CEO’su Neal Mohan, OpenAI’ın Sora’nın eğitiminde YouTube videolarını kullanıp kullanmadığı konusunda ilk elden bilgisi olmadığını söylüyor. Bununla birlikte eğer böyle bir durum varsa, bunun YouTube'un kullanım koşullarının "açık bir ihlali" olacağını da ifade ediyor.

    Bu söylemler aslında geçtiğimiz ay OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati’nin bir röportajına atıf olarak algılanabilir. CTO Mira Murati, kendisine yöneltilen soruya Sora'nın YouTube videoları üzerinde eğitilip eğitilmediğinden emin olmadığı cevabını vermişti. Aynı söylemi Facebook ve Instagram için de kullanmıştı. OpenAI’ın en üst teknoloji sorumlusunun eğitim verileri hakkında emin olmaması ise o dönem tartışmalara neden olmuştu.

    OpenAI, ChatGPT ve DALL-E gibi popüler yapay zeka modellerini eğitmek için hangi materyalleri kullandığı konusunda bir süredir net davranmıyor. Sora ve diğer üretken yapay zeka araçları, web'deki her türlü ulaşılabilir içerik üzerinde eğitiliyor. Tüm yapay zeka şirketleri mümkün olduğunca çok veri üzerinde modellerini eğitmek istiyorlar. Ancak hemen hemen tüm yapay zeka şirketleri ve girişimleri, eğitim verilerinde “kamuya açık veya lisansı içerikleri kullandık” söylemini kullanıyor. Takdir edersiniz ki bu, çok geniş bir ifade.

    YouTube, devrimsel OpenAI Sora yapay zekası için açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan YouTube CEO’su, Google’ın kendi güçlü yapay zeka modeli Gemini'yi eğitmek için platformdaki videoları kullanıp kullanmayacağına karar vermeden önce YouTube'un içerik oluşturucularla yaptığı sözleşmelere bağlı kaldığını söyledi. Buna ek olarak Gemini’nin halihazırda YouTube kütüphanesinin bir kısmını kullandığını da doğruladı. Eğer YouTube ve Google, OpenAI’ın YouTube videolarını eğitim verisi olarak kullandığını doğrulayabilirse ilerleyen dönemlerde bol rakamlı bir dava gündeme gelebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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