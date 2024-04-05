YouTube, devrimsel OpenAI Sora yapay zekasının eğitimi için açıklama yaptı

Tam Boyutta Gör Google (Alphabet) bünyesinde yer alanda YouTube’un CEO’su Neal Mohan, yayınlandığında ses getiren OpenAI’ın metinden videoya yapay zekası Sora hakkında konuştu. Mohan, Sora’yı eğitmek için YouTube videoları kullanıldıysa bunun platform kurallarının ihlal edildiği anlamına geleceğini söyledi. OpenAI, bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak ilerleyen dönemlerde konunun gündemde yer kaplaması muhtemel görünüyor.

OpenAI, eğitim verilerinde YouTube’u kullandıysa başı ağrıyabilir

YouTube’un CEO’su Neal Mohan, OpenAI’ın Sora’nın eğitiminde YouTube videolarını kullanıp kullanmadığı konusunda ilk elden bilgisi olmadığını söylüyor. Bununla birlikte eğer böyle bir durum varsa, bunun YouTube'un kullanım koşullarının "açık bir ihlali" olacağını da ifade ediyor.

OpenAI, Sora ile yapılan ilk müzik videosunu paylaştı 12 sa. önce eklendi

Bu söylemler aslında geçtiğimiz ay OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati’nin bir röportajına atıf olarak algılanabilir. CTO Mira Murati, kendisine yöneltilen soruya Sora'nın YouTube videoları üzerinde eğitilip eğitilmediğinden emin olmadığı cevabını vermişti. Aynı söylemi Facebook ve Instagram için de kullanmıştı. OpenAI’ın en üst teknoloji sorumlusunun eğitim verileri hakkında emin olmaması ise o dönem tartışmalara neden olmuştu.

OpenAI, ChatGPT ve DALL-E gibi popüler yapay zeka modellerini eğitmek için hangi materyalleri kullandığı konusunda bir süredir net davranmıyor. Sora ve diğer üretken yapay zeka araçları, web'deki her türlü ulaşılabilir içerik üzerinde eğitiliyor. Tüm yapay zeka şirketleri mümkün olduğunca çok veri üzerinde modellerini eğitmek istiyorlar. Ancak hemen hemen tüm yapay zeka şirketleri ve girişimleri, eğitim verilerinde “kamuya açık veya lisansı içerikleri kullandık” söylemini kullanıyor. Takdir edersiniz ki bu, çok geniş bir ifade.

Tam Boyutta Gör Öte yandan YouTube CEO’su, Google’ın kendi güçlü yapay zeka modeli Gemini'yi eğitmek için platformdaki videoları kullanıp kullanmayacağına karar vermeden önce YouTube'un içerik oluşturucularla yaptığı sözleşmelere bağlı kaldığını söyledi. Buna ek olarak Gemini’nin halihazırda YouTube kütüphanesinin bir kısmını kullandığını da doğruladı. Eğer YouTube ve Google, OpenAI’ın YouTube videolarını eğitim verisi olarak kullandığını doğrulayabilirse ilerleyen dönemlerde bol rakamlı bir dava gündeme gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

YouTube, devrimsel OpenAI Sora yapay zekası için açıklama yaptı