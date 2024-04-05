YouTube, devrimsel OpenAI Sora yapay zekasının eğitimi için açıklama yaptı

OpenAI, eğitim verilerinde YouTube’u kullandıysa başı ağrıyabilir
YouTube’un CEO’su Neal Mohan, OpenAI’ın Sora’nın eğitiminde YouTube videolarını kullanıp kullanmadığı konusunda ilk elden bilgisi olmadığını söylüyor. Bununla birlikte eğer böyle bir durum varsa, bunun YouTube'un kullanım koşullarının "açık bir ihlali" olacağını da ifade ediyor.
Bu söylemler aslında geçtiğimiz ay OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati’nin bir röportajına atıf olarak algılanabilir. CTO Mira Murati, kendisine yöneltilen soruya Sora'nın YouTube videoları üzerinde eğitilip eğitilmediğinden emin olmadığı cevabını vermişti. Aynı söylemi Facebook ve Instagram için de kullanmıştı. OpenAI’ın en üst teknoloji sorumlusunun eğitim verileri hakkında emin olmaması ise o dönem tartışmalara neden olmuştu.
OpenAI, ChatGPT ve DALL-E gibi popüler yapay zeka modellerini eğitmek için hangi materyalleri kullandığı konusunda bir süredir net davranmıyor. Sora ve diğer üretken yapay zeka araçları, web'deki her türlü ulaşılabilir içerik üzerinde eğitiliyor. Tüm yapay zeka şirketleri mümkün olduğunca çok veri üzerinde modellerini eğitmek istiyorlar. Ancak hemen hemen tüm yapay zeka şirketleri ve girişimleri, eğitim verilerinde “kamuya açık veya lisansı içerikleri kullandık” söylemini kullanıyor. Takdir edersiniz ki bu, çok geniş bir ifade.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...