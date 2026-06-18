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    Google'ın yıldız yapay zeka araştırmacısı OpenAI'a transfer oldu

    Google'ın üretken yapay zeka alanındaki en önemli isimlerinden Noam Shazeer, OpenAI'a katıldı. Shazeer, üretken yapay zekanın temellerini oluşturan ikonik makalenin yazarlarındandı.

    Google'ın yıldız yapay zeka araştırmacısı OpenAI'a transfer oldu Tam Boyutta Gör
    Google'ın üretken yapay zeka alanındaki en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Noam Shazeer, şirketten ayrılarak OpenAI'a katıldığını duyurdu. Üretken yapay zekanın temelini oluşturan "Attention Is All You Need" makalesinin yazarları arasında yer alan Shazeer'in transferi, yapay zeka sektöründeki rekabet açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

    OpenAI'da kritik bir görevi üstlenecek

    Shazeer, X üzerinden yaptığı açıklamada OpenAI ekibine katılacağını doğruladı. OpenAI Baş Araştırma Sorumlusu Mark Chen, deneyimli araştırmacının şirket bünyesinde yapay zeka mimarisi araştırmalarının lideri olarak görev yapacağını açıkladı. Bu pozisyon, yeni nesil yapay zeka modellerinin nasıl tasarlanacağı ve geliştirileceğine yönelik araştırmaları kapsıyor.

    Noam Shazeer, bugün ChatGPT, Gemini ve Claude gibi üretken yapay zeka modellerinin temelini oluşturan transformer mimarisini tanımlayan 2017 tarihli "Attention Is All You Need" araştırma makalesinin ortak yazarları arasında bulunuyor. Söz konusu çalışma, modern üretken yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

    2000 yılında Google'a katılan Shazeer, şirket bünyesinde arama motorunun yazım düzeltme sistemi ile reklam teknolojilerinin geliştirilmesine de önemli katkılar sundu. Shazeer, 2021 yılında Google'ın üretken yapay zeka tabanlı ürünleri pazara sunma konusunda yavaş ilerlediğini düşünerek şirketten ayrıldı ve Character.AI girişimini kurdu. Google ise 2024 yılında yaptığı lisans anlaşması kapsamında, 2,5 milyar dolar değerleme üzerinden Character.AI ile anlaşmaya varırken Shazeer de yeniden Google'a döndü. Google'a dönüşünün ardından şirketin amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini'nin geliştirilmesine eş lider olarak katkı sağladı.

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    H
    hasandemirrr 13 saat önce

    çok güzel

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