Huawei P40'ın lansman posteri üç ön kameraya işaret ediyor

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Mobil sektördeki en son gelişmeler hakkında güvenilir bilgiler sağlayan Mukul Sharma bu kez Huawei P40 serisiyle ilgili yeni bir görsel paylaştı.

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Yayınlanan resmi lansman posteri amiral gemisi telefonun ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacağını ve üç ön kamera ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Lansman tarihi 26 Mart

Görsel bir anlamda önceki söylentileri doğrulamış oldu. Huawei P40 serisinde üç selfie kamerası ile donatılmış en az bir model olacak.

Huawei P40 Pro'nun Kirin 990 yonga seti, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Çinli şirket yeni amiral gemisi telefonlarını 26 Mart'ta tanıtacak.

https://twitter.com/stufflistings/status/1237974414660009984

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