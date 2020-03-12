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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40'ın lansman posteri üç ön kameraya işaret ediyor

    Merakla beklenen Huawei P40 serisinin 26 Mart tarihinde tanıtılacak. Yayınlanan resmi lansman posteri amiral gemisi telefonun üç ön kameraya sahip bir modelinin olacağını gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei P40'ın lansman posteri üç ön kameraya işaret ediyor
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    Mobil sektördeki en son gelişmeler hakkında güvenilir bilgiler sağlayan Mukul Sharma bu kez Huawei P40 serisiyle ilgili yeni bir görsel paylaştı.

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    Yayınlanan resmi lansman posteri amiral gemisi telefonun ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacağını ve üç ön kamera ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

    Huawei P40'ın lansman posteri üç ön kameraya işaret ediyor
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    Lansman tarihi 26 Mart

    Görsel bir anlamda önceki söylentileri doğrulamış oldu. Huawei P40 serisinde üç selfie kamerası ile donatılmış en az bir model olacak.

    Huawei P40 Pro'nun Kirin 990 yonga seti, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Çinli şirket yeni amiral gemisi telefonlarını 26 Mart'ta tanıtacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    msatic 1 hf.
    Ya kardeşim şu ekranı delmekten vazgeçin ya, süzgece çevirdiniz. Bir an önce ekran altına alsalar da kurtulsak. Hatta aldılar bile ama seri üretime hazır değil sanırım.
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    Darknesia (Darknesia ) 1 hf.
    Üç kamera değil de sağ solda 2 kamera ve ortada yüz tanıma sensörü olduğunu düşünüyorum ben.
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