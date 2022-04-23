YouTube ne kadar internet harcar? İşte farklı çözünürlüklere göre internet kullanım miktarları:

Günümüzün en popüler video paylaşım platformlarından birisi şüphesiz ki YouTube. Peki YouTube'un internet kullanım miktarı ne kadar? İşte farklı çözünürlüklere göre popüler video paylaşım platformunun internet tüketim miktarları:

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YouTube internet kullanım miktarları

240p: saatte 225MB

360p: saatte 315MB

480p: saatte 562,5 MB

30FPS'de 720p: Saatte 1237.5MB (1.24GB)

60FPS'de 720p: Saatte 1856.25MB (1.86GB)

30FPS'de 1080p: Saatte 2,03 GB

60FPS'de 1080p: Saatte 3.04GB

30FPS'de 1440p (2K): Saatte 4,28 GB

60FPS'de 1440p (2K): Saatte 6.08 GB

30FPS'de 2160p (4K): Saatte 10,58 GB

60FPS'de 2160p (4K): Saatte 15,98 GB

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