YouTube ne kadar internet harcar? İşte farklı çözünürlüklere göre internet kullanım miktarları:

Günümüzün en popüler video paylaşım platformlarından birisi şüphesiz ki YouTube. Peki YouTube'un internet kullanım miktarı ne kadar? İşte farklı çözünürlüklere göre popüler video paylaşım platformunun internet tüketim miktarları:
YouTube internet kullanım miktarları
- 240p: saatte 225MB
- 360p: saatte 315MB
- 480p: saatte 562,5 MB
- 30FPS'de 720p: Saatte 1237.5MB (1.24GB)
- 60FPS'de 720p: Saatte 1856.25MB (1.86GB)
- 30FPS'de 1080p: Saatte 2,03 GB
- 60FPS'de 1080p: Saatte 3.04GB
- 30FPS'de 1440p (2K): Saatte 4,28 GB
- 60FPS'de 1440p (2K): Saatte 6.08 GB
- 30FPS'de 2160p (4K): Saatte 10,58 GB
- 60FPS'de 2160p (4K): Saatte 15,98 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)