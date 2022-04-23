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    YouTube ne kadar internet harcar? İşte farklı çözünürlüklere göre internet kullanım miktarları:

    Popüler video paylaşım platformu YouTube'un farklı çözünürlüklere göre tükettiği internet veri miktarlarını sizler için derledik. İşte “YouTube videoları ne kadar internet harcıyor?” sorusunun cevabı:
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    YouTube ne kadar internet yer?

    Günümüzün en popüler video paylaşım platformlarından birisi şüphesiz ki YouTube. Peki YouTube'un internet kullanım miktarı ne kadar? İşte farklı çözünürlüklere göre popüler video paylaşım platformunun internet tüketim miktarları:

    YouTube internet kullanım miktarları

    • 240p: saatte 225MB
    • 360p: saatte 315MB
    • 480p: saatte 562,5 MB
    • 30FPS'de 720p: Saatte 1237.5MB (1.24GB)
    • 60FPS'de 720p: Saatte 1856.25MB (1.86GB)
    • 30FPS'de 1080p: Saatte 2,03 GB
    • 60FPS'de 1080p: Saatte 3.04GB
    • 30FPS'de 1440p (2K): Saatte 4,28 GB
    • 60FPS'de 1440p (2K): Saatte 6.08 GB
    • 30FPS'de 2160p (4K): Saatte 10,58 GB
    • 60FPS'de 2160p (4K): Saatte 15,98 GB
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    marto1 11 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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