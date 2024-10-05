YouTube Shorts videoları artık 3 dakika oluyor

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Tam Boyutta Gör TikTok öncülüğünde seyir dünyasını adeta değiştiren 60 saniyelik video izleme alışkanlığı bu kez kendi içerisinde devrim yapmaya başladı. Platformlar 60 saniyelik sürenin dikey format için yeterli olmadığını düşünüyor.

YouTube Shorts değişiyor

Eğlence videoları için 60 saniye gayet yeterli ancak izleyiciye dikey formatta bazı şeyler anlatmak isteyenler için yetersiz kalıyor. YouTube yaratıcı fikirlerin önünü açmak amacıyla Shorts süresini 3 dakikaya çıkarma kararı aldı.

YouTube yine lisans sorunlarıyla gündemde 1 ay önce eklendi

15 Ekim tarihinden itibaren kullanıcılar en fazla 3 dakikalık Shorts videoları hazırlayabilecekler. Bu değişiklik bu tarihten önceki videoları ise kapsamıyor. Eski videolar yine 60 saniyelik süre ile kısıtlı kalacaklar.

Diğer bir yenilik ise Shorts videolarından kolay bir şekilde remix yapmak. Ayrıca yakında Shorts kamerasının içerisinden YouTube videolarına erişerek Remix hazırlamak da mümkün olacak. Son olarak YouTube ana sayfanızda daha az Shorts önerileri görmenizi sağlayacak bir seçenek de eklenmiş durumda.

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