YouTube Shorts videoları artık 3 dakika oluyor

YouTube Shorts değişiyor
Eğlence videoları için 60 saniye gayet yeterli ancak izleyiciye dikey formatta bazı şeyler anlatmak isteyenler için yetersiz kalıyor. YouTube yaratıcı fikirlerin önünü açmak amacıyla Shorts süresini 3 dakikaya çıkarma kararı aldı.
15 Ekim tarihinden itibaren kullanıcılar en fazla 3 dakikalık Shorts videoları hazırlayabilecekler. Bu değişiklik bu tarihten önceki videoları ise kapsamıyor. Eski videolar yine 60 saniyelik süre ile kısıtlı kalacaklar.
Diğer bir yenilik ise Shorts videolarından kolay bir şekilde remix yapmak. Ayrıca yakında Shorts kamerasının içerisinden YouTube videolarına erişerek Remix hazırlamak da mümkün olacak. Son olarak YouTube ana sayfanızda daha az Shorts önerileri görmenizi sağlayacak bir seçenek de eklenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.