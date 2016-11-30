Türkiye coğrafyasının 32 yıllık değişimine Google Earth ile tanık olun

1984 ve 2016 arasındaki 32 yıllık dönemi kapsayan harita, gezegenimizin coğrafik yapısında meydana gelen değişimin interaktif şekilde gözlemlenmesini sağlıyor. Bulutsuz günlerde çekilen 33 adet fotoğraflardan oluşturulan harita, Carnegie Mellon Üniversitesi’nin CREATE Lab departmanı tarafından bir bütün haline getirildi.

Son otuz yılda edinilen 5 farklı uydu görüntüsünü 5 farklı uyduyla birleştiren Google Earth Engine, yakalanan karalerin büyük bir bölümünü 1970'lerden beri Dünya'yı gözlemleyen ortak bir USGS/NASA gözlem programı olan Landsat'tan alıyor. 2015 ve 2016 yıllarına ait fotoğraflar ise Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Earth gözlem programının bir parçası olan Sentinel-2A'dan geliyor.



Miami, Dubai, Las Vegas, Aral Denizi ve Tibet Platosu gibi bölgelerin ön plana çıkarıldığı haritada istediğiniz alanı yakınlaştırarak yıllar içerisinde gerçekleşen değişimi üç farklı hızda görüntüleyebilirsiniz. Türkiye’nin de izlenebildiği Google Earth Engine’de konut sayısındaki artış ve bazı bölgelerde yeşil alanlardaki negatif değişim dikkat çekiyor.

https://earthengine.google.com/timelapse/