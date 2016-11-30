Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye coğrafyasının 32 yıllık değişimine Google Earth ile tanık olun

Google Earth için hazırlanan zaman makinesi Dünya'nın 32 yıllık değişimini gözler önüne seriyor. Haritada Türkiye’nin coğrafi yapısındaki değişim de net şekilde görülebiliyor.
2 yıl
10,9b
1
27
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1984 ve 2016 arasındaki 32 yıllık dönemi kapsayan harita, gezegenimizin coğrafik yapısında meydana gelen değişimin interaktif şekilde gözlemlenmesini sağlıyor. Bulutsuz günlerde çekilen 33 adet fotoğraflardan oluşturulan harita, Carnegie Mellon Üniversitesi’nin CREATE Lab departmanı tarafından bir bütün haline getirildi.
Son otuz yılda edinilen 5 farklı uydu görüntüsünü 5 farklı uyduyla birleştiren Google Earth Engine, yakalanan karalerin büyük bir bölümünü 1970'lerden beri Dünya'yı gözlemleyen ortak bir USGS/NASA gözlem programı olan Landsat'tan alıyor. 2015 ve 2016 yıllarına ait fotoğraflar ise Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Earth gözlem programının bir parçası olan Sentinel-2A'dan geliyor.

Miami, Dubai, Las Vegas, Aral Denizi ve Tibet Platosu gibi bölgelerin ön plana çıkarıldığı haritada istediğiniz alanı yakınlaştırarak yıllar içerisinde gerçekleşen değişimi üç farklı hızda görüntüleyebilirsiniz. Türkiye’nin de izlenebildiği Google Earth Engine’de konut sayısındaki artış ve bazı bölgelerde yeşil alanlardaki negatif değişim dikkat çekiyor. 

https://earthengine.google.com/timelapse/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Parola_18 2 yıl en beğenilen gcb1903
gcb1903

Google Earth yandaşlığını yapmış yine. İstanbul'da Akp'den önce olan harita doğru ama sonraki shop. Ağaç mı kaldı, orman mı kaldı da aynı neredeyse.

bi bıkmadınız bi öğrenemediniz hiç bişey bilmeseniz kafanızı kaldırıp etrafa bakmazmısınız mesele ağaç meselesi deil hala anlamadınızmı ? türkiye de en çok ağaçlandırma bu hükümet zamanında oldu ...herşey geç ağaca neden düşman olunsun eskiden heryere ve yapardın ağaç keserdin gecekondulaşma o biçimdi şimdi köyde kasaba da şehir de agacı bırak çalı kestirilmiyor.. biraz oturduğunuz yerden dışarı çıkın beyninize oksijen gitsin
gcb1903Google Earth yandaşlığını yapmış yine. İstanbul'da Akp'den önce olan harita doğru ama sonraki shop. Ağaç mı kaldı, orman mı kaldı...
Devamını Gör
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SigSauer6 2 yıl gcb1903
gcb1903

Google Earth yandaşlığını yapmış yine. İstanbul'da Akp'den önce olan harita doğru ama sonraki shop. Ağaç mı kaldı, orman mı kaldı da aynı neredeyse.

Bu arkadaşa bakarak medyanın insanlar üzerindeki etkisine şahit olabilirsiniz.
gcb1903Google Earth yandaşlığını yapmış yine. İstanbul'da Akp'den önce olan harita doğru ama sonraki shop. Ağaç mı kaldı, orman mı kaldı...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
32 yıllık dönemde görüntüleme teknolojileri arasında farklılık olduğu için renkler aynı canlılıkta değil. Ufak bir yanılmaya sebebiyet veriyor bu yüzden.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
pastadanadam 2 yıl
Dünya erimiş resmen, beyaz yerler nasılda azalmış. Ama kalmış siz burada Türkiye diyorsunuz ağaç diyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
19yusuf05 2 yıl
Türkiyede pek değişim yok ama haritada direk dikkat çekiyor irandaki urimiye gölünde su kalmamış bizim topraklarımızda olmayabilir ama doğadaki değişim herkesi etkiliyor. bilinçsiz tarım diyeceğim ama suyuda tuzluymuş. yazık dünya her geçen gün insanlığın elinden kayıp gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 2 yıl
izmire baktım tek bir değişiklik yok lanet olası yancı gogol
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bfg10k 2 yıl
Son 10 yıldaki tahribatı yapan çomarları görmeyen göz varsa buradan görsün. Bunu da görmüyorsa çomar kere çomardır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 2 yıl
Ayni haberi 3 sene once yaptiginizi hatirliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 2 yıl
Yasadan da bi haber bazıları.Muz cumhuriyeti değil burası.Ülkemizde Orman yakmak çok büyük suçtur. Şu an af çıksa Terör suçundan mahkum olanlar affedilir orman yakanlar affedilmez. Devlet hiç bir zaman ağaçları yok etmek üzerine vahşice bir iş yapmamıştır. Aksine hangi hükümet olursa olsun ağaçlandırma ve ormanları koruma konusunda çok hassas davranmıştır. Google ın haritası bunu gayet net ortaya koyuyor zaten. Dediğiniz gibi olsa bir tane ağaç kalmazdı şimdiye. Bir şey daha demek lazım aslında. Ağaçlar kesilmek zorunda kalındığında ya başka yere taşınırlar yada aynı sayıda yakın bir bölgede ağaçlandırma yapılır. Eğer öyle olmasa emin olun hergün bunla ilgili veryansın haberleri duyardık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 2 yıl
Hiçbir yerde en ufak değişme yok. Mevsimsel farklardan dolayı ve biraz değişme oluyor ama yine orman su aynı. Hadi bizim buraları geçtim ama İstanbul' da da 33 yılda değişme olmaması imkansız. Yani bu haberde bir yalan dönüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alicaptain 2 yıl
Yobaz tayfa yalamaya devam.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 2 yıl
ey hükümet sen 3 milyar 750 milyon, milyar sen bu ağacı naptın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan96 2 yıl
değişim görmek istiyorsanız brezilyaya bakın :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10908 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
harita, değişim ve
8 etiket daha google earth zaman makinesi coğrafya Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google, diyabet kaynaklı körlüğün önlenmesi için makine öğrenmesi kullanıyor 2 yıl Tesla'dan gelişmiş radar sistemleri için büyük transfer 2 yıl Sony Xperia X Performance da Android Nougat güncellemesi almaya başladı 2 yıl Galaxy Note 7 patlama sebebi yıl bitmeden netlik kazanacak 2 yıl Netflix’e çevrim dışı izleme özelliği nihayet geldi 2 yıl Ford otonom araçlarını Avrupa'da test etmeye başlayacak 2 yıl Meizu Pro 6 Plus: Exynos 8890 yonga setli amiral gemisi 2 yıl Facebook, Prisma'nın canlı video filtrelerini engelledi 2 yıl AMD'ye sorduk: Zen işlemciler ve mimari detayları! 2 yıl Google, Play Store’daki sahte yorumlara müdahale edecek 2 yıl MSI SSD’ler için tasarladığı yeni soğutma çözümünü duyurdu 2 yıl Türk araştırmacılar 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiler 2 yıl Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl AMD Zen tanıtımı Aralık ayında 2 yıl Tesla Model S sürücüsü kamyona çarptı, pert olan araçtan kendi başına çıkmayı başardı 2 yıl CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti 2 yıl Razer'dan yepyeni oyuncu kulaklıkları: Kraken V2 ve ManO’War 7.1 2 yıl Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar 3 aydır maaşlarını alamıyor! 2 yıl CS:GO'ya oyun zevkini arttıran değişken hava durumu modu geldi 2 yıl Intel otonom araçlar için yeni bir departman kuruyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye coğrafyasının 32 yıllık değişimine Google Earth ile tanık olun Sonraki Otomatik pilotlu araçlar için büyük iddia: 14.5 milyon araç üretilecek! 2 yıl Meizu gelecek yıl Helio X30/35 yonga seti kullanacak 2 yıl %50 indirimli Apple Müzik üyeliğinde kapsam genişliyor 2 yıl SailFish OS, Rus hükümetinin resmi Android alternatifi oldu 2 yıl Samsung Gear S3 Türkiye’de! İşte fiyatı ve diğer detaylar: 2 yıl Tesla ile yollarını ayıran MobileEye'dan Intel ve Delhi ile otomatik pilot hamlesi 2 yıl Cyber Monday, e-ticaret tarihinin satış rekorunu kırdı 2 yıl Uzayda mücadele devam ediyor: Çin, NASA'nın yerini alabilir 2 yıl MIT, fazla elektrik akımı çeken ev aletlerini tespit edebilen sensör geliştirdi 2 yıl General Mobile GM5 incelemesi "Ufak makyajlı, Android 7.0'lı ve F/P oranı yüksek" 2 yıl HP, orta seviye bir Windows 10 mobil telefonu hazırlıyor 2 yıl Güneş enerjisi ile çalışan uçak uzay sınırına kadar yükselecek 2 yıl Google Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu Mac için yayınlandı 2 yıl San Francisco metrosunu hackleyen korsan para alamayınca tehdide başladı 2 yıl Motorola telefonlar Türkiye'de! Lenovo Vibe P2 çıkış tarihi ve dahası... 2 yıl TeamViewer 12, 20 kat hızlı dosya aktarımı ve 60 fps kare hızıyla geldi 2 yıl Amazon'dan sahte ürünlere son verecek çalışma 2 yıl Intel Core i7-7700K 5.0 GHz’e hızaşırtıldı 2 yıl Yemeksepeti’nden restoranları ayağınıza getiren yeni girişim: Vale 2 yıl Samsung’dan bölünmeye yeşil ışık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim