Belirli YouTube yayıncılarına RTÜK lisans zorunluluğu getiriliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör İnternet yayıncılığının henüz yaygın olmadığı dönemlerde insanların haber aldığı veya yorum dinlediği tek yer televizyon veya radyoydu. Bugün ise ağırlıklı olarak YouTube’da insanlar haber dinliyor, yorumlara bakıyor ve bu oran artık televizyon izleme oranını da geride bıraktı.

RTÜK lisans için harekete geçti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sorgusuz Sualsiz YouTube kanalına yaptığı açıklamada lisans düzenlemesinin haberini verdi. Özellikle televizyon kanallarından YouTube’a transfer olan haberciler ile ilgili bir konuda cevap verirken; kişisel yayınlar hariç tüm yayınların RTÜK denetiminde olduğunu, haber ve program yapanların RTÜK lisansına tabi olacağını söyledi.

Fmovies kapatıldı 2 gün önce eklendi

YouTube cephesine teklifin iletildiğini belirten Şahin, yayıncıların 10 yıllık lisans alacaklarını ve her yıl lisansın yenileneceğini belirtti. Bu lisans ücreti de cüzi miktarda olacak. Ayrıca sokak röportajlarının da TV kanallarındaki röportaj düzenlemesine tabi olacaklarını vurguladı.

Daha önce spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’in hakemlere yönelik ağır ifadeler kullanmasının ardından Vole gibi mobil uygulamalarda yayın yapan spor programlarının lisansa tabi olmasına karar verilmişti.

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YouTube yine lisans sorunlarıyla gündemde