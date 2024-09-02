Belirli YouTube yayıncılarına RTÜK lisans zorunluluğu getiriliyor

RTÜK lisans için harekete geçti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sorgusuz Sualsiz YouTube kanalına yaptığı açıklamada lisans düzenlemesinin haberini verdi. Özellikle televizyon kanallarından YouTube’a transfer olan haberciler ile ilgili bir konuda cevap verirken; kişisel yayınlar hariç tüm yayınların RTÜK denetiminde olduğunu, haber ve program yapanların RTÜK lisansına tabi olacağını söyledi.
YouTube cephesine teklifin iletildiğini belirten Şahin, yayıncıların 10 yıllık lisans alacaklarını ve her yıl lisansın yenileneceğini belirtti. Bu lisans ücreti de cüzi miktarda olacak. Ayrıca sokak röportajlarının da TV kanallarındaki röportaj düzenlemesine tabi olacaklarını vurguladı.
Daha önce spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’in hakemlere yönelik ağır ifadeler kullanmasının ardından Vole gibi mobil uygulamalarda yayın yapan spor programlarının lisansa tabi olmasına karar verilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.