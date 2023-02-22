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    Anlık Bildirim

    Youtube'u sınırsız bulut depolama alanı olarak kullanmanın bir yolu ortaya çıktı

    Bir yazılım geliştirici, Youtube'un nasıl ücretsiz ve sınırsız bulut depolama alanı olarak kullanılabileceğini keşfetti ve bununla ilgili bir program yazdı.     
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    Youtube'u sınırsız depolama alanı olarak kullanmanın bir yolu var Tam Boyutta Gör
    YouTube'un en büyük video barındırma platformlarından biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak çok az kişi bu platformun standart bulut depolama alanı olarak kullanılabileceğini düşünmüştür.

    DvorakDwarf takma adlı bir geliştirici Google'ın hizmetini tam olarak Yandex.Disk ve Google Drive benzeri bir servise dönüştürdü. Peki bu nasıl oldu? Yazılım geliştirici, YouTube'a yüklemek için ZIP dosyalarını video biçiminde paketleyen ve kullanıcıların platformu ücretsiz depolama alanı olarak kullanmalarına izin veren özel bir program yazdı. Youtube'a yüklenen dosyalar istenildiği zaman indirilerek, program sayesinde tekrar video formatından ZIP formatına dönüştürülebiliyor.

    Youtube video yükleme sayısına sınır koymuyor

    Bu teknik, YouTube'un yüklenebilecek video sayısına bir sınır koymamasından yararlanıyor. Ancak geliştirici, sitenin kullanım koşullarını ihlal ettikleri için kendilerine karşı harekete geçilebileceğinden, kullanıcıları bu yöntemi kötüye kullanmamaları konusunda uyarıyor. Youtube'a yüklenen video formatındaki ZIP dosyaları görüntülenmeye çalışıldığında ise karıncalanmış bir video gösteriliyor.

    Şu anda programı yalnızca Linux'ta çalıştırabileceğinizi unutmayın. Ancak projenin geliştiricisinin ileride Windows desteği de sunması muhtemel.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 8 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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