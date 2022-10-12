NFT dağıtımı nedeniyle Yuga Labs inceleme altında

Tam Boyutta Gör Kripto paraların ön satış süreçlerinin menkul kıymetler düzenlemelerine uyması gerektiğini sürekli dile getiren SEC, radarına takılan projeleri inceleme altına alıyor. Son olarak NFT dağıtımı radara girdi.

APECOIN inceleme altında

Gelen bilgilere göre ABD Menkul Kıymetler Komisyonu, NFT koleksiyonları ile tanıdığımız milyar dolarlık değere sahip Yuga Labs platformunun dağıtım yapmasını incelemeye başladı. Komisyon NFT ürünlerinin menkul kıymet olup olmadığını araştırıyor. Eğer menkul kıymet kabul edilirse bu kez dağıtımın yani mint işleminin mutlaka kurallara uyup uymadığı araştırılacak. Mart ayından bu yana NFT üreticilerinin ve kripto para borsalarının incelendiği belirtiliyor.

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Diğer bir konu ise APECOIN dağıtımı. Yuga Labs hatırlanacağı üzere Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club ve Bored Ape Kennel Club koleksiyonu sahiplerine belirli oranlarda APECOIN kripto parası dağıtmıştı. SEC bu işlemin de uygun olup olmadığını araştıracak. Kaynaklar APEDAO platformunun o dönem bunu dikkate alarak projeyi hazırladığını belirtiyor.

Yuga Labs yaptığı açıklamada SEC ile yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını ve konunun netliğe kavuşması için çalıştıklarını dile getirdi. APECOIN ise bu haberin ardından yüzde 8 civarında bir düşüş yaşadı.

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