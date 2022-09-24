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    Apple’dan şaşırtıcı NFT hamlesi, topluluk ayaklandı

    iOS uygulamaları içerisinde NFT pazarı yer alıyorsa satışların mutlaka uygulama içerisinden yapılması ve Apple’ın da haliyle kazançlardan yüzde 30 kesinti yapması gerekiyor. 
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    Apple

    Uygulama mağazasında geçerli olan gelir paylaşımı modeli bugüne kadar en çok tartışılan konuların arasında gelen Apple, bazı ülkelerde açılan davalar ile birlikte üçüncü taraf ödemelere izin vermek zorunda kalmıştı. Yine de huylu huyundan vazgeçmiyor.

    Apple’dan NFT topluluğuna darbe

    Apple geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmede, bir uygulamanın NFT satışı varsa bunu uygulama içerisinde gerçekleştirmesi ve yüzde 30 gelir kesintisine dahil olması gerektiğini bildiriyor. Hatta belirli şartlarda yüzde 30 seviyesini de aşabilecek. Yani her türlü NFT satışından Apple pay almak istiyor.

    NFT topluluğu bu hamlenin yenilikçiliğin önünü keseceğini düşünüyor. Apple ile davalık olan Epic Games de böyle davranarak Apple’ın yeni teknolojilerin önünü kestiğini belirtiyor. Bu nedenle Apple’ın durdurulmasını istiyor.

    Mağazalarda standart uygulamalar içerisinde yer alan satışlar genelde doğrudan geliştiricinin kapsamındaki ürünler ve kendisi Apple ile paylaşım yapıyor. NFT pazar yerlerinde ise kullanıcılar kendi aralarında NFT satışları yapıyor. Örnek vermek gerekirse Opensea üzerinde kullanıcı alış verişi mevcut. Burada sadece komisyon alınıyor. Satılan NFT fiyatının kesintiye uğraması demek hem Opensea için hem de koleksiyon sahibi için büyük kayıp anlamına geliyor.

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    M
    makine26 4 gün önce

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