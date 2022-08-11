Yüksek internet fiyatlarına isyan eden adam kendi internet servisini kurdu

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Amerika’nın Michigan eyaletinin kırsal bölgelerinde yaşayan Jared Mauch, yerel internet servis sağlayıcılarının hem düşük hız hem de yüksek maliyetli tekliflerinden kurtulmak için kendi fiber internet servis sağlayıcısını (İSS) kurdu. Aktarılanlara göre şimdi ise bu hizmetini daha fazla insana ulaştırarak büyütmeye çalışıyor.

Kendi İSS hizmetini kuran Mauch, kuruluşunun ardından 70 müşteriye bu hizmeti sunmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ABD hükümeti, koronavirüsün açmış olduğu yaraları gidermek için bir fon tahsis etti. ABD’nin oluşturduğu ülke genelinde 350 milyar dolarlık fon, çeşitli alanlarda kullanılmak için eyaletlere ve yerel yönetimlere aktarılıyor. Michigan’ın Washtenaw ilçesinin altyapı projeleri için ise bu fondan 71 milyon dolar ayrılmış durumda. Bu paranın bir kısmı da geniş bant altyapısında kullanılmak üzere tahsis edilmiş.

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Jared Mauch'u bu sürece iten şey ise ona sunulan internet seçenekleri. AT&T, kendisine sadece 1.5 Mbps DSL internet sunabilirken Comcast ise hizmetini, Mauch'un evine götürmek için kendisinden 50.000 Dolar talep etmiş. Mauch'un söylediğine göre eğer 10.000 dolar teklif etselerde bunu kabul edecekmiş. Bu arada kasabanın sakinlerinin çoğu Comcast interneti kullanırken kendisi ise 50 Mbps kablosuz bir internet servisi kullanmaktaydı.

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Kendi internetiyle 1 Gbps hız sunuyor

Jared Mauch ise burada devreye giriyor. Altyapı çalışmaları için yapılan ihalelere katılan Mauch, bu süreçten zaferle ayrılarak ihalenin kazananı oldu. Böylece internet erişimi olmayan veya yetersiz hizmet alanlara kendi internetini sunma hakkı kazandı. Devletten gelen fon sayesinde ISS ağını kuran Mauch, projeyi tamamlamak için hali hazırda kurulu olan 22 kilometrelik fibet ağını yaklaşık olarak 84 kilometreye genişletmesi gerekiyor.

Bulunduğu yer kırsal bir bölge olmasından dolayı Mauch, hizmetini tek bir eve götürmek için yaklaşık olarak 800 metrelik fiber hatta ihtiyaç duyuluyor. Her bir eve ulaşmak için 30.000 dolarlık maliyet söz konusuyken kurulum ücreti ise 199 dolar.

Mauch’un sunmuş olduğu hizmeti kullanmak isteyen müşteriler 100 Mbps simetrik fiber internet için 55 Dolar, 1 Gbps simetrik fiber internet için ise ayda 79 Dolar ödemeleri yeterli. Projenin 2023’ün sonuna adar tamamlanması hedeflenirken müşteri sayısının 600’e ulaşması öngörülüyor.

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