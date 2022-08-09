TurkNet'ten öğrencilere özel kampanya yolda!

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TurkNet bugün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile yeni reklam filmini tanıttı. Onaylamıyorum başlıklı reklam filmiyle TurkNet’in taahhütsüz ve sınırsız yapısına dikkat çekiliyor.

TurkNet kullanıcı sayısı 830 bini aştı

Toplantıda ayrıca TurkNet’in kullanım istatistikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. TurkNet kullanıcı sayısı 830 bine ulaştı. İki sene önceye kıyasla kullanıcı sayısında yaklaşık yüzde 100’lük artış yaşandı. TurkNet kullanıcıları hane başına ortalama 11 cihazla internete bağlanıyor. TurkNet’liler ortalama 300-350 GB internet kullanıyor.

TurkNet, 1.000 Mbps’e varan hızlarda download ve upload sunan internet teknolojisi GigaFiber’i yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yıl sonuna kadar 1 milyon, 2024 yılında ise Türkiye genelinde 4 milyon haneye GigaFiber ulaştırmayı hedefliyor.

Öğrencilere için yeni proje yolda

Geçen ay aldığı zam kararıyla tepki toplayan TurkNet, öğrencilere özel indirimli tarifenin sinyalini verdi. TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, öğrencilerin yüzünü güldürecek bir çalışmaları olduğunu açıkladı. Buna ek olarak ev içindeki akıllı cihazların internet kullanımını uzaktan yönetebileceğimiz bir geliştirme hazırlığında olduklarını ifade etti.

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TurkNet’in yeni reklam kampanyası: Onaylamıyorum

TurkNet; taahhütsüz, kotasız ve yüksek hızlı internete vurgu yaptığı “Onaylamıyorum” reklam kampanyasını başlattı. TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, yeni reklam kampanyası hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kampanyayla sabit internette tüketiciyi bloke eden, üretimi ve eğitimi yavaşlatan, problemlerin altını çiziyoruz. Eşit indirme ve yükleme hızı sağlayan İLK ve TEK operatör olduğumuzu söylüyoruz. Yeni reklam kampanyamızın, kullanıcı yorumları ve ihtiyaçları için gerçek bir ses olacağına inanıyoruz. Tüm internet kullanıcılarına #ÖzgürlüğeGeçişYapın çağrısı yapıyoruz”

TurkNet’in internet kullanıcılarının onaylamadığı noktaların altını çizdiği iki yeni reklam filmi, yarın itibarıyla televizyonda ve dijital mecralarda gösterime girecek.

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