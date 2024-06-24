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    Yurt dışından çekilen Getir bölünmeye gidiyor

    Avrupa ve ABD pazarından çekilen Getir'in yeni yapılanma planı belli oldu. Türkiye'deki market ve yemek dağıtım işi ile Getir'in diğer operayonları ayrıştırılacak.
    Yurt dışından çekilen Getir bölünmeye gidiyor Tam Boyutta Gör
    Finansal sıkıntılar yaşayan ve yurt dışı operasyonlarını sonlandıran Getir’in geleceği belli oldu. Getir, Abu Dabi’li yatırım fonundan 250 milyon dolarlık yeni yatırım alınarak bölünecek.

    Getir’in ortaklarından Abu Dabi’li devlet yatırım fonu Mubadala, Getir’e 250 milyon dolara kadar yeni sermaye yatırımı yapacak. Bu yatırımlar birlikte, Getir iki bağımsız şirkete bölünecek. Bu şirketlerden ilki Türkiye’deki yemek ve market dağıtım operasyonlarını sürdüren şirket olacak. İkinci şirket ise Getir’in diğer varlıklarını içeren bağımsız bir şirket olacak. Mubadala, Getir’in Türkiye’deki gıda ve market dağıtım operasyonlarını sürdüren şirketin çoğunluk hissesine sahip olacak.

    Bölüme işine Getir’in mevcut yöneticisi Batuhan Gültakan liderlik edecek. Gıda ve yemek dağıtım operasyonlarında Getir kurucusu Nazım Salur’un herhangi bir görevi olmayacak. Nazım Salur’un ise BiTaksi ve Getir Drive hizmetleri dahil olmak üzere Getir’in diğer varlıklarını içeren Getir’den bağımsız yeni işletmeyi yönetmesi öngörülüyor.

    Mubadala, 250 milyon dolarlık yatırım ile Getir’in Avrupa’daki operasyonlarının kapatılmasını kolaylaştırmayı ve Türkiye’deki operasyonları büyütmeyi amaçlıyor. Mubadala'nın Türkiye pazarının görünümü konusunda iyimser olduğu ve yeniden yapılanmanın şirketi çok daha güçlü bir konuma getireceği söyleniyor.

    Getir, pandemi döneminde hızla büyümüş ve bir zamanlar 11,8 milyar dolar değere ulaşmıştı. Yurt dışında rakiplerini satın alan ve hizmet verdiği ülke sayısını artıran Getir’in büyüme stratejisi başarısızlıkla sonuçlandı. Bloomberg’e göre Getir’in Avrupa ve ABD pazarlarından elde ettiği gelir, şirketin toplam gelirinin sadece yüzde 7’sini oluşturuyordu. Bloomberg, Getir’in bu başarısızlığını iyi bir şekilde analiz edilmemiş satın almalar ve girilen pazar dinamiklerinin anlaşılamamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Çalışan maliyetlerinin yüksek olması, kültür farklılıkları ve pandeminin sona ermesi Getir’in düşüşüne neden oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iltihaplı romatizma askerliğe engel mi motor suyu ne kadar sürede biter yurtta pişirmeden yapılabilecek yemekler herkes bana bakıyor hissi bora otomatik şanzıman yorumları

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