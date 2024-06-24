Yurt dışından çekilen Getir bölünmeye gidiyor

Tam Boyutta Gör Finansal sıkıntılar yaşayan ve yurt dışı operasyonlarını sonlandıran Getir’in geleceği belli oldu. Getir, Abu Dabi’li yatırım fonundan 250 milyon dolarlık yeni yatırım alınarak bölünecek.

Getir’in ortaklarından Abu Dabi’li devlet yatırım fonu Mubadala, Getir’e 250 milyon dolara kadar yeni sermaye yatırımı yapacak. Bu yatırımlar birlikte, Getir iki bağımsız şirkete bölünecek. Bu şirketlerden ilki Türkiye’deki yemek ve market dağıtım operasyonlarını sürdüren şirket olacak. İkinci şirket ise Getir’in diğer varlıklarını içeren bağımsız bir şirket olacak. Mubadala, Getir’in Türkiye’deki gıda ve market dağıtım operasyonlarını sürdüren şirketin çoğunluk hissesine sahip olacak.

Bölüme işine Getir’in mevcut yöneticisi Batuhan Gültakan liderlik edecek. Gıda ve yemek dağıtım operasyonlarında Getir kurucusu Nazım Salur’un herhangi bir görevi olmayacak. Nazım Salur’un ise BiTaksi ve Getir Drive hizmetleri dahil olmak üzere Getir’in diğer varlıklarını içeren Getir’den bağımsız yeni işletmeyi yönetmesi öngörülüyor.

Bloomberg, Getir’in yükselişi ve düşünü yazdı 1 ay önce eklendi

Mubadala, 250 milyon dolarlık yatırım ile Getir’in Avrupa’daki operasyonlarının kapatılmasını kolaylaştırmayı ve Türkiye’deki operasyonları büyütmeyi amaçlıyor. Mubadala'nın Türkiye pazarının görünümü konusunda iyimser olduğu ve yeniden yapılanmanın şirketi çok daha güçlü bir konuma getireceği söyleniyor.

Getir, pandemi döneminde hızla büyümüş ve bir zamanlar 11,8 milyar dolar değere ulaşmıştı. Yurt dışında rakiplerini satın alan ve hizmet verdiği ülke sayısını artıran Getir’in büyüme stratejisi başarısızlıkla sonuçlandı. Bloomberg’e göre Getir’in Avrupa ve ABD pazarlarından elde ettiği gelir, şirketin toplam gelirinin sadece yüzde 7’sini oluşturuyordu. Bloomberg, Getir’in bu başarısızlığını iyi bir şekilde analiz edilmemiş satın almalar ve girilen pazar dinamiklerinin anlaşılamamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Çalışan maliyetlerinin yüksek olması, kültür farklılıkları ve pandeminin sona ermesi Getir’in düşüşüne neden oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

Yurt dışından çekilen Getir bölünmeye gidiyor