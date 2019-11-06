Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yuvarlak ekranlı Xiaomi Mi Watch Pro yolda

    Xiaomi dün Apple Watch görünümlü yeni bir akıllı saat tanıtmıştı. Çinli şirketin şimdi de Mi Watch Pro adlı daha gelişmiş bir model çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3,9b
    1
    5
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yuvarlak ekranlı Xiaomi Mi Watch Pro yolda
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi dün düzenlediği etkinlikte Mi Watch adlı bir akıllı saat tanıtmıştı. Lansmanın üzerinden daha 24 saat geçmişken Çinli şirketin daha gelişmiş bir model çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor"

    Mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Mukul Sharma'ya göre Xiaomi şu an Mi Watch Pro olarak anılan bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Ancak ne yazık ki cihazla ilgili detaylar son derece az.

    Yuvarlak ekranlı Xiaomi Mi Watch Pro yolda
    Tam Boyutta Gör

    Bu yıl çıkma ihtimali düşük

    Sadece akıllı saatin yuvarlak ekranlı bir kasa ile geleceğini biliyoruz. Dün resmiyet kazanan Mi Watch kare tasarımla karşımıza çıkmıştı. Ancak teknik özelliklerinin benzer olacağını söyleyebiliriz.

    Mi Watch Pro'nun Wear OS tabanlı MIUI For Watch arayüzü, Snapdragon Wear 3100 işlemci, AMOLED ekran, suya dayanıklılık, kalp atış hızı sensörü gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Akıllı saatin bu yıl piyasaya sürülme ihtimali düşük.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1191576676968218626 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 2 hf.
    Saatten arama cevaplama seçeneği ve hoparlörü var mı?
    Kask kullanıyorum o yüzden böyle bir şey soruyorum. Kablosuz kulaklık büyük geliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 2 hf.
    Bir tane daha f/p ürünü bekleriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yabankazı 2 hf. yeni yorumcu
    Gps , glossnas , gibi özellikler koyarsa alırım.suunto garmin büyük paralar vermiyelim bu markalara
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mert GFL 2 hf.
    Onu bunu boşverin apple watch hayat kurtardı mı onu söyleyin? Yoksa satışlar iyi mi gidiyor?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Zeky 2 hf.
    Ulan nedir bu apple özentiliği ya Pro modası aldı başını gidiyor... Adamın reklamını yapıyor markalara bak ya...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi 2 hf. Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak 2 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor 2 hf. 48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu 2 hf. Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı 2 hf. Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid 2 hf. WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün 2 hf. Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir 2 hf. Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı 2 hf. “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu” 2 hf. Elon Musk, merakla beklenen Tesla Pickup için kesin tarih verdi 2 hf. Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı 2 hf. TUSAŞ’ın İHA’sı 26 saat 30 dakika havada kalarak rekor kırdı 2 hf. Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu 2 hf. Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor 2 hf. Seagate 2026 yılında 50TB kapasiteye ulaşmayı hedefliyor 2 hf. Sony, mobil hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor 2 hf. Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti 2 hf. AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı 2 hf. Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yuvarlak ekranlı Xiaomi Mi Watch Pro yolda Sonraki Mobil uygulamanın tüm bileşenleri Mobilefest’te buluşuyor! 2 hf. Birinci nesil Pixel akıllı telefonlar, Aralık ayında son güncellemesini alacak 2 hf. Beyne yerleştirilen elektrotlar, opiat bağımlılığını tedavide kullanılacak 2 hf. Akıllı hoparlörlere lazerle komut gönderilebiliyor 2 hf. The Batman filmi için Colin Farrell ve Andy Serkis’in adları geçiyor 2 hf. Porsche Design tasarımlı iki yeni AOC monitör duyuruldu 2 hf. Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek 2 hf. En iyi iki FPS faresinden biri "Steelseires Sensei Ten incelemesi" 2 hf. Arka tekerleğe entegre motoruyla 1,000 Nm tork sunan elektrikli motosiklet: Verge TS 2 hf. "HES sayesinde 3,5 milyar doların yurt dışına çıkışı önlendi" 2 hf. Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı 2 hf. Dell en güçlü dayanıklılık odaklı tablet modelini duyurdu 2 hf. Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek 2 hf. Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor 2 hf. Xiaomi kamerada iddialı | 108MP kameralı Mi Note 10 2 hf. 2020 Skoda Octavia'nın kokpitinden ilk resmi görüntü geldi 2 hf. Twitch platformunda kan kaybı sürüyor 2 hf. Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı 2 hf. İşte Aston Martin imzalı ilk motosiklet: 180 beygirlik AMB 001 2 hf. Call of Duty Modern Warfare RTX Grafik Karşılaştırması Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim