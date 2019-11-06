Yuvarlak ekranlı Xiaomi Mi Watch Pro yolda

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Xiaomi dün düzenlediği etkinlikte Mi Watch adlı bir akıllı saat tanıtmıştı. Lansmanın üzerinden daha 24 saat geçmişken Çinli şirketin daha gelişmiş bir model çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor"

Mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Mukul Sharma'ya göre Xiaomi şu an Mi Watch Pro olarak anılan bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Ancak ne yazık ki cihazla ilgili detaylar son derece az.

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Bu yıl çıkma ihtimali düşük

Sadece akıllı saatin yuvarlak ekranlı bir kasa ile geleceğini biliyoruz. Dün resmiyet kazanan Mi Watch kare tasarımla karşımıza çıkmıştı. Ancak teknik özelliklerinin benzer olacağını söyleyebiliriz.

Mi Watch Pro'nun Wear OS tabanlı MIUI For Watch arayüzü, Snapdragon Wear 3100 işlemci, AMOLED ekran, suya dayanıklılık, kalp atış hızı sensörü gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Akıllı saatin bu yıl piyasaya sürülme ihtimali düşük.

https://twitter.com/stufflistings/status/1191576676968218626