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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor

    Xiaomi dün Apple Watch tasarımlı yeni akıllı saatini tanıtmıştı. Görünüşe bakılırsa şirketin alt markası Redmi de uygun fiyatlı bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor
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    Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Redmi üst düzey yöneticisi Lu Weibing, her iki markanın da fanlarına bir soru yönelterek dün tanıtılan Xiaomi Mi Watch'u nasıl bulduklarını ve Redmi markalı bir akıllı saat bekleyip beklemediklerini sordu.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı"

    Weibing'in "kamuoyu araştırması" tarzındaki bu sorusu çok yakında muhtemelen Redmi Watch olarak adlandırılacak daha uygun fiyatlı akıllı saatlerin piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

    Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor
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    Xiaomi bunu hep yapıyor

    Şirket daha önce de müşterilerine bu tür "nabız yoklayıcı" sorular yöneltmişti. Hemen ardından da akıllı telefon, televizyon veya bir başka ürün duyurusu geliyordu.

    Dolayısı ile deneyimli yöneticinin bu sorusunu Redmi markalı bir akıllı saate yormak son derece mantıklı. Redmi Watch'un bu yılın sonunda veya 2020'nin başında Redmi K30 ile birlikte tanıtılabileceği söyleniyor.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1191958459719340032 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Puppey 2 hf.
    daha çok apple watch a benzetilmeli bence mi watch kaba duruyor apple kadar zarif bir görüntüsü yok
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    esmerbuyucu 2 hf. Puppey
    Kenar hatlarını hem keskin hem yuvarlak yapmaya çalışmışlar da bir şeye benzememiş o yüzden.
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