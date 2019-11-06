Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor

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Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Redmi üst düzey yöneticisi Lu Weibing, her iki markanın da fanlarına bir soru yönelterek dün tanıtılan Xiaomi Mi Watch'u nasıl bulduklarını ve Redmi markalı bir akıllı saat bekleyip beklemediklerini sordu.

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Weibing'in "kamuoyu araştırması" tarzındaki bu sorusu çok yakında muhtemelen Redmi Watch olarak adlandırılacak daha uygun fiyatlı akıllı saatlerin piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Xiaomi bunu hep yapıyor

Şirket daha önce de müşterilerine bu tür "nabız yoklayıcı" sorular yöneltmişti. Hemen ardından da akıllı telefon, televizyon veya bir başka ürün duyurusu geliyordu.

Dolayısı ile deneyimli yöneticinin bu sorusunu Redmi markalı bir akıllı saate yormak son derece mantıklı. Redmi Watch'un bu yılın sonunda veya 2020'nin başında Redmi K30 ile birlikte tanıtılabileceği söyleniyor.

https://twitter.com/stufflistings/status/1191958459719340032