Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yüz tanıma sistemlerini kandıran kazak icat edildi: Giyen kişiyi gizliyor

    Bilim insanları giyen kişiyi yüz tanıma sistemlerinden gizleyen bir kazak geliştirdi. Yapılan araştırma halka açık alanlardaki kameralarla yapılan yüz tanımanın engellenebileceğini ortaya koyuyor.
    2
    Yüz tanıma sistemlerini kandıran kazak icat edildi Tam Boyutta Gör
    Maryland Üniversitesi'nden bilim insanları giyen kişiyi yüz tanıma sistemlerinden gizleyebilen bir kazak icat etti. Yeni araştırma, halka açık alanlara yerleştirilen kameralarla yapılan yüz tanımayı engelleyebilecek giysi oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

    Uzmanlar yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemlerinin kafasını karıştıran bir resim üretti. Söz konusu görüntü sebze pazarındaki insanların tezgah arkasından çekilmiş bir fotoğrafını andırıyor ancak gerçekte tamamen sentetik bir resimden bahsediyoruz.

    YOLOv2 algoritması kandırıldı

    Oluşturulan bu özel desen bir kazağa uygulandı. Sonuç olarak bu kazağı giyen kişi yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemleri tarafından algılanamadı. Testlerin gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen YOLOv2 dedektörü üzerinde yapıldığını da belirtmeden geçmeyelim.

    Yüz tanıma sistemlerini kandıran kazak icat edildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar yeni icatlarını şu şekilde tanımlıyor "Bu şık kazak, kışın ofiste veya yolda sizi sıcak tutmak için mükemmel. Su geçirmez mikro polar astarı, modern kesimi ve anti-yapay zeka desenleriyle nesne dedektörlerinden saklanmanıza yardımcı olur"
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız