Yüz tanıma sistemlerini kandıran kazak icat edildi: Giyen kişiyi gizliyor

Uzmanlar yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemlerinin kafasını karıştıran bir resim üretti. Söz konusu görüntü sebze pazarındaki insanların tezgah arkasından çekilmiş bir fotoğrafını andırıyor ancak gerçekte tamamen sentetik bir resimden bahsediyoruz.
YOLOv2 algoritması kandırıldı
Oluşturulan bu özel desen bir kazağa uygulandı. Sonuç olarak bu kazağı giyen kişi yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemleri tarafından algılanamadı. Testlerin gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen YOLOv2 dedektörü üzerinde yapıldığını da belirtmeden geçmeyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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