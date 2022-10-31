Yüz tanıma sistemlerini kandıran kazak icat edildi: Giyen kişiyi gizliyor

Tam Boyutta Gör Maryland Üniversitesi'nden bilim insanları giyen kişiyi yüz tanıma sistemlerinden gizleyebilen bir kazak icat etti. Yeni araştırma, halka açık alanlara yerleştirilen kameralarla yapılan yüz tanımayı engelleyebilecek giysi oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Reddit kullanıcısı, 262 TB'lik Netflix sunucusunu satın aldı 3 gün önce eklendi

Uzmanlar yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemlerinin kafasını karıştıran bir resim üretti. Söz konusu görüntü sebze pazarındaki insanların tezgah arkasından çekilmiş bir fotoğrafını andırıyor ancak gerçekte tamamen sentetik bir resimden bahsediyoruz.

YOLOv2 algoritması kandırıldı

Oluşturulan bu özel desen bir kazağa uygulandı. Sonuç olarak bu kazağı giyen kişi yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemleri tarafından algılanamadı. Testlerin gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen YOLOv2 dedektörü üzerinde yapıldığını da belirtmeden geçmeyelim.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar yeni icatlarını şu şekilde tanımlıyor "Bu şık kazak, kışın ofiste veya yolda sizi sıcak tutmak için mükemmel. Su geçirmez mikro polar astarı, modern kesimi ve anti-yapay zeka desenleriyle nesne dedektörlerinden saklanmanıza yardımcı olur".

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Yüz tanıma sistemlerini kandıran kazak icat edildi