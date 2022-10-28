Reddit kullanıcısı, 262 TB'lik Netflix sunucusunu satın aldı: İşte cihazın detayları

Open Connect Appliance (veya OCA) olarak adlandırılan hizmet dışı bırakılmış önbellek sunucusu, Netflix'in Open Connect içerik dağıtım ağının bir parçası olarak çalışıyordu. Open Connect, Netflix video içeriğinin yerel kopyalarını tutan ve bu içeriği izleyicilere mümkün olduğunca yakın bir yere yerleştirerek dağıtımını hızlandıran, yerel İSS'lere bağlı dünyanın dört bir yanındaki sunuculardan oluşan bir ağ olarak tanımlanabilir.
Bu cihazı elbette reddedemezdim
PoisonWaffle3 vidaları gevşettikten sonra kasanın içine baktığında "oldukça standart" bir SuperMicro anakart, bir Intel Xeon işlemci (E5 2650L v2), 64GB DDR3 RAM, 36 adet 7.2TB Western Digital sabit disk, altı adet 500GB Micron SSD, bir çift 750W güç kaynağı ve bir adet 10-gigabit dört portlu Ethernet kartı buldu. PoisonWaffle3'e göre sunucu toplam "262TB ham bellek" içeriyor.Kaynakça https://www.vice.com/en/article/k7bkev/how-a-redditor-ended-up-with-an-industrial-grade-netflix-server https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/ye1izd/i_got_a_netflix_cache_server_262tb/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: