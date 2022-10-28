Reddit kullanıcısı, 262 TB'lik Netflix sunucusunu satın aldı: İşte cihazın detayları

Tam Boyutta Gör PoisonWaffe3 takma adlı bir Reddit kullanıcısı, hizmet dışı bırakılmış 2013 model bir Netflix önbellek sunucusunu satın aldı. İçinde 262 TB dahili depolama alanının yanı sıra 64 GB RAM bulunuyor. Vice'ın haberine göre bu, insanların "gizemli" donanımı inceleyebildiği nadir bir durum.

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Open Connect Appliance (veya OCA) olarak adlandırılan hizmet dışı bırakılmış önbellek sunucusu, Netflix'in Open Connect içerik dağıtım ağının bir parçası olarak çalışıyordu. Open Connect, Netflix video içeriğinin yerel kopyalarını tutan ve bu içeriği izleyicilere mümkün olduğunca yakın bir yere yerleştirerek dağıtımını hızlandıran, yerel İSS'lere bağlı dünyanın dört bir yanındaki sunuculardan oluşan bir ağ olarak tanımlanabilir.

Bu cihazı elbette reddedemezdim

PoisonWaffle3 vidaları gevşettikten sonra kasanın içine baktığında "oldukça standart" bir SuperMicro anakart, bir Intel Xeon işlemci (E5 2650L v2), 64GB DDR3 RAM, 36 adet 7.2TB Western Digital sabit disk, altı adet 500GB Micron SSD, bir çift 750W güç kaynağı ve bir adet 10-gigabit dört portlu Ethernet kartı buldu. PoisonWaffle3'e göre sunucu toplam "262TB ham bellek" içeriyor.

Tam Boyutta Gör Hizmet dışı bırakılan Netflix önbellek sunucusunu alan PoisonWaffle3 konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "2013 Netflix OCA önbellek sunucularından birkaçını kullanımdan kaldırıyoruz/değiştiriyoruz ve bunlardan biri bana teklif edildi. Elbette, reddedemezdim."

Tam Boyutta Gör OCA başlangıçta FreeBSD üzerinde çalışıyordu, ancak sunucu hizmet dışı bırakılma sürecinde tamamen kaldırıldı. PoisonWaffle3 bunun yerine sunucuya, özellikle ağ dosya depolama için tasarlanmış açık kaynaklı bir işletim sistemi olan TrueNAS'ı kurdu.

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Reddit kullanıcısı, 262 TB'lik Netflix sunucusunu satın aldı