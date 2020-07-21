Yüzyılın sonu itibariyle kutup ayılarının soyu neredeyse tükenebilir

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerin başında Kuzey Kutup Bölgesi geliyor. Artan sıcaklıklar bölgedeki buzulların ve deniz buzunun yavaş yavaş yok olmasına yol açıyor. Daha önce defalarca yürütülen ancak bir yenisinin çok daha karamsar bir tablo çizdiği bilimsel araştırmalar, burada yaşayan kutup ayılarının geleceğini iyi resmetmiyor.

Toronto Üniversitesi’nin yürüttüğü söz konusu çalışmaya göre iklim değişikliğinin etkilerinin olumlu yönde değişmemesi halinde kutup ayılarının yüz yılı çıkarma şansını çok düşük görüyor. Çalışmada görev alan araştırmacıların tahminlerine göre Kuzey Kutup Bölgesi’nde bulunan ve kutup ayıları için hayati değere sahip deniz buzu ortadan kalktıkça bu hayvanların soylarının neredeyse tükenmesi kaçınılmaz olacak.

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Kutup ayılarının avlanma alışkanlıklarının en önemli parçası olan deniz buzu, bu hayvanlara yüksek yağ içeriğiyle hayatta kalma şansı tanıyan fokları avlamasını sağlıyor. Ayıların üzerine çıktığı deniz buzu azaldıkça hayvanların avlanma sahası da ortadan kalkıyor.

Araştırma ekibi kendilerini korkunç sona doğru götüren sonuçlara ulaşmak için ilk etapta deniz buzunun azalmasıyla birlikte avlanma alışkanlıkları değişecek ve bu sebeple yiyecek bulamayacak ayıların ne kadar süreyle yavrularını besleyip hayatta kalabileceklerine yönelik bir model oluşturmuş. Elde edilen bu model daha sonra iklim tahminleri doğrultusunda oluşturulan ve sıcaklık artışlarına bağlı olarak uzama olasılığı bulunan açlık sezonları tahminleri ile birleştirilmiş.

2100 yılı itibariyle çoğu yok olacak

Farklı bölgelerde yaşayan %20’lik popülasyonu hariç tutan, ancak bunların da geri kalan ayı nüfusuyla ortak bir kaderde buluşacağı sonuçlarına varan çalışmaya göre çok daha uzun süreler aç kalacak kutup ayıları, sağlıklı bir şekilde üreyemedikleri için yavaş yavaş ortadan kaybolacak.

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Çalışma grubunun lideri Péter Molnár’a göre 2100 yılı itibariyle Kuzey Kutup Bölgesi’nin üst bölgeleri haricinde kalan kutup ayısı nüfusunda çok ciddi düşüş yaşanacak. Çalışma sonuçları, Nature Climate Change dergisinde yayınlanmış durumda.

https://newatlas.com/environment/climate-change-polar-bears-population-collapse-2100/

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