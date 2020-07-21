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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yüzyılın sonu itibariyle kutup ayılarının soyu neredeyse tükenebilir

    İklim değişikliğinin gezegenimizi paylaştığımız diğer canlılar üzerine olan etkisini ortaya koyan bir araştırma daha yayınlandı. Buna göre 2100 yılı itibariyle kutup ayıları neredeyse yok olacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yüzyılın sonu itibariyle kutup ayılarının soyu neredeyse tükenebilir

    İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerin başında Kuzey Kutup Bölgesi geliyor. Artan sıcaklıklar bölgedeki buzulların ve deniz buzunun yavaş yavaş yok olmasına yol açıyor. Daha önce defalarca yürütülen ancak bir yenisinin çok daha karamsar bir tablo çizdiği bilimsel araştırmalar, burada yaşayan kutup ayılarının geleceğini iyi resmetmiyor.

    Toronto Üniversitesi’nin yürüttüğü söz konusu çalışmaya göre iklim değişikliğinin etkilerinin olumlu yönde değişmemesi halinde kutup ayılarının yüz yılı çıkarma şansını çok düşük görüyor. Çalışmada görev alan araştırmacıların tahminlerine göre Kuzey Kutup Bölgesi’nde bulunan ve kutup ayıları için hayati değere sahip deniz buzu ortadan kalktıkça bu hayvanların soylarının neredeyse tükenmesi kaçınılmaz olacak.

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    Kutup ayılarının avlanma alışkanlıklarının en önemli parçası olan deniz buzu, bu hayvanlara yüksek yağ içeriğiyle hayatta kalma şansı tanıyan fokları avlamasını sağlıyor. Ayıların üzerine çıktığı deniz buzu azaldıkça hayvanların avlanma sahası da ortadan kalkıyor.

    Araştırma ekibi kendilerini korkunç sona doğru götüren sonuçlara ulaşmak için ilk etapta deniz buzunun azalmasıyla birlikte avlanma alışkanlıkları değişecek ve bu sebeple yiyecek bulamayacak ayıların ne kadar süreyle yavrularını besleyip hayatta kalabileceklerine yönelik bir model oluşturmuş. Elde edilen bu model daha sonra iklim tahminleri doğrultusunda oluşturulan ve sıcaklık artışlarına bağlı olarak uzama olasılığı bulunan açlık sezonları tahminleri ile birleştirilmiş.

    2100 yılı itibariyle çoğu yok olacak

    Farklı bölgelerde yaşayan %20’lik popülasyonu hariç tutan, ancak bunların da geri kalan ayı nüfusuyla ortak bir kaderde buluşacağı sonuçlarına varan çalışmaya göre çok daha uzun süreler aç kalacak kutup ayıları, sağlıklı bir şekilde üreyemedikleri için yavaş yavaş ortadan kaybolacak.

    Yüzyılın sonu itibariyle kutup ayılarının soyu neredeyse tükenebilir
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    Çalışma grubunun lideri Péter Molnár’a göre 2100 yılı itibariyle Kuzey Kutup Bölgesi’nin üst bölgeleri haricinde kalan kutup ayısı nüfusunda çok ciddi düşüş yaşanacak. Çalışma sonuçları, Nature Climate Change dergisinde yayınlanmış durumda.



    https://newatlas.com/environment/climate-change-polar-bears-population-collapse-2100/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 2 sa.
    Bu gidişle Yüzyılın sonunda Türkiye bile kalmayabilir.
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    hayrullah.tr 2 sa.
    Elektrikli araçlar hatta dumansız fabrikaların artması çözüm olabilir ama küresel bir değişime ihtiyaç var
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    oblyss (erhan aslan) 3 sa.
    300 sene sonrada insan soyu tukenir
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    V4LKyR 4 sa.
    Yüzyılın sonuna daha 80 sene var, ohoooo...

    Çok önemsenmeyecek bir haber.
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    selim oğlu (yavuz demir) 4 sa.
    Umarım düzelebilecek bir yola girer yoksa maalesef geri dönüşü olmayan bir yola giriyoruz. Dünya çapında okullarda bunların eğitimi verilmeli en azında belki yeni nesiller bir adım atar ve bizler bu yoldan kurtuluruz.
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    snoppy 4 sa.
    haberdeki yorum sayısına bakılırsa kimsenin de pek umrumda değil maalesef.
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 sa. snoppy
    Yorumla olacak bir şey değil ki, ferdi olarakta somut bir adım atılarak yapılabilir anca.



    Atılmış olmak için atılan yorumun kalitesi de belli. İnsanların bencilliği dünyanın değerinden daha çok.
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    mokoko_TR 4 sa. yeni yorumcu
    ölen ölür kalan sağlar bizimdir..biz ölsek haberi olmaz dünyanın
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