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    Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak

    2017 yılında yayınlanan ancak yeniden düzenlenerek 2021 yılında yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League filminin yayın tarihi açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak
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    Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu. Bir süredir yapım aşamasında olan filmin de yayın tarihi açıklandı.

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    Geçtiğimiz günlerde Warner Bros., CEO'su filmin birkaç ay içinde yayınlancağını söylemişti ve dediği gibi de oldu. Son açıklamaya göre Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de HBO Max üzerinde yayınlanacak. Ne yazık ki tam tarih belli değil ancak genelde ayın başlarında yayınlandığını da hatırlatalım. HBO Max ne yazık ki şu anda yalnızca Amerika'da bulunuyor. Geriye kalan ülkelerde bu filmin nasıl yayınlanacağı henüz bilinmiyor. 

    Zack Snyder ve stüdyonun filmi aynı zamanda IMAX salonlarda da vizyona sokması üzerine konuştuğu biliniyor ancak 4 saatlik bir filmi sinemalarda izlemek ne kadar doğru bilemiyoruz. Umuyoruz ki film en azından ülkemizdeki bir dağtıtıcıya verilir ve filmi izleyebiliriz.

    Zack Snyder's Justice League, Mart 2021 tarihinde birer saatlik 4 bölüm şeklinde yayınlanacak. 



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    Bloodin 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Geriye kalan ülkelerde bu filmin nasıl yayınlanacağı henüz bilinmiyor."

    Biz biliyoruz...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 4 gün ( Mesaj Silindi )
    IMAX’e gelsin 4 saat izlerim hiç sıkıntı değil.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Film HBO’dan yayınlanacak torrenten indirilecek türkçealtyazıdan da alt yazısı indirilip evden izlenecek.
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    absamet (sems sems) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    IMAX a gelirse giderim. Adana M1 IMAX bekle beni.
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    Bloodin 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Geriye kalan ülkelerde bu filmin nasıl yayınlanacağı henüz bilinmiyor."

    Biz biliyoruz...
    Yanıtla +7
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