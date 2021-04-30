Jason Statham başrollü aksiyon filmi Wrath of Man'in yaş kısıtlamalı fragmanı paylaşıldı

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Yaptığı filmler ile tarzını ve kalitesini bizlere göstermiş olan başarılı yönetmen Guy Ritchie'nin yeni filmi Wrath of Man'in yaş kısıtlamalı yeni bir fragmanı paylaşıldı.

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Vizyona girmesine az bir süre kalan Wrath of Man'in yeni fragmanında filmdeki kan oranını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Guy Ritchie yine aksiyonun dorukta olduğu bir film çekmiş gibi duruyor. Ayrıca filmin bir intikam hikayesi anlattığını da daha iyi anlayabiliyoruz.

Wrath of Man'in vizyon tarihi 7 Mayıs 2021. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Raul Castillo ve Post Malone gibi isimler bulunuyor. Filmin senaristliğini ise Nicolas Boukhrief ve Éric Besnard üstleniyor.

Film, oğlunun öldürülmesinin ardından intikam arayaşında olan bir kamyon korumasının hikayesine odaklanıyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/wrath-man-red-band-movie-trailer-jason-statham/

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