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    Jason Statham başrollü aksiyon filmi Wrath of Man'in yaş kısıtlamalı fragmanı paylaşıldı

    Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Jason Statham'ın başrolünde olduğu yeni Guy Ritchie filminin yaş kısıtlamalı fragmanı paylaşıldı. Fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Nisan 2021, 18:00 (41 dk.)
    294
    60
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Jason Statham başrollü aksiyon filmi Wrath of Man'in yaş kısıtlamalı fragmanı paylaşıldı
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    Yaptığı filmler ile tarzını ve kalitesini bizlere göstermiş olan başarılı yönetmen Guy Ritchie'nin yeni filmi Wrath of Man'in yaş kısıtlamalı yeni bir fragmanı paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı"

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    Vizyona girmesine az bir süre kalan Wrath of Man'in yeni fragmanında filmdeki kan oranını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Guy Ritchie yine aksiyonun dorukta olduğu bir film çekmiş gibi duruyor. Ayrıca filmin bir intikam hikayesi anlattığını da daha iyi anlayabiliyoruz. 

    Wrath of Man'in vizyon tarihi 7 Mayıs 2021. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Raul Castillo ve Post Malone gibi isimler bulunuyor. Filmin senaristliğini ise Nicolas Boukhrief ve Éric Besnard üstleniyor.

    Film, oğlunun öldürülmesinin ardından intikam arayaşında olan bir kamyon korumasının hikayesine odaklanıyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/wrath-man-red-band-movie-trailer-jason-statham/
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 15 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fragmanı beğendim beğenmesine de bu tür filmler klişe olmaya başladı yani çocuğu öldürülür veya kaçırılır sonrasında babalar vs intikam almaya çalışır.
    Jason Statham ın fimlerini beğeniyorum bazen tuhaf/saçma filmlerde oynasa da bu filmde hakkını vereceğini düşünüyorum.
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