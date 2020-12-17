Disney, Johnny Depp'in yeni Karayip Korsanları filminde kısacık bile gözükmesini istemiyor

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Disney'in ve film sektörünün en büyük markalarından biri olan Karayip Korsanları filminde bildiğiniz gibi artık Johnny Depp bulunmuyor. 5 filmlik seri ardından Johnny Depp'in serisi bitirildi ve yerine iki farklı Karayip Korsanları serisi duyuruldu. Bu serilerden biri de Margot Robbie'nin başrolünde olduğu bir seri..

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Her ne kadar Margot Robbie yeni başrol de olsa hayranlar Johnny Depp'i tekrar görme konusunda oldukça istekli, en azından kısa bile olsa da görmek istenen bir isim. Ancak Disney hiç de öyle düşünmüyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Disney, kısacık bile olsa yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp'in bulunmasını istemiyor.

Rapora göre yapımcı Jerry Bruckheimer, Johnny Depp'in en azından rolü teslim etmek için filmde kısa da olsa gözükmesini istiyor ancak Disney bu duruma tamamen olumsuz bakıyor gibi duruyor. Bu durumun sebebi ise çok büyük bir ihtimalle Amber Heard ile arasında olan dava. Johnny Depp, aynı zamanda geçtiğimiz ay Fantastic Beasts filmindeki rolünü de kaybetmişti ve yerine Mads Mikkelsen getirilmişti.

Margot Robbie'nin başrolünde olduğu film ile ilgili şu an için bilinen tek detay yönetmenin filmin yönetmeninin Christina Hodson olduğu.

https://screenrant.com/pirates-caribbean-movies-johnny-depp-no-return-disney/

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