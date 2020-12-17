Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney, Johnny Depp'in yeni Karayip Korsanları filminde kısacık bile gözükmesini istemiyor

    Johnny Depp'in Amber Heard ile olan davası Johnny Depp'in canını sıkmaya devam ediyor. Son rapora göre Disney, Depp'e karşı fazlasıyla tepkili.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    28,2b
    2
    82
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Disney, Johnny Depp'in yeni Karayip Korsanları filminde kısacık bile gözükmesini istemiyor
    Tam Boyutta Gör

    Disney'in ve film sektörünün en büyük markalarından biri olan Karayip Korsanları filminde bildiğiniz gibi artık Johnny Depp bulunmuyor. 5 filmlik seri ardından Johnny Depp'in serisi bitirildi ve yerine iki farklı Karayip Korsanları serisi duyuruldu. Bu serilerden biri de Margot Robbie'nin başrolünde olduğu bir seri..

    İlginizi Çekebilir Avatar Margot Robbie, başrolü olduğu yeni Karayip Korsanları filmi hakkında detay verdi

    Ayrıca Bkz. "Tom Cruise'un, Mission: Impossible 7 setinde çalışanlara küfür ederek bağırdığı ses kaydı sızdırıldı"

    Her ne kadar Margot Robbie yeni başrol de olsa hayranlar Johnny Depp'i tekrar görme konusunda oldukça istekli, en azından kısa bile olsa da görmek istenen bir isim. Ancak Disney hiç de öyle düşünmüyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Disney, kısacık bile olsa yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp'in bulunmasını istemiyor. 

    Rapora göre yapımcı Jerry Bruckheimer, Johnny Depp'in en azından rolü teslim etmek için filmde kısa da olsa gözükmesini istiyor ancak Disney bu duruma tamamen olumsuz bakıyor gibi duruyor. Bu durumun sebebi ise çok büyük bir ihtimalle Amber Heard ile arasında olan dava. Johnny Depp, aynı zamanda geçtiğimiz ay Fantastic Beasts filmindeki rolünü de kaybetmişti ve yerine Mads Mikkelsen getirilmişti.

    Margot Robbie'nin başrolünde olduğu film ile ilgili şu an için bilinen tek detay yönetmenin filmin yönetmeninin Christina Hodson olduğu.



    https://screenrant.com/pirates-caribbean-movies-johnny-depp-no-return-disney/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Karayip Korsanları demek zaten bu adam demek.
    Hikaye gereği çıkarılsa ya da yaşlılıktan oynayamasa anlarız da bu yapılanın sonucu iyi değil gibi görünüyor.
    2 Yanıt Yanıtla +88
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    umcoder (umut duran) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir izleyici olarak ben görmek isterim. Davasıda pek umurumda değil sonuçta yüz kızartıcı bir durum yok ortada.Neyin tatavası yapılıyor çokta anlamadım. Neden bu adam diğer filmide kaybetti. Sırf o adam için fantastic filmlerinin ikisinide izlemiştim ki konuya hakim olayım.
    Bir izleyici olarak ben görmek isterim. Davasıda pek umurumda değil sonuçta yüz kızartıcı bir durum yok ortada.Neyin tatavası yapılıyor çokta anlamadım. Neden b...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +70
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fantastic Beasts zaten o kadar da süper bir film değildi. 2. sini izleme ihtiyacı bile duymadım ama Karayip Korsanları Johnny Deep olmadan izlenmez yani. Adam resmen filmin lokomotifiydi. Yani disney'in kaybı olur, bana kalırsa Karayip Korsanları ilk zararını eder.
    Fantastic Beasts zaten o kadar da süper bir film değildi. 2. sini izleme ihtiyacı bile duymadım ama Karayip Korsanları Johnny Deep olmadan izlenmez yani. Adam r...
    Devamını Gör
    Yanıtla +61
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (63) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Izlemeyecem johny depp yoksa izlemem ödünsüz bu seri olmaz transformers gibi oldu izlemem benim için filmin yönetmeni oydu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Johnny Depp Disney hatırlatırım bir zamanlar devam filminde oynasın diye yalvardığınız kişi. Ayrıca kaptan Jeck olmadan Karayip Korsanları'nın ne anlamı var? Eminim çoğu kişi benim gibi düşünüyor, bu seriyi izleten sebeplerın başında karakterin iyi kurgulanmış ve oynanmış olması var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Deep yoksa boşa çekmeyin biz deepin intikam almasını istiyoruz korsanların değil duygusal bağ var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NOX97 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İşin komik tarafı istismara uğrayan taraf bu adam. Amber Heard bildiğin defalarca hastanelik etmiş, parmağının kopmasına vesile olmuş bir kadınken nasıl oluyor da bu tür yapım şirketleri haksızın yanında durup haklı olanı sektör dışına itmeye uğraşıyorlar anlamış değilim. Reddit'te de insanlar inanılmaz şaşkın ve öfkeli durumdalar. Amber Heard'ın filmlerde oynamaması için imza kampanyaları var ve üstelik 1.7 milyondan fazla imzaya sahipler, yine de Disney gidip fiziksel şiddeti gören tarafı filmlerinde istemiyor.

    https://www.change.org/p/dc-entertainment-remove-amber-heard-from-aquaman-2
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IcyTea Lemon (Furkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamin davasinda da zaten adam suclu degil ki, gayet hakli milletin bos bos duygu somurusu yapmasi iste, sacma sapan isler. O adam yoksa izlenmez, ciktigi gibi userscore 5 den yukari cikmaz. Disney'in zaten kendisi basli basina skandal, hangi lukslukle adama laf atiyor anlamiyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    shankssan (Shanks ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elon musk in parmağı olabilir. Vay be.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    amma velakin 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu seriyi bu kadar başarılı kılan şey Johnny Depp'in oyunculuğuydu aslında o mimikler, hareketler asıl bağlayıcı olanı. Esas adam olmadıktan sonra yeni film de anlamsız doğrusu. Anlamsız bir film olacaktır izlenmez.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Johnny depp yoksa izlemiyoruz yıllarca karayip korsanları deyince akla direk bu adam gelir. Bari filmin adını değiştirin
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O hatun da pek temiz değil. Depp ile birlikte gittikleri terapi seansının ses kayıtları düşmüştü internete. Bildiğin adama fiziksel şiddet uygulamış birden fazla kez. Karşılığında gördüğü tepkinin böyle olması doğru olmasa da normal açıkçası.

    Ama sırf iki kişi arasında olan bir şey nedeniyle bir filme sahip olduğu popüleriteyi bağışlayan karakterin gözden çıkartılmış olması aşırı saçma.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaptıkları doğru değil ama bu nasıl bir linçtir arkadaş! Cinayet işlese bu kadar dışlanmaz bir insan. En büyük zararı kendileri görür. Bu serinin başarısınıdaki en büyük pay onun zaten. O olmadan, eski serilerin başarısına asla ulaşamazlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssbrutality +71 vedkum +61 ProfXavier +60 investing +43 khytr89 +41 palamutix +38 galaxyg +38 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +27
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    28242 kez okundu.
    49 kişi, toplam 63 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    johnny depp, karayip korsanları ve
    5 etiket daha yeni film ne zaman johnny depp oalcak mı margot robbie Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi 4 gün Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz 4 gün Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir 4 gün Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı 4 gün Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü 4 gün Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti 4 gün Yeni Seat Leon Autobest 2021 ödülünün sahibi oldu 4 gün 89 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz 4 gün Yeni Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar, Android 12-13-14 güncellemelerini alabilecek 4 gün Computex 2021 fuarı yüz yüze yapılacak 4 gün Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak 4 gün Excalibur markasından Xbox Game Pass ve Marvel’s Avengers sürprizi 4 gün Twitter yeniden geleneksel Retweet tasarımına döndü 4 gün Boron bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı 4 gün WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor 4 gün Redmi 9 Power tanıtıldı: 6.53 inç ekran, 48 MP kamera, 6.000 mAh pil 4 gün Ödüllü oyun Prison Architect, GOG üzerinde ücretsiz 4 gün IATA, havacılık sektörü çalışanlarına Kovid-19 kapsamında aşılama önceliği verilmesi çağrısını yeniledi 5 gün Akıllı telefonla diş kontrolü artık mümkün 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Disney, Johnny Depp'in yeni Karayip Korsanları filminde kısacık bile gözükmesini istemiyor Sonraki Taşınabilir ultrasonografi probu geliştirildi 5 gün Amerika'da bazı sinemalar, Warner Bros. filmlerinin bilet fiyatlarını düşürerek stüdyoya para kazandırmamayı hedefliyor 5 gün Koronavirüs test kiti satışı ve reklamlarına erişim engeli getirildi 5 gün Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır 5 gün Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak 5 gün Aksiyon macera oyunu Headland, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı 5 gün Çin uzayda tarih yazdı: Ay'dan toplanan taşlar Dünya'ya indi 5 gün Minecraft, Doom ve Death Stranding'in müzikleri 2020'de Spotify'da en çok dinlenen oyun müzikleri oldu 5 gün Marvel'ın yeni dizisi Ms. Marvel'ın oyuncu kadrosu belli oldu 5 gün Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için yapay retina geliştirildi 5 gün Tom Cruise'un, Mission: Impossible 7 setinde çalışanlara küfür ederek bağırdığı ses kaydı sızdırıldı 5 gün Microsoft açıkladı: Çift ekranlı akıllı telefon Surface Duo, Avrupa'da piyasaya çıkıyor 5 gün Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor 5 gün Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek 5 gün Huawei HiCar akıllı araç ekranı ortaya çıktı 5 gün Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı 5 gün Xiaomi Mi Reader Pro e-kitap okuyucu duyuruldu 5 gün CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışından bu yana 1 milyar dolar kaybetti 5 gün Bitcoin fiyatı 20 bin doları geçti 5 gün Nvidia RTX A6000 duyuruldu: Son kullanıcıda en hızlı Ampere kartı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız