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    Anlık Bildirim

    The Last of Us 2. sezon izleyici ile buluştu; Türkiye yayını yeni platformda olacak

    The Last of Us dizisinin heyecanla beklenen 2. sezonu dün akşam izleyici ile buluştu. Normalde ABD yayınından hemen sonra Türkiye'de de izlenebilen dizi, bu kez bir gün gecikmeli geliyor.
    The Last of Us 2. Sezon Tam Boyutta Gör
    2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla epey ses getiren The Last of Us dizisi, iki yılı aşan bir bekleyişin ardından nihayet ekranlara dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu dün akşam HBO ekranlarında izleyici ile buluştu.

    The Last of Us 2. Sezon Türkiye'de Hangi Platformda Yayınlanacak

    Hatırlayacağınız üzere dizinin ilk sezonu Türkiye'de BluTV platformunda yayınlanmıştı. The Last of Us ABD'deki yayınından sadece bir gün sonra BluTV'de yerini alıyordu. Ancak bu kez yeni sezonu izlemek için Türkiye'deki izleyicilerin bir gün fazladan beklemesi gerekecek. Bunun sebebi ise BluTV'nin Max'e dönüşüyor olması.

    Max ya da eski adıyla HBO Max, yarın (15 Nisan'da) BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de resmi olarak yayın yapmaya başlayacak. The Last of Us'ın 2. sezonu da Max'te izleyici ile buluşacak.

    Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri saracak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

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    turksatkablonet 1 saat önce

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    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

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