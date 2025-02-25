"Binge izleme", yani çok sayıda bölümü üst üste izleyip dizileri bir çırpıda izleme alışkanlığı, dijital platformların çıkışıyla birlikte epey yaygın hâle geldi. Bu da sürükleyici dizilerin daha başarılı olduğu bir atmosfer yarattı. Nitekim bugün Netflix gibi platformlar dizilerini tam da bu amaca yönelik olarak şekillendiriyorlar. Bölümleri bir sonraki bölüme geçme isteği uyandıracak şekilde bitirmek gibi taktikler, son dönemde doğrudan senaryo aşamasında devreye sokuluyor. Bu taktik izleyici nezdinde de karşılık buluyor.

Bir Çırpıda Bitirmek İsteyeceğiniz En Sürükleyici Diziler 📺

Bu listemizde, izleyicilerin bir çırpıda bitirmek isteyeceği sürükleyici diziler arasından en kayda değer olanlarını derledik. İşte başından kalkmak istemeyeceğiniz en sürükleyici diziler:

1️⃣ Lost

Tam Boyutta Gör İzleyicilerin çok sayıda bölümü, hatta bazen birden fazla sezonu üst üste izlediği binge izleme kavramı Netflix ile hayatımıza girmiş olsa da aslında Lost yıllar önce bu deneyimi izleyicilere yaşatmıştı. Her bölümün sonunda yeni bir gizeme kapı aralayan hikâye yapısıyla son derece başarılı bir formül tutturan Lost, bu sayede TV tarihinin en unutulmaz dizilerinden birine dönüştü. Final sezonu pek çok kişi tarafından hayal kırıklığı olarak görülse de Lost özellikle izleyicileri ekran başına kilitlediği ilk sezonlarıyla bugün hâlâ sürükleyici dizi denince akla gelen ilk yapım oluyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2004-2010

: 2004-2010 Tür : Gizem, Macera

: Gizem, Macera IMDb puanı: 8.3

2️⃣ Prison Break

Tam Boyutta Gör Lost ie aynı dönemde yayınlanıp benzer bir etki yaratan bir diğer dizi de Prison Break'ti. Aynı Lost gibi Prison Break de sezonlar ilerledikçe ivme kaybetti. Ama özellikle ilk sezonu bugün hâla parmakla gösterilecek dizi sezonları arasında yer alıyor. Michael Scofield'ın haksız yere hapse atılan abisini cezaevinden kaçırmak için verdiği mücadele, her bölümünde yeni sürprizlerle dolu sürükleyici bir maceraya dönüşüyor.

Sezon sayısı : 4+1

: 4+1 Yayın tarihi : 2005-2009 + 2017 (Sonradan gelen 5. sezon)

: 2005-2009 + 2017 (Sonradan gelen 5. sezon) Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera IMDb puanı: 8.3

3️⃣ Breaking Bad

Tam Boyutta Gör Pek çok kişiye göre tüm zamanların en iyi dizisi olan Breaking Bad, Lost ya da Prison Break gibi sürprizlere ve gizemlere bel bağlayan bir dizi değil. Aksine görece yavaş bir tempoda ilerliyor. Ancak buna rağmen tamamen hikâyesinin gücüyle, izleyicide bir an önce bir sonraki bölüme geçme isteği uyandırıyor. Dizinin sezonlar ilerledikçe daha popüler hâle gelmesi de biraz bundan aslında. Breaking Bad'e sonradan başlayan pek çok kişi, başından kalkamadığı bu diziyi bir çırpıda bitirdi ve yeni bölümleri için gün saymaya başladı.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2008-2013

: 2008-2013 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 9.5

4️⃣ Game of Thrones

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones son sezonuyla ağızlarda kötü bir tat bırakmış olsa da birçok kişi için tüm zamanların en iyi dizileri arasında yerini koruyor. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan dizi, özellikle ilk sezonlarıyla izleyicilere epik bir macera vadediyor. Bir yandan hiç bitmeyen taht oyunları, diğer yandan hemen hemen birkaç örneğini gördüğümüz epik savaşlar derken, Game of Thrones'un başından kalkmak da hiç kolay olmuyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2011-2019

: 2011-2019 Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 9.2

5️⃣ 24

Tam Boyutta Gör 2000'lerin başında CNBC-e'de yayınlandığı için ülkemizde de kayda değer bir izleyici kitlesine ulaşan 24, her sezonunda zamana karşı yarışılan bir hikâye sunuyor. Kiefer Sutherland'in hayat verdiği Jack Bauer çok geç olmadan gizemi çözüp günü kurtarmaya çalışırken, izleyici de adım adım bu maceranın içine çekiliyor. Dizi, yirmi dört saatlik bir periyotta yaşananları gerçek zamanlı olarak ekrana taşıyan yapısıyla aksiyon ve gerilimin neredeyse hiç düşmediği sürükleyici bir seyirlik sunuyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2001-2010

: 2001-2010 Tür : Aksiyon, Politik Gerilim

: Aksiyon, Politik Gerilim IMDb puanı: 8.4

6️⃣ Homeland

Tam Boyutta Gör 24'ün yaratıcısı olan Howard Gordon'ın TV dünyasına kazandırdığı bir diğer sürükleyici dizi de Homeland. Carrie Mathison adlı CIA ajanına odaklanan Homeland, casusluk öykülerini ayakları yere basan, son derece gerçekçi bir düzlemde ele alıyor. Homeland'de öyle Mission: Impossible ya da Bond serisinde gördüğümüz gibi çılgınca aksiyon sahneleri, büyük çatışmalar yok. Ama dizi bunlar olmadan da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bunu yaparken de senaryosunun ve oyuncu performanslarının gücüne bel bağlıyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2011-2020

: 2011-2020 Tür : Politik Gerilim, Suç

: Politik Gerilim, Suç IMDb puanı: 8.3

Kaçırılmaması gereken en iyi korku dizileri 1 ay önce eklendi

7️⃣ Squid Game

Tam Boyutta Gör Squid Game'in Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi olması tesadüf değil. Zira Squid Game, Netflix'in yazının başında söz ettiğimiz o işleyen formülünü en iyi uygulayan yapımlardan biri. Her bölüm bittiğinde sizi bir sonrakini açmaya iten Squid Game, bu sayede büyük başarı yakaladı. Koca bir franchise'ın temelini atmış olan dizi, finansal olarak zor durumdaki insanların para ödülü​ için ölümüne yarıştırıldığı bir yarışmada geçiyor. Yarışmaya katılanlar, diğer oyuncuların oyunlardan bile daha tehlikeli olabileceğini fark ediyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021-

: 2021- Tür : Kore Draması, Gizem

: Kore Draması, Gizem IMDb puanı: 8

8️⃣ Stranger Things

Tam Boyutta Gör İzleyecileri ekran başına kilitleyen bir diğer Netflix dizisi de Stranger Things. Stand by Me, E.T., The Goonies gibi 80'ler filmlerinden esinlenen Stranger Things, ötedünyadan bir tehditle yüz yüze gelen bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor. Küçük bir Amerikan kasabasında yaşayan bu çocuklar ve onların çevresindeki yetişkinler, tüm dünyanın kaderini belirleyebilecek boyutlar arası bir savaşın içine çekiliyorlar.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2016-

: 2016- Tür : Bilim-Kurgu

: Bilim-Kurgu IMDb puanı: 8.7

9️⃣ Dark

Tam Boyutta Gör Netflix'in Almanya yapımı dizisi Dark, özellikle zaman yolculuğu temalı hikâyelerden hoşlananların kaçırmaması gereken bir yapım. Almanya'da küçük bir kasabada iki çocuğun kaybolmasıyla başlayan hikâye, farklı zaman dilimlerinin iç içe geçtiği karmaşık bir bilmeceye dönüşüyor. Zaman yolculuğu konusunda son derece tutarlı bir denklem kuran Dark, izleyicileri içinde kaybolmaktan kendilerini alamayacakarı döngüsel bir labirentin içine çekiyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2017-2020

: 2017-2020 Tür : Bilim-Kurgu, Gizem

: Bilim-Kurgu, Gizem IMDb puanı: 8.7

🔟 Ezel

Tam Boyutta Gör Sürükleyici ifadesi yerli dizilerle pek özdeşleştirdiğimiz bir ifade değil. Zira uzun süreleri bu dizilerin böyle bir özelliğe sahip olmasını epey kısıtlıyor. Ancak arada bir Ezel gibi istisnai bir yapım çıkıp bu sınırlamaya rağmen izleyicileri ekran başına kilitleyebiliyor. Türk dizi tarihinde özel bir yere sahip olan Ezel, katmanlı hikâyesi ve sürprizlerle dolu bölümleriyle bu listedeki yabancı dizilerle aşık atabilecek bir yapım. Özellikle de ilk sezonuyla.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2009-2011

: 2009-2011 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 8.6

11) The Bear

Tam Boyutta Gör Komediyle dramı başarıyla harmanlayan ender dizilerden olan The Bear, ailesinin işlettiği büfeyi devralıp başarılı bir restorana çevirmeye çalışan genç bir şefe odaklanıyor. Hareretin hiç düşmediği restoran mutfaklarının gerilimine ve aile draması eklenince, The Bear'da aksiyon hiç eksik olmuyor. Başarılı oyunculuk performansları ve usta işi senaryolarıyla övgü toplayan The Bear, başından kalkılması hiç de kolay olmayan bir dizi.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2022-

: 2022- Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama IMDb puanı: 8.5

12) Dexter

2000'lerin başına damga vuran dizilerden olan Dexter, soğuk kanlı bir seri katil olan Dexter Morgan'a odaklanıyor. Kontrol edemediği bir öldürme güdüsüne sahip olan Dexter, polis olan babasının yönlendirmesiyle bu güdüyü iyilik için kullanmaya başlıyor ve sadece suçluları hedef alan bir seri katile dönüşüyor. Bir yandan avlarının peşinden koşarken, diğer yandan Miami Polis Departmanı'nda çalışan Dexter'ın maceraları, izleyicilere gerilim ve dramanın eksik olmadığı bir seyirlik sunuyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2006-2013

: 2006-2013 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 8.6

En İyi Sürükleyici Diziler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2357

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.